यॉर्कशायर के लिए मयंक अग्रवाल ने जड़ा बड़ा शतक

यॉर्कशायर 314/5 (अग्रवाल 175, लिथ 69) डरहम 346 (रेन 101, व्हाइट 5-69) से 32 रन पीछे

अग्रवाल ने अपनी 195 गेंदों की पारी में 20 चौके और 5 छक्के लगाए और सलामी बल्लेबाज़ ऐडम लिथ के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 127 रनों की साझेदारी की। लिथ ने अपने 38वें जन्मदिन पर 69 रन की पारी खेली।

अच्छे बल्लेबाजी हालात होने के बावजूद, लिथ और अग्रवाल को सतर्क रहकर खेलना पड़ा। वे सजग रहे, लेकिन रन भी बनाए। लिथ ने ऑफ़ साइड में बेहतरीन शॉट लगाए और अग्रवाल शुरू से लय में थे। इससे पहले यॉर्कशायर के लिए तीन पारियों में दो शून्य रहे थे।

लिथ ने 102 गेंदों में जबकि अग्रवाल ने 84 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अग्रवाल ने अफ़ग़ान ग़फ़ारी की गेंद पर सीधा छक्का लगाकर पचासा पूरा किया। इसके थोड़ी देर बाद ग़फ़ारी ने लिथ को स्लिप में पॉट्स के हाथों कैच कराया। अग्रवाल ने फिर ग़फ़ारी पर हमला बोला और चाय से पहले उन पर तीन और छक्के जड़े। इसमें दो छक्का एक ही ओवर में सीधी बाउंड्री पर था, जबकि उन्होंने एक मिडविकेट के ऊपर से मैक्सिमम हिट मारा। उन्होंने 122 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें दूसरा 50 सिर्फ़ 38 गेंदों में आया।

एक तरफ़ अग्रवाल रन बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ़ यॉर्कशायर के विकेट गिरते जा रहे थे। उनके कप्तान जॉनी बेयरस्टो गोल्डेन डक पर आउठ हुए। वहीं दूसरे छोर पर अग्रवाल की मौजूदगी ने स्थिति संभाले रखी। उन्होंने 176 गेंदों में अपना 150 पूरा किया।