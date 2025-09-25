वर्चुअल सेमीफ़ाइनल में रिशाद और नवाज़ पर रहेंगी नज़रें

बड़ी तस्वीर

बांग्लादेश ने भी पिछले कुछ सालों में T20I में अपने संघर्ष के बावजूद इस टूर्नामेंट में बुरा प्रदर्शन नहीं किया है। वह एक नई युवा टीम के तौर पर उभरे हैं, जो अब ज़्यादा आत्मविश्वास से खेल रही है। लेकिन उन्हें भारत से बुधवार को हारने के बाद तुरंत वापसी करनी होगी।

तलत और नवाज़ ने यह दिखाया कि टीम में कम आंके गए बल्लेबाज़ होने का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि श्रीलंका ने मोहम्मद हारीस को आउट करने के बाद अपनी पकड़ ढीली कर दी थी। नवाज़ का यह टूर्नामेंट दिलचस्प रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पिछले दो मैचों में उन्होंने गेंदबाज़ी नहीं की है।

पाकिस्तान के विपरीत बांग्लादेश, भारत के ख़िलाफ़ अपने पिछले मैच के प्रदर्शन को जल्दी भूलना चाहेगा। वे श्रीलंका और अफगानिस्तान को हराने से मिले आत्मविश्वास पर भरोसा करेंगे। उन्होंने जुलाई में पाकिस्तान को घर पर 2-1 से हराया था, जो एशिया कप से पहले लगातार तीन T20I सीरीज़ जीतों में से एक थी।

निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो, बांग्लादेश के गेंदबाज़ भारत के ख़िलाफ़ अच्छी वापसी कर पाए, जब अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने तेज़ शुरुआत दी थी। लेग स्पिनर रिशाद हुसैन ने शुरुआती दो विकेट लिए और फिर तंज़ीम हसन साक़िब और मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने रन गति पर रोक लगाई। सैफ़ हसन लगातार दो अर्धशतक लगा चुके हैं और वह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तीसरा बनाना चाहेंगे।

बांग्लादेश को यह भी उम्मीद होगी कि तस्कीन अहमद और लिटन दास अपने अनुभव का इस्तेमाल कर टीम को फ़ाइनल में पहुंचाने में मदद करेंगे। इस मैच के लिए इन दोनों की वापसी की ख़बर है।

इन पर रहेंगी निगाहें