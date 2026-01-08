मैच (29)
ख़बरें

WPL 2026: पेरी के बिना पहले मैच में कैसी होगी RCB की प्लेइंग इलेवन?

MI और RCB के बीच होने वाले मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट

ESPNcricinfo स्टाफ़
08-Jan-2026 • 9 hrs ago
Smriti Mandhana had a rough WPL 2025 as a captain of RCB, Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru, WPL 2025, March 11, 2025

Smriti Mandhana की टीम करना चाहेगी अच्छी शुरुआत  •  BCCI

वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के नए सीज़न की शुरुआत हो रही है। शुक्रवार को चौथे सीज़न का पहला मैच मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। MI जहां इस सीज़न शायद सबसे कम बदलाव के साथ खेलने उतरेगी तो वहीं RCB के लिए सबसे बड़ा बदलाव एलिस पेरी का नहीं होना रहेगा। आइए जानते हैं सीज़न के पहले मैच की प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट से जुड़ी अहम बातें।

टीम न्यूज़/संभावित प्लेइंग XI

पिछले सीज़न नंबर तीन पर खेलने वाली पेरी ने पूरे सीज़न से ख़ुद को हटा लिया है तो ऐसे में RCB मांधना और वॉल से ओपनिंग करा सकती है। हेमलता या नाईक को नंबर तीन पर खेलने का मौक़ा मिल सकता है।
RCB (संभावित): 1 स्मृति मांधना (कप्तान), 2 जॉर्जिया वॉल, 3 डी हेमलता/ गौतमी नाईक, 4 ग्रेस हैरिस, 5 ऋचा घोष (विकेटकीपर), 6 नडीन डी क्लर्क, 7 पूजा वस्त्रकर, 8 राधा यादव, 9 श्रेयंका पाटिल, 10 अरुंधति रेड्डी, 11 लॉरेन बेल।
MI के पास काफ़ी संतुलित इलेवन है जिसमें मैथ्यूज़ के साथ कमालिनी के ओपनिंग करने की उम्मीद है।
MI (संभावित): 1 जी कमालिनी (विकेटकीपर), 2 हीली मैथ्यूज़, 3 नैट सिवर-ब्रंट, 4 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5 अमीलिया कर, 6 अमनजोत कौर, 7 पूनम खेमनार, 8 एस सजना, 9 संस्कृति गुप्ता, 10 शबनिम इस्माइल, 11 शाइका इशाक।

पिच और परिस्थितियां

नवी मुंबई की परिस्थितियां बल्लेबाज़ी के अनुकूल रहने की पूरी उम्मीद है और दूसरी पारी में ओस का प्रभाव भी दिख सकता है। तेज़ गेंदबाज़ों को शुरुआत में मूवमेंट भी मिलती है। WPL में डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए 11 में से केवल तीन मैचों में ही पहले बल्लेबाज़ी करने वाली टीमें जीती हैं। इस मैदान पर 2024 से अब तक T20 में पहली पारी का औसत स्कोर 169 रहा है।

मैच से जुड़े अहम आंकड़े

  • WPL के नए सीज़न की शुरुआत होने पर अमीलिया कर महिला T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज़ हैं और वह जेस जॉनासन के 394 विकेटों से आगे निकल चुकी हैं। वह महिला T20 में 400 विकेट पूरे करने वाली पहली गेंदबाज़ भी बनी हैं। 
  • WPL में स्मृति मांधना को ऑफ़ स्पिनर्स से अधिक किसी ने परेशान नहीं किया है। दाएं हाथ के ऑफ़ स्पिनर्स के ख़िलाफ़ उन्होंने 139 रन बनाए हैं और 11 बार उनका शिकार बन चुकी हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट केवल 95.86 का रहा है।
