ख़बरें

2026 T20 विश्व कप के लिए डेविड मिलर को मेडिकल तौर पर मंज़ूरी मिली

अपने छठे T20 विश्व कप के लिए तैयार हैं साउथ अफ़्रीका के सबसे अनुभवी बल्लेबाज़

Firdose Moonda
फ़िरदौस मूंडा
31-Jan-2026
David Miller got to a 67-ball hundred off the last ball of the innings, New Zealand vs South Africa, Champions Trophy semi-final, Lahore, March 5, 2025

डेविड मिलर अपने छठे T20 विश्व कप में हिस्सा लेंगे  •  Associated Press

साउथ अफ़्रीका के बल्लेबाज़ डेविड मिलर को T20 विश्व कप में खेलने के लिए मेडिकल तौर पर मंज़ूरी मिल गई है। SA20 के दौरान मिलर चोटिल हो गए थे और इसके कारण वह पार्ल रॉयल्स के आख़िरी दो मुक़ाबले में नहीं खेल पाए थे। वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में भी मिलर को आराम दिया गया था, लेकिन अब वह अपना छठा T20 विश्व कप खेलने के लिए टीम के साथ भारत रवाना होंगे।
मिलर साउथ अफ़्रीका बल्लेबाज़ी क्रम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज़ हैं और टीम में फ़िनिशर के तौर पर उनका योगदान अहम है। विश्व कप में वह क्विंटन डी कॉक, एडन मारक्रम, रायन रिकलटन और डेवाल्ड ब्रेविस के बाद पांचवें नंबर पर बल्लेबाज़ी करने आ सकते हैं। साउथ अफ़्रीका दल में इसके अलावा बल्लेबाज़ के तौर पर जेसन स्मिथ और ट्रिस्टन स्टब्स भी शामिल हैं।
हालांकि 36 वर्षीय मिलर ने ऐसा कहा नहीं है लेकिन यह उनका आख़िरी T20 विश्व कप हो सकता है। उनका क्रिकेट साउथ अफ़्रीका के साथ सिर्फ़ सफ़ेद गेंद का कॉन्ट्रैक्ट है और वह 2027 में अपने घर में होने वाले वनडे विश्व कप के बाद रिटायर हो सकते हैं। 2023 वनडे विश्व कप में मिलर टीम का अहम हिस्सा थे और सेमीफ़ाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ शतक भी लगाया था। उन्होंने 2024 T20 विश्व कप में भी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन जब आख़िरी ओवर में 16 रन चाहिए थे तब वह आउट हो गए थे और भारत ने साउथ अफ़्रीका को 7 रन से हराकर ख़िताब पर कब्ज़ा किया था।
साउथ अफ्रीका को पहले ही चोट के कारण दो खिलाड़ियों को बाहर करना पड़ा था। टोनी डीज़ॉर्ज़ी और डॉनोवन फ़रेरा के चोटिल होने के कारण उनकी जगह रायन रिकलटन और ट्रिस्टन स्टब्स को शामिल किया गया था। अगर मिलर समय पर फ़िट नहीं होते तो उनकी जगह रुबिन हरमन को मौक़ा मिल सकता था और उन्हें वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए टीम में शामिल भी किया गया था।
साउथ अफ़्रीका दल रविवार को जोहान्सबर्ग से मुंबई के लिए रवाना होगी और बुधवार को भारत के ख़िलाफ़ उन्हें एक वॉर्म-अप मैच भी खेलना है। विश्व कप में उनका पहला मैच 9 फ़रवरी को कनाडा से होगा।  इसके बाद उनका सामना 11 फ़रवरी को अहमदाबाद में अफ़ग़ानिस्तान, 14 फ़रवरी को अहमदाबाद में ही न्यूज़ीलैंड और 18 फ़रवरी को दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से होगा।
फ़िरदौस मूंडा ESPNcricinfo की साउथ अफ़्रीकी संवाददाता हैं

