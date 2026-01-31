2026 T20 विश्व कप के लिए डेविड मिलर को मेडिकल तौर पर मंज़ूरी मिली

मिलर साउथ अफ़्रीका बल्लेबाज़ी क्रम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज़ हैं और टीम में फ़िनिशर के तौर पर उनका योगदान अहम है। विश्व कप में वह क्विंटन डी कॉक, एडन मारक्रम, रायन रिकलटन और डेवाल्ड ब्रेविस के बाद पांचवें नंबर पर बल्लेबाज़ी करने आ सकते हैं। साउथ अफ़्रीका दल में इसके अलावा बल्लेबाज़ के तौर पर जेसन स्मिथ और ट्रिस्टन स्टब्स भी शामिल हैं।

हालांकि 36 वर्षीय मिलर ने ऐसा कहा नहीं है लेकिन यह उनका आख़िरी T20 विश्व कप हो सकता है। उनका क्रिकेट साउथ अफ़्रीका के साथ सिर्फ़ सफ़ेद गेंद का कॉन्ट्रैक्ट है और वह 2027 में अपने घर में होने वाले वनडे विश्व कप के बाद रिटायर हो सकते हैं। 2023 वनडे विश्व कप में मिलर टीम का अहम हिस्सा थे और सेमीफ़ाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ शतक भी लगाया था। उन्होंने 2024 T20 विश्व कप में भी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन जब आख़िरी ओवर में 16 रन चाहिए थे तब वह आउट हो गए थे और भारत ने साउथ अफ़्रीका को 7 रन से हराकर ख़िताब पर कब्ज़ा किया था।