ख़बरें

T20 विश्व कप 2026 के लिए UAE में पराशर की वापसी

आयरलैंड के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ में टीम का हिस्सा रहे बेसिल हमीद और राहुल चोपड़ा को बाहर का रास्ता दिखाया गया

ESPNcricinfo स्टाफ़
30-Jan-2026 • 9 hrs ago
Dhruv Parashar celebrates a crucial breakthrough, UAE vs Pakistan, Men's T20 Asia Cup, Dubai, September 17, 2025

ध्रुव पराशर ने UAE के लिए 32 T20I खेले हैं  •  AFP/Getty Images

2026 T20 विश्व कप के लिए ऑलराउंडर ध्रुव पराशर और सलामी बल्लेबाज़ मयंक कुमार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की टीम में शामिल किया गया है। आयरलैंड के ख़िलाफ़ दो मैचों की T20I सीरीज़ में खेले रहे बेसिल हमीद और राहुल चोपड़ा की जगह इन दोनों को मौक़ा मिला है।
मुहम्मद वसीम 15 सदस्यीय टीम के कप्तान रहेंगे और 2022 में आख़िरी बार विश्व कप खेलने वाली टीम से सिर्फ़ अलीशान शराफू और जुनैद सिद्दीक़ी ही इस टीम में मौजूद हैं। वसीम ने UAE के लिए सबसे ज़्यादा 92 T20I खेले हैं और उनके लिए सबसे ज़्यादा रन भी बनाए हैं। सिद्दीक़ी ने टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं।
गुरुवार को आयरलैंड के ख़िलाफ़ दुबई में खेले गए पहले T20I में हमीद और चोपड़ा का बल्ला नहीं चला था और उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हमीद ने गेंदबाज़ी में दो ओवर में 28 रन भी दिए थे।
21 वर्षीय पराशर ने अभी तक 32 T20I खेले हैं और T20 एशिया कप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अर्धशतकीय साझेदारी का भी हिस्सा रहे थे। 28 वर्षीय मयंक ने पिछले साल T20 विश्व कप एशिया और EAP क़्वालिफ़ायर में अपना डेब्यू किया था और नवंबर में राइज़िंग स्टार्स T20 एशिया कप का भी हिस्सा रहे थे।
विश्व कप में UAE की टीम ग्रुप डी में अफ़ग़ानिस्तान, कनाडा, न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ़्रीका के साथ है। 10 फ़रवरी को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ चेन्नई में विश्व कप में अपना पहला मैच खेलने से पहले UAE की टीम 3 फ़रवरी को नेपाल और 6 फ़रवरी को इटली के खिलाफ वॉर्म-अप मैच भी खेलेगी। उसके बाद दिल्ली में UAE का सामना 13 फ़रवरी को कनाडा, 16 फ़रवरी को अफ़ग़ानिस्तान और 18 फ़रवरी को साउथ अफ़्रीका से होगा।
पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज़ यासिर अराफ़ात को UAE का गेंदबाज़ी कोच बनाया गया है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी लालचंद राजपूत टीम के हेड कोच और ज़िम्बाब्वे के स्टैनली चिओज़ा फ़ील्डिंग कोच हैं।
T20 विश्व कप के लिए UAE की टीम
मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, आर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), ध्रुव पराशर, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीक़ी, मयंक कुमार, मोहम्मद अरफ़ान, मुहम्मद फ़ारूक़, मुहम्मद जवादउल्लाह, मुहम्मद ज़ोहैब, रोहिद ख़ान, सोहैब ख़ान, सिमरनजीत सिंह
