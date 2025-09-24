मैच (18)
स्टंप्स - केवल अपडेट • 4:00 AM पर मैच शुरू
दूसरा अनाधिकृत टेस्ट, लखनऊ, September 23 - 26, 2025, ऑस्ट्रेलिया ए का भारत दौरा
दिन 2 - ऑस्ट्रेलिया ए 242 रन से आगे

मौजूदा RR: 2.04
हेनरी के चार विकेटों के बीच सुदर्शन ने दिखाया अपना संघर्ष

दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ए के तीन विकेट जल्दी लेकर भारत ए के गेंदबाज़ों द्वारा मैच को रोमांचक बनाने की कोशिश

Daya Sagar
दया सागर
24-Sep-2025 • 1 hr ago
ऑस्ट्रेलिया ए 420 और 16/3 (सुथार 1/0, सिराज 1/6), भारत ए 194/10 (सुदर्शन 75, थॉर्नटन 4/36) से 242 रन आगे
ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ दूसरे अनाधिकृत टेस्ट के पहले दिन जब भारत ए के गेंदबाज़ों ने विपक्षी टीम के नौ विकेट 350 रन पर निकाल लिए थे, तो ऐसा लगा था कि मैच की सुबह जल्द ही भारतीय पारी देखने को मिलेगी। लेकिन टॉड मर्फ़ी (76) और हेनरी थॉर्नटन (32) की आख़िरी ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने भारत ए के गेंदबाज़ों को लगभग एक घंटा परेशान किया और 10वें विकेट के लिए कुल 91 रन जोड़ डाले।
क्या तेज़ गेंदबाज़, क्या स्पिनर्स उन्होंने किसी को भी नहीं बख़्शा और मैदान के चारों तरफ़ शॉट खेले। मौक़ा मिलने पर उन्होंने हवाई शॉट खेलने से भी परहेज़ नहीं किया। इस दौरान मोहम्मद सिराज ने मर्फ़ी पर शॉर्ट गेंद की रणनीति अपनाई, लेकिन कभी बल्ले का लीडिंग एज़ कीपर के ऊपर से निकल गया, वहीं कभी मर्फ़ी ने ख़ुद गेंद को अपर कट बाउंड्री के लिए भेज दिया।
मर्फ़ी ने 89 गेंदों की अपनी पारी में 12 चौके और आयुष बदोनी पर एक छक्का जड़ा। वहीं थॉर्नटन की 46 गेंदों की पारी में तीन चौके और बदोनी पर ही लांग ऑन का छक्का शामिल है।
इस झुंझला देने वाली पारी का अंत गुरनूर बरार ने किया जब उनकी एक बाहर निकलती गेंद पर मर्फ़ी अपना बल्ला अड़ा बैठे और कीपर ध्रुव जुरेल ने विकेट के पीछे कोई ग़लती नहीं की। इस मैच के पहले दिन के पहले सत्र में जहां जुरेल ने कीपिंग की थी, वहीं दूसरे और तीसरे सत्र में जगदीशन ने दस्ताने संभाले थे। दूसरे दिन फिर से जुरेल ने कीपिंग की और यह महत्वपूर्ण कैच लपका।
केएल राहुल (11) और नारायण जगदीशन (38) की नई भारत ए जोड़ी ने सजग शुरूआत की और पहले 7.3 ओवरों में सिर्फ़ 27 रन जोड़े। लेकिन विल सदरलैंड की एक बाहर निकलती गेंद पर राहुल अपना बाहरी किनारा दे बैठे और कीपर जॉश फ़िलिपे ने एक आसान कैच लपका।
इसके बाद जगदीशन और साई सुदर्शन (75) की तमिलनाडु जोड़ी के बीच दूसरे विकेट के लिए 32 गेंदों में 32 रनों की साझेदारी हुई। लेकिन जगदीशन थॉर्नटन की एक शॉर्ट गेंद को सही से पुल नहीं कर पाए और शॉर्ट मिडविकेट पर विल सदरलैंड ने उनका एक बेहतरीन कैच लपका।
इसके बाद थॉर्नटन के सामने भारतीय बल्लेबाज़ आयाराम-गयाराम साबित हुए। उन्होंने देवदत्त पड़िक्कल को मिड ऑफ़ पर कैच कराया, जबकि जुरेल उनकी अंदर आती गेंद पर विकेट के सामने पकड़े गए। पिछले मैच में शानदार शतक लगाने वाले ये दोनों बल्लेबाज़ सिर्फ़ एक-एक रन ही बना पाए। यह लगातार तीन ओवरों में थॉर्नटन का तीसरा विकेट था।
इस बने दबाव का मर्फ़ी ने भी फ़ायदा उठाया, जब उनकी ऑफ़ स्पिन होती गेंद नीतिश कुमार रेड्डी के बैट और पैड के बीच से घुसकर विकेटों में समा गई। इसके बाद आयुष बदोनी (21) और सुदर्शन ने पारी को संभालने की कोशिश की और छठे विकेट के लिए 51 रन जोड़े, लेकिन एक आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में बदोनी कूपर कॉनली की गेंद पर स्टंप आउट हो गए।
जहां एक तरफ़ विकेटों की झड़ी लगी थी, वहीं दूसरी ओर सुदर्शन अपना संघर्ष दिखा रहे थे। उन्होंने अच्छी गेंदों को पूरा सम्मान दिया और जब ख़राब गेंदें मिलीं, तो उस पर आक्रमण भी किया। उन्होंने हेनरी की एक शॉर्ट गेंद पर अपर कट लगाकर छक्का प्राप्त किया। इसी ओवर में प्रसिद्ध ने भी हेनरी की बाउंसर गेंद पर पुल शॉट पर छक्का लगाया।
हालांकि चार ओवर बाद हेनरी की एक ऐसी ही गेंद को पुल शॉट खेलने के चक्कर में प्रसिद्ध अपने हेल्मेट पर गेंद खा बैठे। उस समय जब कन्कशन टेस्ट हुआ था, तो वह ठीक नज़र आ रहे थे, लेकिन तीन ओवर बाद उन्हें पवेलियन वापस लौटना पड़ा। इसके बाद सिराज बल्लेबाज़ी के लिए आए। जब सुदर्शन के रूप में भारत का नौवां विकेट गिरा, तो प्रसिद्ध की जगह यश ठाकुर कन्कशन सब्स्टियूट के रूप में बल्लेबाज़ी पर आए।
वेस्टइंडीज़ टेस्ट सीरीज़ के लिए भारतीय टीम के चयन को देखते हुए प्रसिद्ध की यह चोट भारत के लिए झटका हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया ए टीम को पहली पारी में 226 रनों की बढ़त मिली थी और मैच पर उनकी पकड़ मज़बूत दिख रही थी। लेकिन दिन के आख़िरी आधे घंटे में भारत ए के गेंदबाज़ों ने उनके तीन विकेट झटककर मैच को रोमांचक बना दिया है।
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95

