मैच (13)
AUS-U19 vs IND-U19 (1)
IND-A vs AUS-A (1)
ZIM-W vs UAE-W (1)
County DIV1 (5)
County DIV2 (4)
एशिया कप (1)
लाइव
18वां मैच (N), दुबई, September 26, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
पिछलाअगला

श्रीलंका ने फ़ील्डिंग चुनीलाइव आंकड़े

मौजूदा RR: 11.36
 • पिछले 5 ओवर (RR): 57/1 (11.40)
forecasterलाइव पूर्वानुमान:भारत 194
लाइव
स्कोरकार्ड
लाइव ब्लॉग
कॉमेंट्री
लाइव आंकड़े
ओवर
प्लेइंग XI
तालिका
वीडियो
फ़ोटो
न्यूज़
बेट
लाइव
Updated 6 mins ago • Published Today

Ind vs SL live updates - तीक्षणा ने दिया पहला झटका, गिल आउट

By नवनीत झा

अभिषेक का अर्धशतक पूरा

पावरप्ले के भीतर ही अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। क्या आज उनके बल्ले से शतक आने वाला है?

T20I में सर्वाधिक लगातार 30+ स्कोर

  • 7- मोहम्मद रिज़वान, 2021
  • 7- रोहित शर्मा, 2021-22
  • 7*- अभिषेक शर्मा, 2025

भारत के 50 रन पूरे

शुरुआती झटके के बाद भारत की गति कम नहीं हुई है और अभिषेक शर्मा का आक्रमण लगातार जारी है। उन्होंने छक्का जड़ते हुए भारत की पारी में 50 रन पूरे कर दिए हैं। सिक्स हिटर अभिषेक शर्मा के कुछ रोचक आंकड़े आप यहां पढ़ सकते हैं।
1
2
4
1
1
6
4
1

गिल आउट

तीक्षणा ने बढ़िया वापसी करते हुए शुभमन गिल का शिकार कर लिया है। गेंद रुक कर आई थी और गिल शॉट जल्दी खेल बैठे। जिसके चलते तीक्षणा ने फ़ॉलो थ्रू में एक बढ़िया कैच लपक लिया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी के लिए ख़ुद कप्तान सूर्यकुमार यादव आए हैं।
1

अभिषेक का आक्रमण

दूसरा ओवर करने आए महीश तीक्षणा की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने काऊ कॉर्नर में ज़ोरदार छक्का जड़ दिया।
13 यह इस टूर्नामेंट में अभिषेक का पावरप्ले में 13वां छक्का है
6
1
W
1
1w
4
1
1

पहली ही गेंद पर लेग बिफ़ोर की अपील

1w
2
1
पारी की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा के ख़िलाफ़ लेग बिफ़ोर की अपील हुई, हालांकि गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती प्रतीत हो रही थी। नुवान तुषारा को स्विंग प्राप्त हो रही है।

पिच रिपोर्ट

यह बड़े रन बनाने का अच्छा मौक़ा है, रवि शास्त्री ने पिच को देखकर कहा। उन्होंने आगे जोड़ा कि यह सतह पूरी पारी तक अच्छी बनी रहेगी और यह एक बेहतरीन बल्लेबाज़ी ट्रैक साबित होगी। गेंदबाज़ों के लिए शास्त्री ने कहा कि उन्हें गेंद को स्विंग कराने का मौक़ा देना होगा, क्योंकि पावरप्ले में बल्लेबाज़ उन पर आक्रामक खेल दिखाएंगे।

प्लेइंग इलेवन

भारत : 1 अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 सूर्यकुमार यादव, 4 तिलक वर्मा,5 संजू सैमसन, 6 हार्दिक पंड्या, 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा, 9 अर्शदीप सिंह, 10 कुलदीप यादव, 11 वरुण चक्रवर्ती
श्रीलंका 1 पतुम निसंका, 2 कुसल मेंडिस, 3 कुसल परेरा, 4 चरित असलंका (कप्तान), 5 दसून शानका, 6 कामिंडु मेंडस, 7 वानिंदु हसरंगा, 8 जनित लियानगे, 9, महीश तीक्षणा, 10 दुश्मांता चमीरा, 11 नुवान तुषारा

टॉस : श्रीलंका ने चुनी गेंदबाज़ी

सूर्यकुमार यादव ने उछाला सिक्का और असलंका ने कहा हेड्स और सिक्का गिरा श्रीलंका के पक्ष में। श्रीलंका ने गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया।
असलंका ने कहा कि उन्हें पता है कि वह फ़ाइनल में प्रवेश नहीं कर सकते लेकिन उनकी टीम इस मैच में अपना 100 फ़ीसदी देने की कोशिश करेगी। श्रीलंका की टीम में एक बदलाव है, जनित लियानगे को चमीका करुणारत्ने की जगह एकादश में शामिल किया गया है।
सूर्यकुमार ने कहा कि वह भी पहले बल्लेबाज़ी ही करते। भारत में दो बदलाव है, जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे को आराम दिया गया है जबकि उनकी जगह पर आज अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा खेल रहे हैं।

क्या बुमराह और वरुण को फिर से मिलेगा आराम?

ग्रुप चरण में भारत ने ओमान के ख़िलाफ़ अपने अंतिम मैच में जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया था। क्या इस मुक़ाबले में भी फ़ाइनल जैसे अहम मुक़ाबले को देखते हुए दोनों खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा? आप इस मुक़ाबले से संबंधित टीम न्यूज़, पिच रिपोर्ट और संभावित XI के बारे में यहां पढ़ सकते हैं।

क्या सूर्यकुमार के गिरते फ़ॉर्म की वजह कप्तानी का दबाव है?

सूर्यकुमार यादव को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया

14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान मुक़ाबले के बाद सूर्यकुमार यादव को भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष से जुड़ी एक टिप्पणी करने के मामले में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। हालांकि भारत ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की है। हारिस रऊफ़ और साहिबज़ादा फ़रहान को भी शुक्रवार को अनुशासनात्मक सुनवाई का सामना करना पड़ा है, हालांकि अभी उन पर फ़ैसला आना बाक़ी है।

क्या भारत बदलाव करेगा?

भारत एशिया कप 2025 में अब तक एक भी मैच नहीं हारा है जबकि श्रीलंका पहले ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। फ़ाइनल में पाकिस्तान से पहली बार टूर्नामेंट के इतिहास में ख़िताबी भिड़ंत होने से पहले भारत के पास तैयारी का अच्छा मौक़ा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इस मुक़ाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ एकादश उतारेगा या प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव होगा?
Language
Hindi
जीत की संभावना
भारत 77.33%
भारतश्रीलंका
100%50%100%भारत पारीश्रीलंका पारी

मौजूदा ओवर 7 • भारत 72/1

लाइव पूर्वानुमान: भारत 194
स्मार्ट स्टैट्स द्वारा संचालित
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

Ind vs SL live updates - तीक्षणा ने दिया पहला झटका, गिल आउट

श्रीलंका पहले ही एशिया कप से बाहर हो चुका है

Ind vs SL live updates - तीक्षणा ने दिया पहला झटका, गिल आउट

क्या फ़ाइनल से पहले बुमराह और वरुण को फिर से मिलेगा आराम?

श्रीलंका के ख़िलाफ़ सुपर 4 का यह मैच फ़ाइनल में पहुंचने या न पहुंचने के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है

क्या फ़ाइनल से पहले बुमराह और वरुण को फिर से मिलेगा आराम?

फ़ाइनल में उतरने से पहले अपनी अंतिम तैयारियों को परखना चाहेगा भारत

एशिया कप के अंतिम सुपर-4 मुक़ाबले में भारत का सामना श्रीलंका से

फ़ाइनल में उतरने से पहले अपनी अंतिम तैयारियों को परखना चाहेगा भारत
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question
भारत पारी
खिलाड़ीRb
अभिषेक शर्मा
नाबाद5325
एस गिल
कैच43
एस ए यादव
नाबाद1111
अतिरिक्त(lb 1, NB 1, w 2)
कुल72(1 विकेट; 6.2 Ovs)
<1 / 3>

पुरूष T20 एशिया कप

Super Fours
टीमMWLअंकNRR
भारत22041.357
पाकिस्तान32140.329
बांग्लादेश3122-0.831
श्रीलंका2020-0.590
Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत33063.547
पाकिस्तान32141.790
UAE3122-1.984
ओमान3030-2.600
Group B
टीमMWLअंकNRR
श्रीलंका33061.278
बांग्लादेश3214-0.270
अफ़ग़ानिस्तान31221.241
हॉन्ग कॉन्ग3030-2.151
पूरी तालिका