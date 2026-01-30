सरफ़राज़ ख़ान सहित कई खिलाड़ियों ने मास्क पहन कर की फ़ील्डिंग

मुंबई के बल्लेबाज़ सरफ़राज़ ख़ान, उनके छोटे भाई मुशीर ख़ान और स्पिनर हिमांशु सिंह तीसरे सत्र के दौरान मैदान पर फ़ेस मास्क का प्रयोग करते दिखे, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। गुरुवार को शहर का AQI लगभग 160 के क़रीब दर्ज किया गया, जिसे सेहत के लिहाज़ से "अस्वस्थ" श्रेणी में रखा गया है।

वैसे तो शहर में प्रदूषण का स्तर लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन किसी मैच के बीच खिलाड़ियों का इस तरह मास्क पहनना कम ही देखने को मिलता है। गुरुवार दोपहर हालात तब और भी गंभीर हो गए जब मैदान के ठीक किनारे चल रहे एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की वजह से हवा और ज़्यादा दूषित हो गई।

मुंबई के तेज़ गेंदबाज़ मोहित अवस्थी ने कहा, "ऐसा नहीं है कि यह किसी मज़ाक की तरह था। यहां नया निर्माण कार्य चल रहा है और उसी वजह से खिलाड़ियों को प्रदूषण महसूस हो रहा था और सांस लेने में दिक़्क़त आ रही थी, इसलिए उन्होंने मास्क पहन लिए।"