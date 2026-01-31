एलिमिनेटर में जगह बनाने के लिए क्या प्लेइंग XI में बदलाव करेगी DC?

टीम न्यूज़ और संभावित XI

GG बनाम MI मैच में दो लेग स्पिनरों के बढ़िया प्रदर्शन के बाद DC की टीम इस मैच में अलाना किंग को मौक़ा देने के बारे में सोच सकती है।

DC (संभावित XI): 1 शेफ़ाली वर्मा, 2 लिज़ेल ली (विकेटकीपर), 3 जेमिमाह रॉड्रिग्स (कप्तान), 4 लॉरा वुलफ़ॉर्ट, 5 मारीज़ान काप, 6 निकी प्रसाद, 7 शिनेल हेनरी/अलाना किंग, 8 मिन्नू मनि, 9 स्नेह राणा, 10 श्री चरणी 11 नंदनी शर्मा

मध्य क्रम के नहीं चलने के कारण UPW की टीम आख़िरी मैच में डिएंड्रा डॉटिन को टीम में शामिल कर सकती है।

UPW (संभावित XI): 1 मेग लानिंग, 2 दीप्ति शर्मा, 3 एमी जोंस, 4 हरलीन देओल, 5 क्लॉए ट्राइऑन/डिएंड्रा डॉटिन, 6 सिमरन शेख़, 7 श्वेता सहरावत, 8 सोफ़ी एकल्सटन, 9 आशा शोभना, 10 शिखा पांडे, 11 क्रांति गौड़

पिच और परिस्थितियां