ख़बरें

क्या आख़िरी मैच के लिए अभिषेक शर्मा को दिया जाएगा आराम?

पांचवें T20I मैच से पहले जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट

ESPNcricinfo स्टाफ़
30-Jan-2026 • 10 hrs ago
Abhishek Sharma middles the pull, India vs New Zealand, 3rd T20I, Guwahati, January 25, 2026

Abhishek Sharma middles the pull  •  BCCI

पहले तीन मैचों में जीत हासिल कर सीरीज़ पर कब्ज़ा करने के बाद चौथे मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। पिछले मैच में भारतीय टीम ने प्लेइंग XI में प्रयोग किया था लेकिन पांचवें मैच में उससे अलग टीम देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ़ लगातार तीन हार के बाद पिछले मैच में पहली जीत हासिल करने वाली न्यूज़ीलैंड की टीम एक और जीत के साथ सीरीज़ का अंत करना चाहेगी। अब देखना है कि T20 विश्व कप से पहले के इस आख़िरी मैच में दोनों टीमें किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। आइए जानते हैं इस मैच से पहले दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट के बारे में।
टीम न्यूज़ और संभावित XI
पिछले मैच में इशान किशन चोटिल होने के कारण नहीं खेले थे और अगर वह इस मैच में उतरते हैं तो टॉप आर्डर में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस मैच में भारतीय टीम अभिषेक शर्मा को आराम भी दे सकती है और श्रेयस अय्यर को शायद एक मैच खेलने के लिए मिल सकता है। दूसरी तरफ़ पिछले दो मैचों में आराम के बाद वरुण चक्रवर्ती की भी टीम में वापसी हो सकती है।
भारत (संभावित): 1 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा/इशान किशन, 3 श्रेयस अय्यर, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 हार्दिक पंड्या, 6 शिवम दुबे, 7 रिंकू सिंह, 8 जसप्रीत बुमराह, 9 कुलदीप यादव, 10 अर्शदीप सिंह, 11 वरुण चक्रवर्ती।
फ़िन ऐलन की प्लेइंग XI में वापसी लगभग तय है और देखना है कि क्या विश्व कप से पहले जेम्स नीशम को प्लेइंग XI में मौक़ा दिया जाता है या नहीं?
न्यूज़ीलैंड (संभावित): 1 टिम साइफ़र्ट (विकेटकीपर), 2 फ़िन ऐलन 3 डेवन कॉन्वे/रचिन रविंद्र, 4 ग्लेन फ़िलिप्स, 5 डैरिल मिचेल, 6 मार्क चैपमैन, 7 जेम्स नीशम, 8 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 9 मैट हेनरी, 10 जेकब डफ़ी, 11 ईश सोढ़ी।
पिच और परिस्थितियां
तिरुवनंतपुरम में इससे पहले दो T20I खेले गए हैं और एक मैच में भारत ने बड़ा स्कोर बनाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया था। दूसरे मैच में साउथ अफ़्रीका को सिर्फ़ 106 रनों पर ढेर करके भारतीय टीम ने जीत दर्ज़ की थी। यहां टॉस जीतकर दोनों टीम पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला ले सकती हैं और मैच के दौरान तापमान 20 के आसपास रह सकता है।
इस मैच का प्रीव्यू यहां पढ़ें
