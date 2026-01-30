मैच (30)
WPL (1)
SL v ENG (1)
अंडर-19 विश्व कप (2)
रणजी ट्रॉफ़ी (16)
WT20 WC Qualifier (3)
Super Smash (2)
IND vs NZ (1)
UAE vs IRE (1)
PAK vs AUS (1)
Women's Super Smash (1)
SA vs WI (1)
ख़बरें

सरफ़राज़ ख़ान सहित कई खिलाड़ियों ने मास्क पहन कर की फ़ील्डिंग

गुरुवार को AQI करीब 160 के आसपास रहा, लेकिन मैदान के ठीक बगल में चल रहे एक निर्माण स्थल ने हालात और बिगाड़ दिए

PTI
30-Jan-2026 • 21 hrs ago
Sarfaraz Khan ponders beyond the boundary line, Mumbai vs Puducherry, Ranji Trophy, 2nd day, Mumbai, November 18, 2025

गुरुवार को फ़ेस मास्क पहने दिखे खिलाड़ियों में मुशीर ख़ान और सरफ़राज़ ख़ान भी शामिल थे  •  Pratik Koli/MCA

मुंबई के खिलाड़ियों को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान पर रणजी ट्रॉफ़ी मैच के पहले दिन दिल्ली के ख़िलाफ़ खेलते हुए निर्माण कार्य से पैदा हुए प्रदूषण से बचने के लिए फ़ेस मास्क पहनने पड़े।
मुंबई के बल्लेबाज़ सरफ़राज़ ख़ान, उनके छोटे भाई मुशीर ख़ान और स्पिनर हिमांशु सिंह तीसरे सत्र के दौरान मैदान पर फ़ेस मास्क का प्रयोग करते दिखे, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। गुरुवार को शहर का AQI लगभग 160 के क़रीब दर्ज किया गया, जिसे सेहत के लिहाज़ से "अस्वस्थ" श्रेणी में रखा गया है।
वैसे तो शहर में प्रदूषण का स्तर लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन किसी मैच के बीच खिलाड़ियों का इस तरह मास्क पहनना कम ही देखने को मिलता है। गुरुवार दोपहर हालात तब और भी गंभीर हो गए जब मैदान के ठीक किनारे चल रहे एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की वजह से हवा और ज़्यादा दूषित हो गई।
मुंबई के तेज़ गेंदबाज़ मोहित अवस्थी ने कहा, "ऐसा नहीं है कि यह किसी मज़ाक की तरह था। यहां नया निर्माण कार्य चल रहा है और उसी वजह से खिलाड़ियों को प्रदूषण महसूस हो रहा था और सांस लेने में दिक़्क़त आ रही थी, इसलिए उन्होंने मास्क पहन लिए।"
क़रीब आधे घंटे तक तीनों मुंबई खिलाड़ी फ़ील्डिंग के दौरान फ़ेस मास्क पहने रहे, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हें उतार दिया।

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback