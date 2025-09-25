इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अभ्यास मैच के दौरान रेड्डी के घुटने में चोट लगी

मई में हैमस्ट्रिंग की चोट के बाद पहली बार मैदान पर लौटी हीथर नाइट की एक ड्राइव फ़ॉलो-थ्रू में उनके बाएं घुटने पर लगी। गेंद तेज़ी से रेड्डी की ओर आई और रिटर्न कैच लेने से पहले ही उन्हें लग गई। फ़‍िजियो और रिज़र्व खिलाड़ियों की मदद से उन्हें उठने में समय लगा। वह अपना बायां पैर नीचे नहीं रख पाईं और अंततः व्हीलचेयर पर ही मैदान से बाहर चली गईं।

केवल दो गेंद पहले, अपने पांचवें ओवर में रेड्डी ने सलामी बल्लेबाज़ एमी जोंस को 46 गेंदों पर 39 रन पर पगबाधा कर दिया था।

चोटों और ख़राब फ़ॉर्म ने रेड्डी के करियर को प्रभावित किया है और 2025 का विश्व कप उनका पहला वनडे विश्व कप होगा। विश्व कप में दिल्ली कैपिटल्स के लिए दो सफल सीज़न खेलने के बाद रेड्डी ने पिछले साल बेंगलुरु में साउथ अफ़्रीका के ख़‍िलाफ़ अपना वनडे डेब्यू किया। उन्होंने 11 वनडे मैचों में 15 विकेट लिए हैं, जिसमें पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 26 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था।