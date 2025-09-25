छक्के मारने के मामले में अभिषेक ने बनाए कुछ अनोखे रिकॉर्ड

32 अभिषेक ने पावरप्ले ओवरों में 32 छक्के लगाए हैं। पुरुष T20Is की शुरुआती छह ओवरों में सिर्फ़ तीन भारतीय बल्लेबाज़ उनसे ज़्यादा छक्के लगा पाए हैं। अभिषेक ने 23 छक्के बीच के ओवरों (7-16) में और तीन छक्के आख़िरी ओवरों (17-20) में लगाए हैं।

33 अभिषेक ने तेज़ गेंदबाज़ों के ख़िलाफ़ 246 गेंदों पर 33 छक्के लगाए हैं, यानी औसतन हर 7.46 गेंद पर एक छक्का। स्पिनरों के ख़िलाफ़ उन्होंने औसतन हर छह गेंद पर एक छक्का लगाया है और उनके नाम स्पिनरों के ख़िलाफ़ 150 गेंदों में 25 छक्के शामिल हैं।