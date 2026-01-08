WPL 2026: पेरी के बिना पहले मैच में कैसी होगी RCB की प्लेइंग इलेवन?

टीम न्यूज़/संभावित प्लेइंग XI

पिछले सीज़न नंबर तीन पर खेलने वाली पेरी ने पूरे सीज़न से ख़ुद को हटा लिया है तो ऐसे में RCB मांधना और वॉल से ओपनिंग करा सकती है। हेमलता या नाईक को नंबर तीन पर खेलने का मौक़ा मिल सकता है।

RCB (संभावित): 1 स्मृति मांधना (कप्तान), 2 जॉर्जिया वॉल, 3 डी हेमलता/ गौतमी नाईक, 4 ग्रेस हैरिस, 5 ऋचा घोष (विकेटकीपर), 6 नडीन डी क्लर्क, 7 पूजा वस्त्रकर, 8 राधा यादव, 9 श्रेयंका पाटिल, 10 अरुंधति रेड्डी, 11 लॉरेन बेल।

MI के पास काफ़ी संतुलित इलेवन है जिसमें मैथ्यूज़ के साथ कमालिनी के ओपनिंग करने की उम्मीद है।

MI (संभावित): 1 जी कमालिनी (विकेटकीपर), 2 हीली मैथ्यूज़, 3 नैट सिवर-ब्रंट, 4 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5 अमीलिया कर, 6 अमनजोत कौर, 7 पूनम खेमनार, 8 एस सजना, 9 संस्कृति गुप्ता, 10 शबनिम इस्माइल, 11 शाइका इशाक।

पिच और परिस्थितियां

नवी मुंबई की परिस्थितियां बल्लेबाज़ी के अनुकूल रहने की पूरी उम्मीद है और दूसरी पारी में ओस का प्रभाव भी दिख सकता है। तेज़ गेंदबाज़ों को शुरुआत में मूवमेंट भी मिलती है। WPL में डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए 11 में से केवल तीन मैचों में ही पहले बल्लेबाज़ी करने वाली टीमें जीती हैं। इस मैदान पर 2024 से अब तक T20 में पहली पारी का औसत स्कोर 169 रहा है।

मैच से जुड़े अहम आंकड़े