Matches (17)
Asia Cup (2)
ICC Women's WC (Warm-up) (3)
IND-A vs AUS-A (1)
County DIV1 (5)
County DIV2 (4)
ZIM-W vs UAE-W (1)
AUS-U19 vs IND-U19 (1)
SL Women vs PAK Women, Warm-up at Colombo, ICC Women's WC (Warm-up), Sep 25 2025 - Match Result
NO RESULT
Warm-up (D/N), Colombo (RPS), September 25, 2025, ICC Women's World Cup Warm-up Matches
|Batters
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|This Bowler
|last 5 ovs
|2
|7
|0
|0
|28.57
|0 (3b)
|2 (7b)
(lhb)
|21
|28
|3
|0
|75.00
|7 (15b)
|14 (22b)
|Bowlers
|O
|M
|R
|W
|Econ
|0s
|4s
|6s
|This spell
(rm)
|3.3
|0
|12
|0
|3.42
|15
|2
|0
|-
(rm)
|4
|0
|21
|1
|5.25
|17
|2
|0
|-
Partnership: 11 Runs, 19 B (RR: 3.47) • Last Bat: Chamari Athapaththu 5 (10b) • FOW: 22/1 (4.2 Ov)
Match centre
Match State: Delay - rain
7.3
•
Diana Baig to Samarawickrama, no run
7.2
•
Diana Baig to Samarawickrama, no run
7.1
•
Diana Baig to Samarawickrama, no run
end of over 78 runs
SL-W: 33/1CRR: 4.71
Hasini Perera21 (28b 3x4)
Harshitha Samarawickrama2 (4b)
Fatima Sana 4-0-21-1
Diana Baig 3-0-12-0
6.6
2
Fatima Sana to Perera, 2 runs
6.5
2
Fatima Sana to Perera, 2 runs
6.4
4
Fatima Sana to Perera, FOUR runs
6.3
•
Fatima Sana to Perera, no run
6.2
•
Fatima Sana to Perera, no run
6.1
•
Fatima Sana to Perera, no run
end of over 61 run
SL-W: 25/1CRR: 4.16
Hasini Perera13 (22b 2x4)
Harshitha Samarawickrama2 (4b)
Diana Baig 3-0-12-0
Fatima Sana 3-0-13-1
5.6
1
Diana Baig to Perera, 1 run
5.5
•
Diana Baig to Perera, no run
5.4
•
Diana Baig to Perera, no run
5.3
•
Diana Baig to Perera, no run
5.2
•
Diana Baig to Perera, no run
5.1
•
Diana Baig to Perera, no run
end of over 52 runs • 1 wicket
SL-W: 24/1CRR: 4.80
Harshitha Samarawickrama2 (4b)
Hasini Perera12 (16b 2x4)
Fatima Sana 3-0-13-1
Diana Baig 2-0-11-0
4.6
•
Fatima Sana to Samarawickrama, no run
4.5
•
Fatima Sana to Samarawickrama, no run
4.4
2
Fatima Sana to Samarawickrama, 2 runs
4.3
•
Fatima Sana to Samarawickrama, no run
4.2
W
Fatima Sana to Athapaththu, OUT
Chamari Athapaththu c Sadaf Shamas b Fatima Sana 5 (10b 1x4 0x6) SR: 50
Commentary Feedback
Match details
|R Premadasa Stadium, Colombo
|Toss
|Sri Lanka Women, elected to bat first
|Series
|Season
|2025/26
|Players per side
|Sri Lanka Women 15 (11 batting, 11 fielding); Pakistan Women 15 (11 batting, 11 fielding)
|Hours of play (local time)
|15.00 start, First Session 15.00-18.10, Interval 18.10-18.40, Second Session 18.40-22.10
|Match days
|25 September 2025 - daynight (50-over match)
|Umpires
|Reserve Umpire
|Match Referee
Language
English
ICC Women's World Cup Warm-up Matches News
SL Women Innings
|Player Name
|R
|B
|not out
|21
|28
|caught
|5
|10
|not out
|2
|7
|Extras
|(w 5)
|Total
|33(1 wkt; 7.3 ovs)
<1 / 3>