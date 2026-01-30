T20 विश्व कप 2026 के लिए UAE में पराशर की वापसी

गुरुवार को आयरलैंड के ख़िलाफ़ दुबई में खेले गए पहले T20I में हमीद और चोपड़ा का बल्ला नहीं चला था और उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हमीद ने गेंदबाज़ी में दो ओवर में 28 रन भी दिए थे।

21 वर्षीय पराशर ने अभी तक 32 T20I खेले हैं और T20 एशिया कप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अर्धशतकीय साझेदारी का भी हिस्सा रहे थे। 28 वर्षीय मयंक ने पिछले साल T20 विश्व कप एशिया और EAP क़्वालिफ़ायर में अपना डेब्यू किया था और नवंबर में राइज़िंग स्टार्स T20 एशिया कप का भी हिस्सा रहे थे।

विश्व कप में UAE की टीम ग्रुप डी में अफ़ग़ानिस्तान, कनाडा, न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ़्रीका के साथ है। 10 फ़रवरी को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ चेन्नई में विश्व कप में अपना पहला मैच खेलने से पहले UAE की टीम 3 फ़रवरी को नेपाल और 6 फ़रवरी को इटली के खिलाफ वॉर्म-अप मैच भी खेलेगी। उसके बाद दिल्ली में UAE का सामना 13 फ़रवरी को कनाडा, 16 फ़रवरी को अफ़ग़ानिस्तान और 18 फ़रवरी को साउथ अफ़्रीका से होगा।

T20 विश्व कप के लिए UAE की टीम