WPL 2026 के एलिमिनेटर में जाने के लिए MI को क्या चाहिए? 

WPL 2026 में बस एक लीग मैच बचा है, और गुजरात जायंट्स (GG) के साथ एलिमिनेटर में जगह बनाने के लिए दिल्ली कैपिटल्स (DC), मुंबई इंडियंस (MI) और यूपी वॉरियर्ज़ (UPW) अभी भी रेस में हैं। यहां जानिए हर टीम को क्या करना होगा।

पॉइंट्स 6, NRR -0.164, बचा हुआ मैच: बनाम UPW (1 फरवरी)

DC के लिए समीकरण बिल्कुल सीधा है। अगर वे यूपी वॉरियर्ज़ को हरा देते हैं, तो वे अगले दौर में पहुंच जाएंगे; अगर हारते हैं, तो घर जाएंगे।

पॉइंट्स 4, NRR -1.146, बचा हुआ मैच: बनाम DC (1 फरवरी)

UPW की स्थिति इतनी ख़राब है कि उन्हें एक चमत्कार की ज़रूरत है। उन्हें न सिर्फ़ DC को हराना होगा, बल्कि MI के नेट रन रेट (NRR) से आगे निकलने के लिए उन्हें लगभग 156 रनों के बड़े अंतर से हराना होगा।

अगर UPW बाद में बल्लेबाज़ी करती है, तो उनके अवसर और भी मुश्किल हैं। उदाहरण के लिए, अगर वे DC को WPL के सबसे कम स्कोर (2023 में GG द्वारा 64 रन) पर रोक देते हैं, तो लक्ष्य का पीछा पूरा करने के लिए UPW 1.5 ओवर से ज़्यादा नहीं ले सकते।

पॉइंट्स 6, NRR 0.059