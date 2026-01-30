T20 विश्व कप के लिए USA ने श्रीलंका के ऑलराउंडर शेहान जयसूर्या को किया शामिल

श्रीलंका के लिए 2015 से 2020 के बीच 12 वनडे और 18 T20I खेलने वाले जयसूर्या उन दो खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने USA के लिए डेब्यू नहीं किया है। जयसूर्या के अलावा पाकिस्तान में जन्मे 29 वर्षीय लेग स्पिन गेंदबाज़ी ऑलराउंडर मोहम्मद मोहसिन ने भी अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू नहीं किया है।

2024 T20 विश्व कप के सुपर 8 में जगह बनाने वाली USA की टीम में से 10 खिलाड़ियों को इस बार भी मौक़ा मिला है। कप्तान मोनांक पटेल के साथ टूर्नामेंट में टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ऐंड्रियस गौस और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले सौरभ नेत्रवलकर भी शामिल हैं। ICC द्वारा सस्पेंड किए जाने के कारण ऐरन जोंस को टीम में जगह नहीं मिली है।

USA क्रिकेट को ICC ने अभी सस्पेंड किया हुआ है और इसी कारण से हेड कोच पुबुदु दसनायके की अगुवाई वाली पैनल ने टीम का चयन किया और इस चयन पर US ओलंपिक एवं पैरालिंपिक कमिटी के ऑफ़िसर की भी नज़रें थी।

विश्व कप में USA की टीम ग्रुप ए में पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड्स और गत विजेता भारत के साथ है। पहले मैच में 7 फ़रवरी को उनका सामना मुंबई में भारत से होगा और उसके बाद 10 फ़रवरी को कोलंबो में उनका सामना पाकिस्तान से होगा जिन्हें उन्होंने पिछली बार हराया था। इसके बाद USA के आख़िरी दो ग्रुप मैच चेन्नई में नीदरलैंड्स (13 फ़रवरी) और नामीबिया (15 फ़रवरी) के ख़िलाफ़ होंगे।

T20 विश्व कप के लिए USA की टीम