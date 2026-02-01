किशन और सूर्यकुमार के बल्ले से निकले रनों ने बनाया कीर्तिमानों का क़िला

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेले गए पांचवें T20I में कीर्तिमानों की बौछार हो गई। 42 गेंदों में इशान किशन का शतक, T20I में सूर्युकमार यादव के सबसे तेज़ 3000 रन और दोनों टीमों के द्वारा बनाए गए 496 रन। ये सभी ऐसे आंकड़े थे, जिन्होंने कीर्तिमानों का नया क़िला स्थापित किया। आइए देखते हैं कि इस मैच में और कौन-कौन से रिकॉर्ड बने।

496 - तिरुवनंतपुरम में भारत और न्यूज़ीलैंड ने कुल 496 रन बनाए। यह किसी भी T20I मैच का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर (दोनों टीम के स्कोर को मिलाकर) है। T20I में सबसे बड़ा मैच स्कोर 517 रन का है, जो 2023 में साउथ अफ़्रीका और वेस्टइंडीज़ ने सेंचुरियन में बनाया था।

न्यूज़ीलैंड ने अपनी पारी में 13 सिक्सर और जोड़कर मैच का कुल आंकड़ा 36 तक पहुंचा दिया। यह T20I मैचों में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे आगे 2025 में बुल्गेरिया और जिब्राल्टर के बीच खेले गए मैच में 41 सिक्सर लगे थे।

25 किसी भी टीम द्वारा सबसे ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड 13 शतकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। किशन इस फ़ॉर्मैट में भारत के लिए शतक लगाने वाले 13वें बल्लेबाज़ बने।

1822सूर्यकुमार यादव ने 1822 गेंदों में T20I क्रिकेट में 3000 रन पूरे किए। यह इस उपलब्धि तक पहुंचने का सबसे तेज़ रिकॉर्ड है। उन्होंने मुहम्मद वसीम के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 1947 गेंदों में यह मुक़ाम हासिल किया था।

202 पर 3 - भारत ने पारी के आख़िरी 12 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर 202 रन जोड़े। आठ ओवर के बाद स्कोर 69 पर 2 था। पुरुषों के T20I में आख़िरी 12 ओवरों में सिर्फ़ दो टीमों ने इससे ज़्यादा रन बनाए हैं। 2023 में मंगोलिया के ख़िलाफ़ नेपाल ने 237 रन जोड़े थे। 2024 में ज़िम्बाब्वे ने गाम्बिया के ख़िलाफ़ 219 रन बनाए थे। ESPNcricinfo के फ़ोरकास्टर के मुताबिक आठ ओवर के बाद भारत का अनुमानित स्कोर 181 था।

3.1 - न्यूज़ीलैंड ने शनिवार को 3.1 ओवर में 50 रन पूरे किए। यह भारत के ख़िलाफ़ किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे तेज़ 50 रन हैं। इसने पिछले महीने अहमदाबाद में साउथ अफ़्रीका के 3.3 ओवर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पुरुषों के T20I में सिर्फ़ दो बार न्यूज़ीलैंड इससे तेज़ 50 तक पहुंचा है। दोनों ही मौक़े छोटे किए गए मैचों में आए थे।

57 - फ़िन ऐलन ने पावरप्ले में 57 रन बनाए। यह पुरुषों के T20I में भारत के ख़िलाफ़ इस फ़ेज़ में किसी भी बल्लेबाज़ का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले 2022 के T20 विश्व कप में एडिलेड में लिटन दास ने 56 रन बनाए थे।

न्यूज़ीलैंड ने पावरप्ले के अंत में एक विकेट के नुकसान पर 79 रन बनाए। यह भारत के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है। इससे पहले 2016 में वेस्टइंडीज़ ने 78 रन बनाए थे।

29 - भारत की पारी के 12वें ओवर में 29 रन बने, जिसे ईश सोढ़ी ने डाला। पुरुषों के T20I में न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ों में सिर्फ़ डैरिल टफ़ी ने एक ओवर में इससे ज़्यादा रन दिए हैं। उन्होंने 2005 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 30 रन दिए थे। सोढ़ी ने पिछले मैच में भी 12वें ओवर में 29 रन दिए थे।