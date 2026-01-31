विश्व कप से पहले दो अभ्यास मैच खेलेंगे तिलक

तिलक पहले 2 फ़रवरी को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में USA के ख़िलाफ़ इंडिया ए टीम की ओर से खेलेंगे और इसके बाद 4 फरवरी को साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ भारत के अभ्यास मैच में हिस्सा लेंगे। भारत का 2026 T20 विश्व कप में पहला मैच 7 फ़रवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में USA के ख़िलाफ़ है।