श्रीलंका का लक्ष्य: अव्यवस्था से उबरना और ट्रॉफ़ी का सूखा समाप्त करना

ग्रुप मुक़ाबले

बनाम आयरलैंड, कोलंबो, 8 फ़रवरी बनाम ओमान, पल्लेकेले, 12 फ़रवरी बनाम ऑस्ट्रेलिया, पल्लेकेले, 16 फ़रवरी बनाम ज़िम्बाब्वे, कोलंबो, 19 फ़रवरी

बड़ी तस्वीर: श्रीलंका को अपने T20 खेल में सुधार करना होगा

2009 से 2014 के बीच श्रीलंका ने चार बार सेमीफ़ाइनल में प्रवेश किया और 2014 में ढाका में ख़िताबी जीत भी हासिल की। हालांकि इसके बाद श्रीलंका एक भी बार टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज तक नहीं पहुंच पाई है।

हालिया प्रदर्शन

पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ ड्रॉ करने के बाद उन्हें इंग्लैंड से हार झेलनी पड़ी। यह दोनों ही सीरीज़ उन्होंने घर पर ही खेले थे।

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नज़रें: निसंका और रत्नानायके

निसंका उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जिनके नाम वनडे में दोहरा शतक और T20I में शतक है। सबसे छोटे प्रारूप में उन्होंने शतक भारत के ख़िलाफ़ ही पिछले साल एशिया कप में जड़ा था। शॉर्ट गेंद को खेलने की उनकी क्षमता से सभी परिचित हैं।

कुसल परेरा का अंतिम विश्व कप!

कुसल परेरा के लिए यह अंतिम विश्व कप हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह एक यही प्रारूप खेलते हैं और नवंबर से उन्होंने T20I नहीं खेला है, विशेष रूप से रत्नानायके के जुड़ने के बाद से। हालांकि इस अभियान में उनकी ज़रूरत श्रीलंका को पड़ सकती है।

सर्वश्रेष्ठ एकादश