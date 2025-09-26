सूर्यकुमार को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया, रऊफ़ और फ़रहान पर फ़ैसला आना बाक़ी

PCB ने ICC से शिकायत की थी कि 14 सितंबर को खेल के बाद सूर्यकुमार की टिप्पणी - प्रेज़ेंटेशन समारोह और मैच के बाद प्रेस कॉन्फ़्रेंस में - राजनीतिक संदेश से बचने के ICC नियम का उल्लंघन है।

ICC को दी गई अपनी शिकायत में, जिसे ESPNcricinfo ने देखा, PCB ने सूर्यकुमार की टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने जीत को भारत के सशस्त्र बलों को समर्पित किया था। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समर्पण भारत के सशस्त्र बलों को था, जिन्होंने मई में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सैन्य अभियान में हिस्सा लिया था।

PCB ने ICC से सूर्यकुमार पर लेवल 4 का जुर्माना लगाने की मांग की थी, जो ICC आचार संहिता के सबसे गंभीर उल्लंघनों के लिए आरक्षित है। इसने उन खिलाड़ियों के पिछले उदाहरणों का हवाला दिया जिन्हें या तो राजनीतिक संदेश देने से रोका गया था या उन्हें ऐसा करने के लिए जुर्माना लगाया गया था। PCB ने बताया कि अतीत में ICC ने ग़ाज़ा में इज़राइल के युद्ध से उत्पन्न मानवीय आपदा की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले संदेशों को राजनीतिक प्रकृति का माना था, और हाल ही में उसने उस्मान ख़्वाजा को "स्वतंत्रता एक मानवाधिकार है" संदेश वाले जूते पहनने से रोक दिया था।

14 सितंबर को ग्रुप मैच शुरू होने से पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था, क्योंकि भारत ने टॉस के समय और मैच के बाद पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। मैच भारत ने सात विकेट से जीत लिया था। दोनों टीमों के बीच सुपर 4 मैच में, पाकिस्तानी गेंदबाज़ों और भारतीय सलामी बल्लेबाज़ों के बीच कई बार गहमागहमी हुई। अभिषेक शर्मा ने बाद में पाकिस्तान पर "बिना किसी कारण के उनकी ओर आने" का आरोप लगाया।

उस मैच में, फ़रहान ने बंदूक चलाने की नकल करके अपने अर्धशतक का जश्न मनाया, जिसके बारे में उन्होंने बाद में कहा कि यह "क्षणिक" फ़ैसला था। इस बीच, रऊफ़ ने बाउंड्री पर क्षेत्ररक्षण करते हुए विमान को गिराए जाने का चित्रण करते हुए कई इशारे किए, जो हाल ही में हुए सैन्य संघर्ष का स्पष्ट संकेत था।