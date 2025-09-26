मैच (14)
AUS-U19 vs IND-U19 (1)
एशिया कप (2)
IND-A vs AUS-A (1)
ZIM-W vs UAE-W (1)
County DIV1 (5)
County DIV2 (4)
ख़बरें

सूर्यकुमार को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया, रऊफ़ और फ़रहान पर फ़ैसला आना बाक़ी

भारत ने सूर्यकुमार को दोषी ठहराए जाने वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की है

India captain Suryakumar Yadav won the toss and elected to bowl, India vs Pakistan, Super Fours, Asia Cup, Dubai, September 21, 2025

सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ग्रुप मैच के बाद जीत भारत के सशस्त्र दलों को समर्पित की थी  •  Asian Cricket Council

14 सितंबर को एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मुक़ाबले के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष से जुड़ी टिप्पणी करने के मामले में ICC ने सूर्यकुमार को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है।
समझा जा रहा है कि ICC मैच रेफ़री रिची रिचर्डसन ने सूर्यकुमार की निर्दोषता की दलील ख़ारिज कर दी। उन्हें दी गई सज़ा की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन यह डिमेरिट अंक और/या जुर्माना हो सकता है। भारत ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की है।
शुक्रवार को दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों, साहिबज़ादा फ़रहान और हारिस रऊफ़, को भी अनुशासनात्मक सुनवाई का सामना करना पड़ा। 21 सितंबर को दोनों टीमों के बीच हुए सुपर फ़ोर मैच में उनके द्वारा दिखाए गए हाव-भाव के लिए उन्हें फ़टकार लगाई गई। फ़रहान को गन सेलिब्रेशन के लिए फ़टकार लगाई गई, जबकि रऊफ़ को कैमरे में विमान गिराए जाने का इशारा करते हुए क़ैद किया गया था। उन्हें अभी भी यह सुनने का इंतज़ार है कि उन्हें क्या सज़ा होगी, अगर कोई होगी तो।
PCB ने ICC से शिकायत की थी कि 14 सितंबर को खेल के बाद सूर्यकुमार की टिप्पणी - प्रेज़ेंटेशन समारोह और मैच के बाद प्रेस कॉन्फ़्रेंस में - राजनीतिक संदेश से बचने के ICC नियम का उल्लंघन है।
ICC को दी गई अपनी शिकायत में, जिसे ESPNcricinfo ने देखा, PCB ने सूर्यकुमार की टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने जीत को भारत के सशस्त्र बलों को समर्पित किया था। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समर्पण भारत के सशस्त्र बलों को था, जिन्होंने मई में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सैन्य अभियान में हिस्सा लिया था।
PCB ने ICC से सूर्यकुमार पर लेवल 4 का जुर्माना लगाने की मांग की थी, जो ICC आचार संहिता के सबसे गंभीर उल्लंघनों के लिए आरक्षित है। इसने उन खिलाड़ियों के पिछले उदाहरणों का हवाला दिया जिन्हें या तो राजनीतिक संदेश देने से रोका गया था या उन्हें ऐसा करने के लिए जुर्माना लगाया गया था। PCB ने बताया कि अतीत में ICC ने ग़ाज़ा में इज़राइल के युद्ध से उत्पन्न मानवीय आपदा की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले संदेशों को राजनीतिक प्रकृति का माना था, और हाल ही में उसने उस्मान ख़्वाजा को "स्वतंत्रता एक मानवाधिकार है" संदेश वाले जूते पहनने से रोक दिया था।
14 सितंबर को ग्रुप मैच शुरू होने से पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था, क्योंकि भारत ने टॉस के समय और मैच के बाद पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। मैच भारत ने सात विकेट से जीत लिया था। दोनों टीमों के बीच सुपर 4 मैच में, पाकिस्तानी गेंदबाज़ों और भारतीय सलामी बल्लेबाज़ों के बीच कई बार गहमागहमी हुई। अभिषेक शर्मा ने बाद में पाकिस्तान पर "बिना किसी कारण के उनकी ओर आने" का आरोप लगाया।
उस मैच में, फ़रहान ने बंदूक चलाने की नकल करके अपने अर्धशतक का जश्न मनाया, जिसके बारे में उन्होंने बाद में कहा कि यह "क्षणिक" फ़ैसला था। इस बीच, रऊफ़ ने बाउंड्री पर क्षेत्ररक्षण करते हुए विमान को गिराए जाने का चित्रण करते हुए कई इशारे किए, जो हाल ही में हुए सैन्य संघर्ष का स्पष्ट संकेत था।
ESPNcricinfo को पता चला है कि फ़रहान और रऊफ़ ने भी ख़ुद को निर्दोष बताया और कहा कि उनके इशारे राजनीतिक नहीं थे। हालांकि दोनों खिलाड़ियों पर कोई आधिकारिक फ़ैसला नहीं आया है, लेकिन PCB ने निजी तौर पर स्वीकार किया है कि उन पर भी जुर्माना लग सकता है।
Suryakumar YadavRichie RichardsonSahibzada FarhanHaris RaufPakistanIndiaPakistan vs IndiaPakistan vs IndiaMen's T20 Asia Cup

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback