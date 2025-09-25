कुमार संगकारा फिर से राजस्थान रॉयल्स की कोचिंग टीम की कमान संभालेंगे

RR के सबसे अनुभवी खिलाड़ी सैमसन को 2025 की मेगा ऑक्शन से पहले 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था। टीम ने उन्हें ट्रेड करने की कोशिश भी की, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। आधिकारिक तौर पर RR ने सैमसन को रिलीज़ करने पर कुछ नहीं कहा है। IPL में रिटेंशन की डेडलाइन आमतौर पर नवंबर के अंत तक होती है, हालांकि इस बार अभी तक कोई पक्की तारीख़ तय नहीं हुई है।