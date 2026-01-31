मैच (7)
ख़बरें

WPL 2026 के एलिमिनेटर में जाने के लिए MI को क्या चाहिए? 

दिल्ली कैपिटल्स के लिए स्थिति नॉकआउट जैसी तो वहीं यूपी वॉरियर्ज़ को चमत्कार की जरूरत

Jemimah Rodrigues went for the DRS but was unsuccessful, Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru, WPL 2026, Vadodara, January 24, 2026

Delhi Capitals का भाग्य उनके हाथों में ही है  •  BCCI

WPL 2026 में बस एक लीग मैच बचा है, और गुजरात जायंट्स (GG) के साथ एलिमिनेटर में जगह बनाने के लिए दिल्ली कैपिटल्स (DC), मुंबई इंडियंस (MI) और यूपी वॉरियर्ज़ (UPW) अभी भी रेस में हैं। यहां जानिए हर टीम को क्या करना होगा।
पॉइंट्स 6, NRR -0.164, बचा हुआ मैच: बनाम UPW (1 फरवरी)
DC के लिए समीकरण बिल्कुल सीधा है। अगर वे यूपी वॉरियर्ज़ को हरा देते हैं, तो वे अगले दौर में पहुंच जाएंगे; अगर हारते हैं, तो घर जाएंगे।
पॉइंट्स 4, NRR -1.146, बचा हुआ मैच: बनाम DC (1 फरवरी)
UPW की स्थिति इतनी ख़राब है कि उन्हें एक चमत्कार की ज़रूरत है। उन्हें न सिर्फ़ DC को हराना होगा, बल्कि MI के नेट रन रेट (NRR) से आगे निकलने के लिए उन्हें लगभग 156 रनों के बड़े अंतर से हराना होगा।
इस चमत्कार के पैमाने को समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि WPL में केवल एक टीम ने कभी 100 से ज़्यादा रनों के अंतर से जीत हासिल की है। MI ने 2023 के पहले मैच में GG को 143 रनों से हराया था, जबकि महिला T20 फ़्रेंचाइज़ी गेम में रनों के हिसाब से जीत का सबसे बड़ा अंतर 148 है, जो WBBL 2023-24 में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने मेलबर्न स्टार्स के ख़िलाफ़ बनाया था।
अगर UPW बाद में बल्लेबाज़ी करती है, तो उनके अवसर और भी मुश्किल हैं। उदाहरण के लिए, अगर वे DC को WPL के सबसे कम स्कोर (2023 में GG द्वारा 64 रन) पर रोक देते हैं, तो लक्ष्य का पीछा पूरा करने के लिए UPW 1.5 ओवर से ज़्यादा नहीं ले सकते।
पॉइंट्स 6, NRR 0.059
MI का अब कोई मैच नहीं बचा है, लेकिन GG से हारने के बावजूद, तीनों दावेदारों में उनका नेट रन रेट सबसे बेहतर है। वे उम्मीद करेंगे कि UPW, DC को हरा दे लेकिन वह 'चमत्कार' न कर पाए। उस स्थिति में, तीनों टीमें छह पॉइंट्स पर रहेंगी, लेकिन बेहतर NRR की वजह से MI एलिमिनेटर में पहुंच जाएगी।
Sampath Bandarupalli is a statistician at ESPNcricinfo

