मानव सुथार के पंजे के नाम रहा पहला दिन
ऑस्ट्रेलिया ए ने बनाए 350 रन, सिराज की महंगी गेंदबाज़ी
ऑस्ट्रेलिया ए 350/9 (एडवर्ड्स 88, मैक्स्वीनी 74, कॉन्स्टास 49, सुथार 5-93, बराड़ 2-71) बनाम भारत ए
मानव सुथार ने अपना आख़िरी प्रतिस्पर्धात्मक मैच इस साल के जनवरी में खेला था, जब वह आंध्रा के ख़िलाफ़ राजस्थान के लिए एक रणजी ट्रॉफ़ी मैच में उतरे थे। इस मैच की पहली पारी में अर्धशतक बनाने के साथ-साथ उन्होंने चार विकेट भी लिए थे।
इसके बाद से वह IPL 2025 में गुजरात टाइटंस (GT) के साथ सिर्फ़ सफ़र करते रहे, इंडिया ए टीम के साथ इंग्लैंड का दौरा किया और फिर दलीप ट्रॉफ़ी में सेंट्रल ज़ोन के दल में भी रहे। लेकिन उन्हें कहीं भी खेलने का मौक़ा नहीं मिला।
ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ पहले अनाधिकृत टेस्ट में भी उनकी जगह हर्ष दुबे को तरज़ीह दी गई, लेकिन जब दूसरे अनाधिकृत टेस्ट में उन्हें मौक़ा मिला, तो उन्होंने उसे अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने पहले दिन अपने प्रथम श्रेणी करियर का पांचवां पंजा खोला और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने 100 विकेट पूरे किए।
उनकी इस गेंदबाज़ी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ए टीम ने पहले दिन की समाप्ति पर नौ विकेट के नुक़सान पर 350 रन बना लिए हैं। उनकी तरफ़ से कप्तान नेथन मैक्स्वीनी (74) और जेक एडवर्ड्स (88) ने शानदार अर्धशतक लगाया, जबकि सैम कॉन्स्टास ने भी 49 रनों की पारी खेली।
भारत ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया और मोहम्मद सिराज व प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाज़ी की शुरूआत की। प्रसिद्ध ने दिन के चौथे ओवर में ही भारत ए को सफलता दिलाई, जब उनकी काफ़ी बाहर की फ़ुलर गेंद को ड्राइव करने के चक्कर में सलामी बल्लेबाज़ कैंपबेल केलावे अपने बल्ले का मोटा बाहरी किनारा दे बैठे और गली पर साई सुदर्शन ने उनका बेहतरीन कैच लपका। इससे पहले पारी के दूसरे ओवर में केलावे ने प्रसिद्ध पर ड्राइव करते हुए दो चौके लगाए थे।
इसके बाद कॉन्स्टास और मैक्स्वीनी के बीच दूसरे विकेट के लिए 86 रन की साझेदारी हुई। हालांकि लंच के बाद कॉन्स्टास मोहम्मद सिराज की एक उछाल लेती गेंद पर बाहरी किनारा दे बैठे और विकेट के पीछे नारायण जगदीशन ने कोई ग़लती नहीं की। पहले मैच में शानदार शतक लगाने वाले कॉन्स्टास अपने अर्धशतक से चूक गए और 91 गेंदों में सात चौकों की मदद से 49 रन बनाकर आउट हुए।
इसके बाद मैक्स्वीनी और ओलिवर पीक (29) ने भी तीसरे विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी की, लेकिन फिर सुथार ने अपनी फ़िरकी का जादू दिखाना शुरू किया। उनकी एक अंदर आती गुड लेंथ गेंद को पीक ड्राइव के लिए गए थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकल गई और वह क्लीन बोल्ड थे। इसके अगले ही ओवर में सुथार ने बाएं हाथ के कूपर कॉनली को विकेट के पीछे से लपकवाया। वह उनकी लेंथ गेंद पर फंसकर रह गए और ना आगे जा पाए और ना ही पीछे से खेले। अंत में दूर से ड्राइव के लिए गए, बाहरी किनारा और जगदीशन ने विकेट के पीछे कोई ग़लती नहीं की।
हालांकि इस दौरान जगदीशन ने ग़लती भी की, जब प्रसिद्ध की एक बाहर निकलती गेंद पर मैक्स्वीनी बाहरी किनारा दे बैठे, लेकिन जगदीशन ने कैच टपका दिया। उस समय मैकस्वीनी 40 रन पर थे और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर पिछले मैच के ख़राब प्रदर्शन की भरपाई की।
मैक्स्वीनी और पिछले मैच के एक और शतकवरी जॉश फ़िलिपे (39) के बीच पांचवें विकेट के लिए सिर्फ़ 59 गेंदों में 52 रनों की साझेदारी हुई। पारी के 36वें ओवर में तेज़ गेंदबाज़ गुरनूर बराड़ ने अपनी हार्ड लेंथ गेंद से मैक्स्वीनी को पुल करने का आमंत्रण दिया। मैक्स्वीनी पुल के लिए गए भी, लेकिन गेंद तेज़ी से उनके शरीर तक आई और वह ठीक से इसे टाइम नहीं कर सके और मिडविकेट पर बदोनी ने एक आसान कैच लपका।
दो ओवर बाद फ़िलिपे भी सुथार की फ़ुलर गेंद को ऑन साइड में खेलने के चक्कर में अपने बल्ले का लीडिंग एज़ दे बैठे और सुथार ने बायीं ओर डाइव लगाकर उनका एक बेहतरीन कैच लपका। इसके पहले पारी के 51वें ओवर में फ़िलिपे ने सुथार पर तीन चौके लगाकर 12 रन बंटोरे थे, जो उनके दिन का सबसे महंगा ओवर था।
सुथार ने इसके बाद एक अंदर आती गेंद से विल सदरलैंड को लेग स्लिप में ध्रुव जुरेल को हाथों लपकवाया, जबकि कॉरी रॉकीचॉली रिवर्स स्लॉग स्वीप करने के चक्कर में केएल राहुल को स्लिप में कैच दे बैठे। सुथार की अंदर आती फ़ुलर गेंद रॉकीचॉली के बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर राहुल के ऊपर खड़ी हो गई थी।
दिन का अंतिम विकेट बराड़ ने लिया, जब उन्होंने टिककर खेल रहे एडवर्ड्स को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों मिड ऑफ़ पर कैच कराया। एडवर्ड्स, बराड़ की बैक ऑफ़ लेंथ गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद फिर से तेज़ी से शरीर पर आई, बल्ले का लीडिंग एज़ लगा और वह अपने शतक से चूक गए। सिराज दिन के सबसे महंगे गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 13 ओवर में 73 रन दिए। जबकि बराड़ ने अपने दो विकेटों के लिए 13 ओवरों में 71 रन दिए।
