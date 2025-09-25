Matches (17)
Asia Cup (2)
ICC Women's WC (Warm-up) (3)
IND-A vs AUS-A (1)
County DIV1 (5)
County DIV2 (4)
ZIM-W vs UAE-W (1)
AUS-U19 vs IND-U19 (1)

SL Women vs PAK Women, Warm-up at Colombo, ICC Women's WC (Warm-up), Sep 25 2025 - Match Result

NO RESULT
Warm-up (D/N), Colombo (RPS), September 25, 2025, ICC Women's World Cup Warm-up Matches
PrevNext

No result

Live
Scorecard
Commentary
Stats
Overs
Photos
Bet
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 5 ovs
Harshitha Samarawickrama* 
(lhb)
270028.570 (3b)2 (7b)
Hasini Perera 
(lhb)
21283075.007 (15b)14 (22b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
Diana Baig 
(rm)
3.301203.421520-
Fatima Sana 
(rm)
402115.251720-
Partnership: 11 Runs, 19 B (RR: 3.47) Last BatChamari Athapaththu 5 (10b) FOW22/1 (4.2 Ov)
7th
2
2
4
6th
1
5th
2
W
4th
4
Match centre 

Match State: Delay - rain

7.3
Diana Baig to Samarawickrama, no run
7.2
Diana Baig to Samarawickrama, no run
7.1
Diana Baig to Samarawickrama, no run
end of over 78 runs
SL-W: 33/1CRR: 4.71 
Hasini Perera21 (28b 3x4)
Harshitha Samarawickrama2 (4b)
Fatima Sana 4-0-21-1
Diana Baig 3-0-12-0
6.6
2
Fatima Sana to Perera, 2 runs
6.5
2
Fatima Sana to Perera, 2 runs
6.4
4
Fatima Sana to Perera, FOUR runs
6.3
Fatima Sana to Perera, no run
6.2
Fatima Sana to Perera, no run
6.1
Fatima Sana to Perera, no run
end of over 61 run
SL-W: 25/1CRR: 4.16 
Hasini Perera13 (22b 2x4)
Harshitha Samarawickrama2 (4b)
Diana Baig 3-0-12-0
Fatima Sana 3-0-13-1
5.6
1
Diana Baig to Perera, 1 run
5.5
Diana Baig to Perera, no run
5.4
Diana Baig to Perera, no run
5.3
Diana Baig to Perera, no run
5.2
Diana Baig to Perera, no run
5.1
Diana Baig to Perera, no run
end of over 52 runs • 1 wicket
SL-W: 24/1CRR: 4.80 
Harshitha Samarawickrama2 (4b)
Hasini Perera12 (16b 2x4)
Fatima Sana 3-0-13-1
Diana Baig 2-0-11-0
4.6
Fatima Sana to Samarawickrama, no run
4.5
Fatima Sana to Samarawickrama, no run
4.4
2
Fatima Sana to Samarawickrama, 2 runs
4.3
Fatima Sana to Samarawickrama, no run
4.2
W
Fatima Sana to Athapaththu, OUT
Chamari Athapaththu c Sadaf Shamas b Fatima Sana 5 (10b 1x4 0x6) SR: 50
Read full commentary
Commentary Feedback
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Match details
R Premadasa Stadium, Colombo
TossSri Lanka Women, elected to bat first
Series
Season2025/26
Players per sideSri Lanka Women 15 (11 batting, 11 fielding); Pakistan Women 15 (11 batting, 11 fielding)
Hours of play (local time)15.00 start, First Session 15.00-18.10, Interval 18.10-18.40, Second Session 18.40-22.10
Match days25 September 2025 - daynight (50-over match)
Umpires
South Africa
Kerrin Klaaste
South Africa
Lauren Agenbag
Reserve Umpire
West Indies
Candace la Borde
Match Referee
India
GS Lakshmi
Language
English
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question
SL Women Innings
Player NameRB
GWHM Perera
not out2128
AMCJK Athapaththu
caught510
H Samarawickrama
not out27
Extras(w 5)
Total33(1 wkt; 7.3 ovs)
<1 / 3>