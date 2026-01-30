क्या आख़िरी मैच के लिए अभिषेक शर्मा को दिया जाएगा आराम?

पहले तीन मैचों में जीत हासिल कर सीरीज़ पर कब्ज़ा करने के बाद चौथे मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। पिछले मैच में भारतीय टीम ने प्लेइंग XI में प्रयोग किया था लेकिन पांचवें मैच में उससे अलग टीम देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ़ लगातार तीन हार के बाद पिछले मैच में पहली जीत हासिल करने वाली न्यूज़ीलैंड की टीम एक और जीत के साथ सीरीज़ का अंत करना चाहेगी। अब देखना है कि T20 विश्व कप से पहले के इस आख़िरी मैच में दोनों टीमें किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। आइए जानते हैं इस मैच से पहले दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट के बारे में।

टीम न्यूज़ और संभावित XI

पिछले मैच में इशान किशन चोटिल होने के कारण नहीं खेले थे और अगर वह इस मैच में उतरते हैं तो टॉप आर्डर में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस मैच में भारतीय टीम अभिषेक शर्मा को आराम भी दे सकती है और श्रेयस अय्यर को शायद एक मैच खेलने के लिए मिल सकता है। दूसरी तरफ़ पिछले दो मैचों में आराम के बाद वरुण चक्रवर्ती की भी टीम में वापसी हो सकती है।

भारत (संभावित): 1 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा/इशान किशन, 3 श्रेयस अय्यर, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 हार्दिक पंड्या, 6 शिवम दुबे, 7 रिंकू सिंह, 8 जसप्रीत बुमराह, 9 कुलदीप यादव, 10 अर्शदीप सिंह, 11 वरुण चक्रवर्ती।

फ़िन ऐलन की प्लेइंग XI में वापसी लगभग तय है और देखना है कि क्या विश्व कप से पहले जेम्स नीशम को प्लेइंग XI में मौक़ा दिया जाता है या नहीं?

न्यूज़ीलैंड (संभावित): 1 टिम साइफ़र्ट (विकेटकीपर), 2 फ़िन ऐलन 3 डेवन कॉन्वे/रचिन रविंद्र, 4 ग्लेन फ़िलिप्स, 5 डैरिल मिचेल, 6 मार्क चैपमैन, 7 जेम्स नीशम, 8 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 9 मैट हेनरी, 10 जेकब डफ़ी, 11 ईश सोढ़ी।