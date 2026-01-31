एलिमिनेटर में जगह बनाने के लिए क्या प्लेइंग XI में बदलाव करेगी DC?
UPW और DC के बीच होने वाले मैच की संभावित प्लेइंग XI और पिच रिपोर्ट पर एक नज़र
WPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का लीग चरण काफ़ी मिला-जुला रहा है और अब उन्हें एलिमिनेटर में जगह बनाने के लिए आख़िरी मैच जीतना ज़रूरी है। दूसरी तरफ़ यूपी वॉरियर्ज़ (UPW) की टीम टॉप तीन की दौड़ से लगभग बाहर है लेकिन उनकी जीत से मुंबई इंडियंस (MI) एलिमिनेटर के लिए क़्वालिफाई कर जाएगी। आइए एक नज़र डालते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI और पिच रिपोर्ट पर।
टीम न्यूज़ और संभावित XI
GG बनाम MI मैच में दो लेग स्पिनरों के बढ़िया प्रदर्शन के बाद DC की टीम इस मैच में अलाना किंग को मौक़ा देने के बारे में सोच सकती है।
DC (संभावित XI): 1 शेफ़ाली वर्मा, 2 लिज़ेल ली (विकेटकीपर), 3 जेमिमाह रॉड्रिग्स (कप्तान), 4 लॉरा वुलफ़ॉर्ट, 5 मारीज़ान काप, 6 निकी प्रसाद, 7 शिनेल हेनरी/अलाना किंग, 8 मिन्नू मनि, 9 स्नेह राणा, 10 श्री चरणी 11 नंदनी शर्मा
मध्य क्रम के नहीं चलने के कारण UPW की टीम आख़िरी मैच में डिएंड्रा डॉटिन को टीम में शामिल कर सकती है।
UPW (संभावित XI): 1 मेग लानिंग, 2 दीप्ति शर्मा, 3 एमी जोंस, 4 हरलीन देओल, 5 क्लॉए ट्राइऑन/डिएंड्रा डॉटिन, 6 सिमरन शेख़, 7 श्वेता सहरावत, 8 सोफ़ी एकल्सटन, 9 आशा शोभना, 10 शिखा पांडे, 11 क्रांति गौड़
पिच और परिस्थितियां
वडोदरा में स्पिनरों के लिए पिच नवी मुंबई की तुलना में ज़्यादा मददगार रही है। पहले लेग में स्पिनरों ने 9.40 की इकॉनमी से 49 विकेट लिए थे लेकिन दूसरे लेग में इकॉनमी घटकर 7.90 हो गई थी। इसके अलावा स्ट्राइक रेट भी 23.8 से सुधरकर 18 हो गया है। हालांकि DC और UPW दोनों के लिए अभी तक तेज़ गेंदबाज़ों ने ही सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं- DC के लिए नंदनी शर्मा ने 14 और UPW के लिए शिखा पांडे ने 6 विकेट।