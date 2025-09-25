कुमार संगकारा फिर से राजस्थान रॉयल्स की कोचिंग टीम की कमान संभालेंगे
IPL 2025 के बाद राहुल द्रविड़ ने हेड कोच पद छोड़ दिया था और RR के द्वारा ऑफ़र की गई बड़ी भूमिका को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था
श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा राजस्थान रॉयल्स (RR) में अहम भूमिका निभाते हुए कोचिंग स्टाफ़ की कमान संभालेंगे। यह ज़िम्मेदारी उन्हें राहुल द्रविड़ के हेड कोच पद छोड़ने के बाद मिली है। ESPNcricinfo को जानकारी मिली है कि 2021 से RR के क्रिकेट निदेशक रहे संगकारा अब इस पद को संभाल रहे हैं और 2026 सीज़न की तैयारियां अनौपचारिक तौर पर शुरू भी कर चुके हैं।
2021 में RR से जुड़ने के बाद से संगकारा ने हेड कोच की भी ज़िम्मेदारी निभाई। उनके मार्गदर्शन में संजू सैमसन की कप्तानी वाली टीम ने चार में से दो सीज़न में प्लेऑफ़ तक का सफर तय किया। 2022 में RR ने 2008 के बाद पहली बार फ़ाइनल में जगह बनाई, लेकिन गुजरात टाइटंस से हार गए। 2023 में टीम पांचवें स्थान पर रही और उसके बाद अगले सीज़न में क्वालिफ़ायर-2 तक पहुंची। द्रविड़ 2012 और 2013 में RR के कप्तान और 2014-15 में मेंटॉर रहे थे। 2024 T20 वर्ल्ड कप जिताने के तुरंत बाद उन्हें हेड कोच नियुक्त किया गया था।
हालांकि द्रविड़ ने मल्टी-ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन उनका कार्यकाल लंबा नहीं चला और हाल ही में वे RR से अलग हो गए। अगस्त में जारी बयान में RR ने कहा कि 2025 सीज़न की समीक्षा के बाद द्रविड़ को एक बड़ी भूमिका ऑफ़र की गई थी, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उस सीज़न में RR 14 में से सिर्फ चार मैच जीत पाया था।
संगकारा की सबसे बड़ी प्राथमिकता अब RR की कप्तानी का मसला हल करना होगा, क्योंकि सैमसन ने 2025 सीज़न के बाद रिलीज़ किए जाने की मांग रख दी थी। समझा जाता है कि 30 साल के सैमसन ने बदलाव की इच्छा जताई थी। 2025 सीज़न की शुरुआत में उन्हें साइड स्ट्रेन हो गया था, जिसकी वजह से वे सिर्फ़ नौ मैच खेल सके।
RR के सबसे अनुभवी खिलाड़ी सैमसन को 2025 की मेगा ऑक्शन से पहले 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था। टीम ने उन्हें ट्रेड करने की कोशिश भी की, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। आधिकारिक तौर पर RR ने सैमसन को रिलीज़ करने पर कुछ नहीं कहा है। IPL में रिटेंशन की डेडलाइन आमतौर पर नवंबर के अंत तक होती है, हालांकि इस बार अभी तक कोई पक्की तारीख़ तय नहीं हुई है।
यह भी जानकारी मिली है कि RR भारत के पूर्व बल्लेबाज़ विक्रम राठौड़ को असिस्टेंट कोच बनाए रखेगा और न्यूज़ीलैंड के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ शेन बॉन्ड भी बॉलिंग कोच बने रहेंगे। बॉन्ड 2024 में मुंबई इंडियंस से RR में आए थे, जबकि राठौड़, जो पहले रवि शास्त्री और द्रविड़ की कोचिंग टीम में इंडिया के असिस्टेंट कोच रह चुके थे, 2025 से RR में जुड़े थे। माना जा रहा है कि संगकारा के पुराने सपोर्ट स्टाफ के सदस्य ट्रेवर पेनी और सिद्धार्थ लाहिरी भी वापसी करेंगे।