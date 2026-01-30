मैच (30)
WPL (1)
SL v ENG (1)
अंडर-19 विश्व कप (2)
रणजी ट्रॉफ़ी (16)
WT20 WC Qualifier (3)
Super Smash (2)
IND vs NZ (1)
UAE vs IRE (1)
PAK vs AUS (1)
Women's Super Smash (1)
SA vs WI (1)
ख़बरें

T20 विश्व कप के लिए USA ने श्रीलंका के ऑलराउंडर शेहान जयसूर्या को किया शामिल

टीम में नए खिलाड़ियों के तौर भारत में जन्मे शुभम रंजने और पाकिस्तान में जन्मे मोहम्मद मोहसिन को मौक़ा दिया गया है

ESPNcricinfo स्टाफ़
30-Jan-2026 • 9 hrs ago
Shehan Jayasuriya goes for the pull, Galle Gladiators vs Dambulla Viiking, LPL 2020, Hambantota, December 9, 2020

शेहान जयसूर्या ने श्रीलंका के लिए 12 वनडे और 18 T20I खेले थे  •  SLC

श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर शेहान जयसूर्या को 2026 T20 विश्व कप में USA के लिए अपना डेब्यू करेंगे। भारत और श्रीलंका में 7 फ़रवरी से होने वाले टूर्नामेंट के लिए बाएं हाथ के 34 वर्षीय बल्लेबाज़ और ऑफ़ स्पिन गेंदबाज़ को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।
श्रीलंका के लिए 2015 से 2020 के बीच 12 वनडे और 18 T20I खेलने वाले जयसूर्या उन दो खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने USA के लिए डेब्यू नहीं किया है। जयसूर्या के अलावा पाकिस्तान में जन्मे 29 वर्षीय लेग स्पिन गेंदबाज़ी ऑलराउंडर मोहम्मद मोहसिन ने भी अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू नहीं किया है।
इसके अलावा टीम में पुणे में जन्मे शुभम रंजने भी हैं जिन्होंने USA के लिए 4 वनडे खेले हैं लेकिन T20I में डेब्यू नहीं किया है। रंजने, भारत के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ वसंत रंजने के पोते हैं जिन्होंने 1958 से 1964 के बीच सात टेस्ट खेले थे।
2024 T20 विश्व कप के सुपर 8 में जगह बनाने वाली USA की टीम में से 10 खिलाड़ियों को इस बार भी मौक़ा मिला है। कप्तान मोनांक पटेल के साथ टूर्नामेंट में टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ऐंड्रियस गौस और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले सौरभ नेत्रवलकर भी शामिल हैं। ICC द्वारा सस्पेंड किए जाने के कारण ऐरन जोंस को टीम में जगह नहीं मिली है।
USA क्रिकेट को ICC ने अभी सस्पेंड किया हुआ है और इसी कारण से हेड कोच पुबुदु दसनायके की अगुवाई वाली पैनल ने टीम का चयन किया और इस चयन पर US ओलंपिक एवं पैरालिंपिक कमिटी के ऑफ़िसर की भी नज़रें थी।
विश्व कप में USA की टीम ग्रुप ए में पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड्स और गत विजेता भारत के साथ है। पहले मैच में 7 फ़रवरी को उनका सामना मुंबई में भारत से होगा और उसके बाद 10 फ़रवरी को कोलंबो में उनका सामना पाकिस्तान से होगा जिन्हें उन्होंने पिछली बार हराया था। इसके बाद USA के आख़िरी दो ग्रुप मैच चेन्नई में नीदरलैंड्स (13 फ़रवरी) और नामीबिया (15 फ़रवरी) के ख़िलाफ़ होंगे।
T20 विश्व कप के लिए USA की टीम
मोनांक पटेल (कप्तान), जसदीप सिंह, ऐंड्रियस गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शयन जहांगीर, साइतेजा मुक्क़मला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नॉस्थुश केनजिगे, शैडली वान शाल्कविक, सौरभ नेत्रवलकर, अली ख़ान, मोहम्मद मोहसिन, शुभम रंजने
Shehan JayasuriyaMohammad MohsinShubham RanjaneICC Men's T20 World Cup

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback