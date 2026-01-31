मैच (7)
ख़बरें

विश्व कप से पहले दो अभ्यास मैच खेलेंगे तिलक

वहीं वॉशिंगटन सुंदर का आने वाले दिनों में फ़िटनेस टेस्ट हो सकता है

Tilak Varma warms up for the Lucknow T20I, India vs South Africa, 4th T20I, Lucknow, December 17, 2025

तिलक वर्मा T20 विश्व कप के लिए मैच फ़िट होने के बहुत क़रीब हैं  •  Sajjad Hussain/AFP/Getty Images

भारत के बल्लेबाज़ तिलक वर्मा को BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) से खेलने की मंज़ूरी मिल गई है और वह 2026 T20 विश्व कप से पहले दो अभ्यास मैच खेलेंगे। जनवरी की शुरुआत में रणजी ट्रॉफ़ी के दौरान लगी चोट के बाद अंडकोष की सर्ज़री कराने के चलते वे लगभग एक महीने से मैदान से बाहर थे।
तिलक पहले 2 फ़रवरी को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में USA के ख़िलाफ़ इंडिया ए टीम की ओर से खेलेंगे और इसके बाद 4 फरवरी को साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ भारत के अभ्यास मैच में हिस्सा लेंगे। भारत का 2026 T20 विश्व कप में पहला मैच 7 फ़रवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में USA के ख़िलाफ़ है।
तिलक न्यूज़ीलैंड के खिलाफ चल रही T20I सीरीज़ में नहीं खेल पाए और उनकी गैरमौज़ूदगी में भारत ने लगभग सभी मैचों में नंबर तीन पर इशान किशन को खिलाया। सर्ज़री के बाद तिलक CoE में रिकवरी कर रहे थे और BCCI के एक बयान में 26 जनवरी को कहा गया था कि वे अपनी रिहैबिलिटेशन में लगातार प्रगति कर रहे हैं।
ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर भी इस सीरीज़ से बाहर रहे और आने वाले दिनों में उनका फ़िटनेस टेस्ट होने की उम्मीद है। रियान पराग कंधे की चोट के कारण लगभग दो महीने से नहीं खेले हैं और वे भी T20 विश्व कप से पहले इंडिया ए के दो अभ्यास मैच खेलेंगे। इनमें से दूसरा मैच 6 फ़रवरी को बेंगलुरु स्थित CoE में नामीबिया के ख़िलाफ़ होगा।
भारत 2026 T20 विश्व कप में ग्रुप A में है और 7 फ़रवरी को मुंबई में USA, 12 फ़रवरी को दिल्ली में नामीबिया, 15 फ़रवरी को कोलंबो में पाकिस्तान और 18 फ़रवरी को अहमदाबाद में नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ उनका मुक़ाबला है।
Tilak VarmaWashington SundarRiyan ParagIndiaICC Men's T20 World CupNew Zealand tour of India

