घरामी के शतक ने बंगाल को संभाला, देशपांडे और अवस्थी की मदद से मुंबई की वापसी

बंगाल 199 पर 5 (घरामी 112*, सुमंत 22*, शशिकांत 2-43), आंध्र 295 (भुई 83, मुकेश 5-66, आकाश दीप 4-79) से 96 रन पीछे

सुदीप कुमार घरामी के शानदार शतक की मदद से एक समय 43 रन पर 3 विकेट खोकर संघर्ष कर रही बंगाल की टीम ने जबरदस्त वापसी की। उनकी नाबाद 112 रन की पारी की बदौलत बंगाल ने दूसरे दिन स्टंप्स तक 199 पर 5 विकेट बना लिए हैं। हालांकि, बंगाल अब भी आंध्र के पहली पारी के 295 रन के स्कोर से 96 रन पीछे है।

घरामी पांचवें ओवर में बल्लेबाज़ी करने उतरे, जब कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन 1 रन बनाकर आउट हो गए। कवर पर खड़े शेख़ रशीद ने बाईं ओर डाइव लगाकर उनका एक शानदार कैच लिया। इसके बाद बंगाल ने सुदीप चटर्जी और अनुस्तूप मजूमदार के विकेट गंवाए, लेकिन घरामी ने सूरज सिंधु जायसवाल के साथ चौथे विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी कर बंगाल की पारी को संभाला।

26 वर्षीय घरामी ने अंतिम सत्र में के राजू की शॉर्ट गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग पर चौके के लिए पुल करते हुए अपना सातवां प्रथम श्रेणी शतक पूरा किया। आंध्र ने अंत के ओवरों में घरामी और सुमंत गुप्ता के ख़िलाफ़ शॉर्ट-बॉल की रणनीति जारी रखी, लेकिन दोनों ने 46 रन की नाबाद साझेदारी करते हुए विकेट नहीं गिरने दिए।

मयंक अग्रवाल शतक से चूक गए • PTI

मुंबई 189 पर 2 (आनंद 53*, मुशीर 49*, गोपाल 1-35) और 120, कर्नाटक 173 (अग्रवाल 92, अवस्थी 4-27, देशपांडे 4-33) से 136 रन आगे

कर्नाटक के सिर्फ़ तीन बल्लेबाज़ ही दहाई के आंकड़े तक पहुंच सके, क्योंकि BKC पिच पर तेज़ गेंदबाज़ों को लगातार मदद मिलती रही। मुंबई ने कर्नाटक को 173 रन पर समेट दिया और इस तरह उन्होंने, मेहमान टीम की पहली पारी की बढ़त को 53 रन तक सीमित कर दिया। कर्नाटक के कप्तान मयंक अग्रवाल ने 92 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन उनकी टीम ने 54 रन के भीतर आख़िरी 8 विकेट गंवा दिए।

मुंबई की टीम पहले दिन 120 रन पर ऑलआउट हो गई थी, लेकिन दूसरे दिन सुबह शार्दुल ठाकुर ने करुण नायर को आउट कर कर्नाटक की पारी को शुरुआती झटका दिया। इसके बाद अवस्थी और देशपांडे ने मध्य और निचले क्रम को तहस-नहस कर दिया। सबसे अहम विकेट तब गिरा, जब देशपांडे ने अग्रवाल को आठवें बल्लेबाज़ के रूप में आउट किया।

पीछे होने के बावजूद मुंबई के सलामी बल्लेबाज़ यशस्वी जायसवाल और अखिल हेरवाड़कर ने दूसरी पारी की शुरुआत आक्रामक अंदाज़ में की। 11 ओवर के बाद मुंबई बिना विकेट खोए 63 रन पर पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाज़ लगातार बाउंड्री लगा रहे थे। हालांकि, 13वें ओवर में हरवड़कर 33 और 14वें ओवर में जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे 77 रन की साझेदारी टूट गई।