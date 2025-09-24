हेनरी के चार विकेटों के बीच सुदर्शन ने दिखाया अपना संघर्ष

ऑस्ट्रेलिया ए 420 और 16/3 (सुथार 1/0, सिराज 1/6), भारत ए 194/10 (सुदर्शन 75, थॉर्नटन 4/36) से 242 रन आगे

क्या तेज़ गेंदबाज़, क्या स्पिनर्स उन्होंने किसी को भी नहीं बख़्शा और मैदान के चारों तरफ़ शॉट खेले। मौक़ा मिलने पर उन्होंने हवाई शॉट खेलने से भी परहेज़ नहीं किया। इस दौरान मोहम्मद सिराज ने मर्फ़ी पर शॉर्ट गेंद की रणनीति अपनाई, लेकिन कभी बल्ले का लीडिंग एज़ कीपर के ऊपर से निकल गया, वहीं कभी मर्फ़ी ने ख़ुद गेंद को अपर कट बाउंड्री के लिए भेज दिया।

मर्फ़ी ने 89 गेंदों की अपनी पारी में 12 चौके और आयुष बदोनी पर एक छक्का जड़ा। वहीं थॉर्नटन की 46 गेंदों की पारी में तीन चौके और बदोनी पर ही लांग ऑन का छक्का शामिल है।

इसके बाद जगदीशन और साई सुदर्शन (75) की तमिलनाडु जोड़ी के बीच दूसरे विकेट के लिए 32 गेंदों में 32 रनों की साझेदारी हुई। लेकिन जगदीशन थॉर्नटन की एक शॉर्ट गेंद को सही से पुल नहीं कर पाए और शॉर्ट मिडविकेट पर विल सदरलैंड ने उनका एक बेहतरीन कैच लपका।

इस बने दबाव का मर्फ़ी ने भी फ़ायदा उठाया, जब उनकी ऑफ़ स्पिन होती गेंद नीतिश कुमार रेड्डी के बैट और पैड के बीच से घुसकर विकेटों में समा गई। इसके बाद आयुष बदोनी (21) और सुदर्शन ने पारी को संभालने की कोशिश की और छठे विकेट के लिए 51 रन जोड़े, लेकिन एक आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में बदोनी कूपर कॉनली की गेंद पर स्टंप आउट हो गए।

जहां एक तरफ़ विकेटों की झड़ी लगी थी, वहीं दूसरी ओर सुदर्शन अपना संघर्ष दिखा रहे थे। उन्होंने अच्छी गेंदों को पूरा सम्मान दिया और जब ख़राब गेंदें मिलीं, तो उस पर आक्रमण भी किया। उन्होंने हेनरी की एक शॉर्ट गेंद पर अपर कट लगाकर छक्का प्राप्त किया। इसी ओवर में प्रसिद्ध ने भी हेनरी की बाउंसर गेंद पर पुल शॉट पर छक्का लगाया।

हालांकि चार ओवर बाद हेनरी की एक ऐसी ही गेंद को पुल शॉट खेलने के चक्कर में प्रसिद्ध अपने हेल्मेट पर गेंद खा बैठे। उस समय जब कन्कशन टेस्ट हुआ था, तो वह ठीक नज़र आ रहे थे, लेकिन तीन ओवर बाद उन्हें पवेलियन वापस लौटना पड़ा। इसके बाद सिराज बल्लेबाज़ी के लिए आए। जब सुदर्शन के रूप में भारत का नौवां विकेट गिरा, तो प्रसिद्ध की जगह यश ठाकुर कन्कशन सब्स्टियूट के रूप में बल्लेबाज़ी पर आए।