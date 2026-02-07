वानखेड़े से वानखेड़े तक: USA के ऑलराउंडर शुभम रांजणे की भावुक क्रिकेट यात्रा

2 अगस्त 2022 को शुभम रांजणे और उनकी पत्नी मौसमी पटेल दो सूटकेस लेकर सिएटल पहुंचे थे। उस समय इस जोड़े को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह किस रास्ते पर क़दम रखने जा रहे हैं। तब मुंबई के पूर्व ऑलराउंडर रांजणे ने मेज़र लीग क्रिकेट (MLC) खेलने के लिए USA जाने का फैसला किया था।

"हमें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। हमेशा यह सवाल दिमाग़ में रहता था, क्या USA जाने का फ़ैसला सही साबित होगा या नहीं?" रांजणे चार साल पहले लिए गए अपने फ़ैसले को याद करते हुए कहते हैं।

रांजणे को MLC के ऑफर में "नई संभावनाएं" दिखीं, क्योंकि IPL के मालिकों ने USA के इस लीग में निवहश किया था। रांजणे ने कभी नहीं सोचा था कि उनका यह फ़ैसला कुछ ही सालों में एक और ज़िंदगी बदलने वाले फ़ैसले तक ले जाएगा। शनिवार को पुणे के 31 वर्षीय रांजणे USA की ओर से खेलते हुए गत चैंपियन भारत के ख़िलाफ़ अपना पहला विश्व कप मैच खेलने वाले हैं।

अगर रांजणे भारत के ख़िलाफ़ खेलते हैं, तो यह पल भावनात्मक रूप से और भी ख़ास होगा, क्योंकि एक दशक से ज़्यादा पहले वह भारत के लिए खेलने के अंतिम लक्ष्य के साथ, बेहतर क्रिकेट अवसरों की तलाश में मुंबई आए थे।

USA के शुरुआती मैच का वहन्यू मुंबई जानकर रांजणे मुस्कुरा उठे। "जब हमें पता चला कि USA विश्व कप में भारत के ख़िलाफ़ खेलने वाली है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नर्वस हो गया था," वह कहते हैं। "और फिर जब शेड्यूल आया और मैंने सुना कि यह मैच वानखेड़े में होगा, तो वह एक नॉस्टैल्जिक एहसास था।"

शुभम रांजणे को सूर्यकुमार यादव से कुछ सीख मिलती हुई • Shubham Ranjane

"ऐसा नहीं था कि मुझे मुंबई में मौक़े नहीं मिल रहे थे। लेकिन उस समय टीम इतनी भरी हुई थी कि मध्य क्रम के ऑलराउंडर के रूप में मैं अपनी क़ाबिलियत दिखा नहीं पा रहा था। तब मुझे लगा कि अपने लिए सही फ़ैसला लेना ज़रूरी है।"

इसके बाद अपने क्रिकेट सपने को आगे बढ़ाने की चाह में रांजणे USA पहुंचे। जब वह भारत से गए, तो उन्होंने अपने माता-पिता को नहीं बताया कि वह हमेशा के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बस इतना कहा कि कुछ महीनों के लिए क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, जैसे वह पहले लिवरपूल में क्लब क्रिकेट खेलने जाया करते थे।

लेकिन USA पहुंचने के लगभग एक महीने बाद उन्होंने माता-पिता को बताया कि उन्हें BCCI से NOC मिल गया है और MLC ने उनके लिए O-1 वीज़ा की व्यवस्था की है। माता-पिता भावुक और चिंतित थे, क्योंकि रांजणे ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय की नौकरी ठुकरा दी थी। मई 2022 में उनकी शादी भी हो चुकी थी।

हालांकि रांजणे ने पहले ही अपनी महत्वाकांक्षाएं मौसमी को बता दी थीं। "मैंने उससे कहा था कि मेरा सपना है कि मैं लगातार IPL टीमों के लिए खेलूं और मैं उस स्तर तक पहुंचना चाहता हूं। मैंने उसे ऑफ़र लेटर दिखाया और उसने बस इतना कहा - 'अपने दिल की सुनो।'"

**

रांजणे के इस सफ़र में एक और करीबी दोस्त हमेशा साथ रहा, जो उनके फ़ैसलों को समझता और समर्थन करता रहा - सूर्यकुमार यादव। 2021 की सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी में सूर्यकुमार मुंबई के कप्तान थे, जब रांजणे ने आखिरी बार मुंबई के लिए खेला था।

SA20 में शुभम रांजणे को भी मौक़ा मिला था • SA20

"कोविड सीज़न के दौरान SMAT में हम दोनों की बात हुई थी," रांजणे याद करते हैं। "मैंने उनसे कहा कि मैं मुंबई में मिल रहे मौक़ों से खुश नहीं हूँ। मैं समझता था कि इसमें किसी की ग़लती नहीं है, लेकिन मुझे अपने बारे में सोचना था।"

रांजणे के मुताबिक सूर्यकुमार ने उनसे "भरोसा बनाए रखने" को कहा और बताया कि वह खु़द भी ऐसे दौर से गुज़र चुके हैं। "उन्होंने कहा कि अगर दिल नई राह दिखा रहा है, तो उसे अपनाना चाहिए, ताकि बाद में पछतावा ना रहे।"

हालांकि रांजणे ने उन्हें गोवा जाने के बारे में नहीं बताया। वहां उन्हें वह "इंटेंसिटी, प्रोफ़ेशनलिज़्म और कल्चर" नहीं मिला, जिसकी उन्हें तलाश थी। वह सिर्फ एक सीज़न ही गोवा के लिए खेले।

सूर्यकुमार रांजणे से चार साल बड़े हैं, लेकिन उनकी आक्रामक सोच के कारण उन्हें दादा कहकर बुलाते हैं। दोनों मैदान के बाहर भी ज़िंदगी को लेकर बातें करते थे। "हम ड्राइव पर निकल जाते थे, कभी लोनावला, कभी मरीन ड्राइव, या कोई पसंदीदा खाने की जगह। क्रिकेट हर बार बातचीत का विषय नहीं होता था।"

"यहां वापस आना, भारत के ख़िलाफ़ खेलना, विश्व कप में खेलना - जिसका मैंने बचपन से सपना देखा। अब वह पल आ गया है। यह सपने के सच होने जैसा है" शुभम रांजणे

इस हफ्ते सूर्यकुमार ने रांजणे को मैसेज किया। "आजा, भेटू," रांजणे बताते हैं। "उन्होंने लिखा, तुम पर गर्व है। परिवार और दोस्तों से दूर जाकर जो कुर्बानियां तुमने दी थीं, वह अब रंग ला रही हैं। अपने फ़ैसले पर भरोसा रखा। अब हर पल का आनंद लो। शांत रहो और वर्तमान में जियो।"

**

भारत ए के ख़िलाफ़ अभ्यास मैच में विकेट का जश्न मनाते शुभम रांजणे • ICC/Getty Images

वानखेड़े में खेले उन्हें पांच साल हो चुके हैं, लेकिन वहां की यादें आज भी ताज़ा हैं। "वानखेड़े मेरे दिल के बहुत क़रीब है," वह कहते हैं। "इतिहास से भरे इस मैदान में खेलना रोमांचक होगा।"

रांजणे गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने करियर में कई बार सुरक्षित रास्ता छोड़कर जोखिम उठाया। बातचीत के अंत में पुणे से उनके माता-पिता सुभाष और स्मिता उनसे मिलने टीम होटल पहुंचते हैं। दोनों भावुक हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। "वह हमेशा मेहनती और ज़िद्दी रहा है," स्मिता कहती हैं।

सुभाष मानते हैं कि उनके बेटे में हमेशा क़ाबिलियत थी, बस उसे सही दिशा देने की ज़रूरत थी।