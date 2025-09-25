मैच (18)
ख़बरें

इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अभ्यास मैच के दौरान रेड्डी के घुटने में चोट लगी

नाइट की ड्राइव की गई गेंद फ़ॉलो-थ्रू में रेड्डी के घुटने में लगी और उन्हें व्हीलचेयर पर मदद करके बाहर निकाला गया

ESPNcricinfo स्‍टाफ़
25-Sep-2025 • 2 hrs ago
Arundhati Reddy was struck on the knee by a Heather Knight drive, India vs England, ODI Women's World Cup warm-up, Bengaluru, September 25, 2025

Arundhati Reddy को घुटने में चोट लगी  •  Getty Images

ऑलराउंडर अरुंधति रेड्डी को महिला विश्व कप 2025 के शुरुआती मैच से पांच दिन पहले गुरुवार को BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ग्राउंड पर इंग्लैंड के ख़‍िलाफ़ भारत के अभ्यास मैच में घुटने में चोट लग गई। उनकी चोट की गंभीरता का अभी पता नहीं चला है।
मई में हैमस्ट्रिंग की चोट के बाद पहली बार मैदान पर लौटी हीथर नाइट की एक ड्राइव फ़ॉलो-थ्रू में उनके बाएं घुटने पर लगी। गेंद तेज़ी से रेड्डी की ओर आई और रिटर्न कैच लेने से पहले ही उन्हें लग गई। फ़‍िजियो और रिज़र्व खिलाड़ियों की मदद से उन्हें उठने में समय लगा। वह अपना बायां पैर नीचे नहीं रख पाईं और अंततः व्हीलचेयर पर ही मैदान से बाहर चली गईं।
केवल दो गेंद पहले, अपने पांचवें ओवर में रेड्डी ने सलामी बल्लेबाज़ एमी जोंस को 46 गेंदों पर 39 रन पर पगबाधा कर दिया था।
चोटों और ख़राब फ़ॉर्म ने रेड्डी के करियर को प्रभावित किया है और 2025 का विश्व कप उनका पहला वनडे विश्व कप होगा। विश्व कप में दिल्ली कैपिटल्स के लिए दो सफल सीज़न खेलने के बाद रेड्डी ने पिछले साल बेंगलुरु में साउथ अफ़्रीका के ख़‍िलाफ़ अपना वनडे डेब्यू किया। उन्होंने 11 वनडे मैचों में 15 विकेट लिए हैं, जिसमें पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 26 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था।
रेड्डी भारत की 15 खिलाड़ियों वाली टीम में शामिल चार तेज़ गेंदबाजों में से एक हैं। सयाली सतघरे ही स्टैंडबाय में भारत की एकमात्र अन्य तेज़ गेंदबाज़ हैं।
Arundhati ReddyIndiaENG Women vs IND WomenICC Women's World Cup Warm-up MatchesICC Women's World Cup

