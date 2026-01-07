'नई टीम, नया आग़ाज़' - UP वॉरियर्ज़ के लिए अपनी ताक़त दिखाने को तैयार हैं डॉटिन
डॉटिन WPL 2026 में थोड़े औसत प्रदर्शन के बाद आ रही हैं, लेकिन वह अपने ऑलराउंड हुनर को साबित करने के लिए पूरी तरह से बेताब हैं
वेस्टइंडीज़ की दिग्गज ऑलराउंडर डिएंड्रा डॉटिन आगामी WPL सत्र में UP वॉरियर्ज़ (UPW) के साथ एक नए अध्याय का आग़ाज़ करने जा रही हैं। इससे पहले वह गुजरात जायंट्स (GG) का हिस्सा थीं, जहां आठ मुक़ाबलों में उन्होंने 154.34 के तूफ़ानी स्ट्राइक रेट से 142 रन जोड़े थे और गेंदबाज़ी में भी अपना जौहर दिखाते हुए नौ विकेट हासिल किए थे।
ESPNcricinfo के साथ बातचीत में डॉटिन ने साझा किया, "मेरे लिए यह वाक़ई एक नया आग़ाज़ है। एक अलग टीम के साथ जुड़ना किसी नए सफ़र पर निकलने जैसा ही है। यहां का माहौल ऐसा है कि मैं अभी से ही ख़ुद को टीम का अटूट हिस्सा और बेहद सहज महसूस कर रही हूं।"
डॉटिन का WPL इतिहास उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। पहले सीज़न में जायंट्स ने उन्हें चुना, मगर बाद में "मेडिकल क्लियरेंस" का हवाला देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यह एक ऐसा दावा था जिसे कैरेबियाई खिलाड़ी ने खुलेआम ग़लत बताया था। इसके बाद एक साल की मायूसी झेली, लेकिन पिछले ऑक्शन में जायंट्स ने ही UPW के साथ हुई होड़ में उन्हें उनकी बेस प्राइस से तीन गुनी अधिक क़ीमत पर ख़रीदा। हालांकि 2026 की नीलामी में कहानी फिर बदली और इस बार UPW ने RCB को पछाड़कर डॉटिन को 80 लाख रुपये में अपनी फ़्रैंचाइज़ी का हिस्सा बना लिया।
डॉटिन ने कहा, "जब UP वॉरियर्ज़ ने मेरे लिए पैडल उठाया, तो मुझे बहुत खु़शी हुई। मेरा मक़सद अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलना है और जितनी ताक़त भगवान ने दी है, उतना आगे टीम को ले जाना है, ताकि हम ट्रॉफ़ी उठा सकें। टीम की बात करूं तो इसमें कई नए चेहरे हैं। अभी मैं सबसे मिली नहीं हूं, लेकिन मुझे कई ऐसे नए खिलाड़ी दिख रहे हैं, जो इस खेल का हिस्सा बनने के लिए बेहद भूखे हैं।"
डॉटिन WPL 2026 के मैदान पर तब उतर रही हैं, जब हालिया दौर में उनका बल्ला कुछ ख़ामोश रहा है। WCPL में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए चार पारियों में उनका स्ट्राइक रेट महज़ 102 रहा, जिसमें उन्होंने कुल 51 रन ही जोड़े। वहीं WBBL में मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ भी उनका प्रदर्शन फीका रहा, जहां आठ पारियों में वह 103.70 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ़ 84 रन बना पाईं। इन आंकड़ों के बावजूद, वह मानसिक रूप से काफ़ी मज़बूत नज़र आ रही हैं।
अपने खेल के प्रति नज़रिया साफ़ करते हुए डॉटिन ने कहा, "मैं बीती बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने में यक़ीन रखती हूं। अगर किसी दिन मेरा प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक़ नहीं रहता, तो मैं उस पर ग़ौर करती हूं, लेकिन मैदान छोड़ते ही उस बोझ को वहीं त्याग देती हूं। मैं अपने ज़़हन को पूरी तरह साफ़ रखने की कोशिश करती हूं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना चीज़ों को पेचीदा बना सकता है। मेरी प्राथमिकता यह समझना है कि चूक कहां हुई और उसे कैसे सुधारा जाए। एक बार मसला सुलझ गया, तो मैं फिर पीछे मुड़कर नहीं देखती।"
डॉटिन तेज़ गति से गेंदबाज़ी कर सकती हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताक़त सिक्सर लगाने की क्षमता है। महिला T20I क्रिकेट में उनसे ज़्यादा छक्के किसी और ने नहीं लगाए हैं। WPL 2025 में उन्होंने कुल छह सिक्सर लगाए थे। हालांकि ये सिकसर औसतन हर 15.3 गेंदों में आए, जो स्मृति मंधाना, हेली मैथ्यूज़, हरमनप्रीत कौर और एलिसे पेरी से बेहतर थे। इसके पीछे उनकी पावर हिटिंग रूटीन है।
डॉटिन ने कहा, "मैं आमतौर पर सेशन की शुरुआत में काफ़ी थ्रोडाउन खेलती हूं, ताकि बल्ले पर गेंद का अहसास आ सके। इससे मेरे हाथ भी खुलते हैं और बैट स्विंग बेहतर होती है। इसके बाद मैं लेंथ और अपने उन इलाक़ों को चुनने की कोशिश करती हूं, जहां मैं गेंद मारना चाहती हूं, और टूर्नामेंट में मेरे सामने गेंदबाज़ी करने वाले गेंदबाज़ की कल्पना करती हूं। बात सिर्फ़ इतनी है कि ज़्यादा सहज न हो जाएं। चीज़ों को सरल रखना है और हर गेंद को उसकी अहमियत के हिसाब से खेलना है।"
डॉटिन UPW के लिए अहम खिलाड़ी होंगी। पिछला सीज़न टीम ने अंकतालिका में सबसे नीचे रहते हुए ख़त्म किया था। शनिवार दोपहर होने वाले पहले मैच में उनका सामना जायंट्स से होगा। ऐसे में क्या इस मुक़ाबले में अतिरिक्त तड़का देखने को मिलेगा।
डॉटिन ने कहा, "शायद उस दिन आप सबको जवाब मिल जाएगा।"