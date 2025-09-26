Ind vs SL live updates - तीक्षणा ने दिया पहला झटका, गिल आउट

यह बड़े रन बनाने का अच्छा मौक़ा है, रवि शास्त्री ने पिच को देखकर कहा। उन्होंने आगे जोड़ा कि यह सतह पूरी पारी तक अच्छी बनी रहेगी और यह एक बेहतरीन बल्लेबाज़ी ट्रैक साबित होगी। गेंदबाज़ों के लिए शास्त्री ने कहा कि उन्हें गेंद को स्विंग कराने का मौक़ा देना होगा, क्योंकि पावरप्ले में बल्लेबाज़ उन पर आक्रामक खेल दिखाएंगे।