क्या फ़ाइनल से पहले बुमराह और वरुण को फिर से मिलेगा आराम?
श्रीलंका के ख़िलाफ़ सुपर 4 का यह मैच फ़ाइनल में पहुंचने या न पहुंचने के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है
एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का विजय रथ थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम अब तक एक भी मैच नहीं हारी है। सुपर 4 में पाकिस्तान और बांग्लादेश को मात देते हुए भारतीय टीम पहले ही फ़ाइनल में पहुंच चुकी है। अब उनकी आख़िरी भिड़ंत श्रीलंका की टीम के साथ है, जो पहले ही फ़ाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है।
कैसी हो सकती है पिच?
दुबई की पिच शुरुआत में तेज़ गेंदबाज़ों को थोड़ी मदद देती है, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है तो यह स्पिनरों को भी मदद करने लगती है। पिच काफ़ी धीमी हो जाती है और बल्लेबाज़ों के लिए रन बनाना मुश्किल होता जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच हुए मैच में यह साफ़ दिखा था, जहां पहले 10 ओवर में 96 रन बने, लेकिन अगले 10 ओवर में सिर्फ़ 72 रन ही बन पाए। इस पिच पर टीमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करना ज़्यादा पसंद करेंगी, क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी थोड़ी मुश्किल हो जाती है।
क्या बुमराह और वरुण को फिर से मिलेगा आराम ?
फ़ाइनल से पहले अपनी तैयारियों को परखने के लिए भारतीय टीम इसमें बदलाव करना चाहेगी। हालांकि इस मैच का कोई महत्व नहीं है, इसलिए जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को एकबार फिर से आराम दिया जा सकता है, जैसा कि ग्रुप स्टेज के दौरान किया गया था।
संभावित एकादश (भारत): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव
श्रीलंका की टीम युवा ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ग्रुप स्टेज के दौरान प्रदर्शन किया था, उसके हिसाब से वे अपने प्रदर्शन से काफ़ी निराश होंगे। ग्रुप स्टेज के दमदार खेल के आधार पर उन्होंने फ़ाइनल में पहुंचने का सपना ज़रूर देखा होगा, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिली हार ने उन्हें बड़ा झटका दिया। इसकी काफ़ी कम उम्मीद है कि वह अपनी टीम में कोई बड़ा बदलाव करेगी।
संभावित एकादश (श्रीलंका): पतुम निसंका, कुसल मेंडिस, चमिका करुणारत्ने, कुसल परेरा, दासुन शानका, चरित असलंका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा, दुश्मंता चमीरा, नुवान तुषारा