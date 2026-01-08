आंकड़े: स्टार्क ने की 40 साल बाद बॉथम की बराबरी; हेड के अनोखे 600 रन 

8 - यह आठवां ऐसा मौक़ा है जब किसी टीम को टेस्ट हार का सामना करना पड़ा, जबकि उसके दो बल्लेबाज़ों ने एक पारी में - यह आठवां ऐसा मौक़ा है जब किसी टीम को टेस्ट हार का सामना करना पड़ा, जबकि उसके दो बल्लेबाज़ों ने एक पारी में 150 से ज़्यादा रन बनाए। इससे पहले के सातों मामलों में दोनों 150+ स्कोर एक ही पारी में आए थे, जिससे SCG में इंग्लैंड की हार को यह मामला अनोखा बनाता है।

4 इस ऐशेज़ में चार बार लक्ष्य का सफल पीछा किया गया जिसमें तीन ऑस्ट्रेलिया ने और एक इंग्लैंड ने किया। इससे पहले सिर्फ़ दो बार किसी टेस्ट सीरीज़ में चार बार सफल लक्ष्य का पीछा हुआ है: 1951-52 में ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज़ और 1958-59 की ऐशेज़।

1985 - इससे पहले 1985 में किसी खिलाड़ी ने एक टेस्ट सीरीज़ में 30+ विकेट लेने के साथ दो या उससे ज़्यादा 50+ स्कोर भी बनाए थे जो इयान बॉथम 1985 की ऐशेज़ में थे। पांच या उससे कम मैचों की टेस्ट सीरीज़ में यह दोहरा कारनामा सिर्फ़ चार अन्य खिलाड़ियों ने किया है।

608 - हेड ने इस ऐशेज़ में 608 रन ओपनर के रूप में बनाए। वह 1994-95 की ऐशेज़ में माइकल स्लेटर (623) के बाद किसी सीरीज़ में 600+ रन बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपनर हैं।

5 - इंग्लैंड के पांच बल्लेबाज़ों ने बेथेल से पहले पुरुष टेस्ट मैच में अपना पहला फ़र्स्ट-क्लास शतक लगाया। इन पांच में से चार नंबर 7 या उससे नीचे बल्लेबाज़ी कर रहे थे: हेनरी वुड, जैक रसेल, स्टुअर्ट ब्रॉड और गस एटकिंसन। बिली ग्रिफ़िथ ने यह कारनामा ओपनिंग करते हुए किया था।