वर्चुअल सेमीफ़ाइनल में रिशाद और नवाज़ पर रहेंगी नज़रें
फ़ाइनल में भारत से भिड़ने के लिए दोनों टीमों को यह मुक़ाबला जीतना ज़रूरी है
बड़ी तस्वीर
एशिया कप 2025 के वर्चुअल सेमीफ़ाइनल में पाकिस्तान का उतार-चढ़ाव वाला अभियान बांग्लादेश से भिड़ेगा। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में अब तक लगातार दो मैच नहीं जीते हैं, लेकिन भारत से बुरी तरह हारने के बाद उन्होंने श्रीलंका को हराकर वापसी की है।
बांग्लादेश ने भी पिछले कुछ सालों में T20I में अपने संघर्ष के बावजूद इस टूर्नामेंट में बुरा प्रदर्शन नहीं किया है। वह एक नई युवा टीम के तौर पर उभरे हैं, जो अब ज़्यादा आत्मविश्वास से खेल रही है। लेकिन उन्हें भारत से बुधवार को हारने के बाद तुरंत वापसी करनी होगी।
पाकिस्तान श्रीलंका के ख़िलाफ़ अपनी बल्लेबाज़ी प्रदर्शन से ख़ुश होगा। उन्होंने सिर्फ़ 12 रन के अंतराल पर चार विकेट गंवा दिए थे और 134 के लक्ष्य का पीछा करते हुए उनका स्कोर 57 रन पर चार विकेट पर थे। लेकिन इसके बाद हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज़ अप्रत्याशित हीरो बने और पाकिस्तान को अंत में आसानी से जीत दिलाई। इससे पहले उन्होंने गेंदबाज़ी में भी अच्छा प्रदर्शन किया था और श्रीलंका को एक कम स्कोर पर रोका था।
तलत और नवाज़ ने यह दिखाया कि टीम में कम आंके गए बल्लेबाज़ होने का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि श्रीलंका ने मोहम्मद हारीस को आउट करने के बाद अपनी पकड़ ढीली कर दी थी। नवाज़ का यह टूर्नामेंट दिलचस्प रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पिछले दो मैचों में उन्होंने गेंदबाज़ी नहीं की है।
यह तब हुआ जब कोच माइक हेसन ने उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर कहा था। फिर भी नवाज़ ने इस टूर्नामेंट में दो बार बल्ले से पाकिस्तान को संभाला। तलत ने भी श्रीलंका के ख़िलाफ़ बल्ले से योगदान देने के साथ एक ओवर में दो विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया।
पाकिस्तान के विपरीत बांग्लादेश, भारत के ख़िलाफ़ अपने पिछले मैच के प्रदर्शन को जल्दी भूलना चाहेगा। वे श्रीलंका और अफगानिस्तान को हराने से मिले आत्मविश्वास पर भरोसा करेंगे। उन्होंने जुलाई में पाकिस्तान को घर पर 2-1 से हराया था, जो एशिया कप से पहले लगातार तीन T20I सीरीज़ जीतों में से एक थी।
निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो, बांग्लादेश के गेंदबाज़ भारत के ख़िलाफ़ अच्छी वापसी कर पाए, जब अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने तेज़ शुरुआत दी थी। लेग स्पिनर रिशाद हुसैन ने शुरुआती दो विकेट लिए और फिर तंज़ीम हसन साक़िब और मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने रन गति पर रोक लगाई। सैफ़ हसन लगातार दो अर्धशतक लगा चुके हैं और वह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तीसरा बनाना चाहेंगे।
बांग्लादेश को यह भी उम्मीद होगी कि तस्कीन अहमद और लिटन दास अपने अनुभव का इस्तेमाल कर टीम को फ़ाइनल में पहुंचाने में मदद करेंगे। इस मैच के लिए इन दोनों की वापसी की ख़बर है।
इन पर रहेंगी निगाहें
रिशाद हुसैन ने बांग्लादेश में लेग स्पिनरों पर उठ रहे बड़े सवाल का जवाब दिया है कि क्या वह दबाव में प्रदर्शन कर सकते हैं। पिछले साल के T20 विश्व कप में अपने 14 विकेटों के बाद उन्होंने एशिया कप में भी चार मैचों में छह विकेट लेकर प्रभाव डाला है, जिसमें भारत के ख़िलाफ़ शानदार प्रदर्शन भी शामिल है। उन्होंने शुरुआती दो विकेट लिए और फिर तूफ़ानी अभिषेक को रनआउट किया। वह लेग स्पिनर के तौर पर लगातार बढ़ रहे हैं और अपने T20I डेब्यू के बाद से बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं।
पाकिस्तान के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि शाहीन शाह अफ़रीदी एशिया कप में उन्हें शुरुआती विकेट दिलाएं। इससे उन्हें शुरुआती बढ़त मिलती है और अफ़रीदी को भी मैच में अपनी लय बनाए रखने में मदद मिलती है। अब तक उनका टूर्नामेंट ठीक रहा है, भले ही भारत के ख़िलाफ़ उन्हें विकेट नहीं मिले। उन्होंने श्रीलंका के दोनों ओपनर कुसल मेंडिस और पतुम निसंका को आउट करके मैच का रुख़ तय किया। उनकी निचले क्रम की बल्लेबाज़ी भी टीम के लिए योगदान दे रही है।