कूपर कॉनली: ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं गेम चेंजर बनना चाहता हूं

पिछले एक साल की अपनी इस सुखद यात्रा को स्मरण करते हुए कॉनली ESPNcricinfo से कहते हैं, "मैं हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलने और टीम के साथ रहकर लुत्फ़ उठाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही आप यह सोचना शुरू करते हैं कि मैं कब खेलूंगा और कैसे खेलूंगा, तभी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। इसलिए मैं बस जितना हो सके उतनी मेहनत से अभ्यास करने और अगर मौक़ा मिले तो उसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता हूं। हालांकि इस सफ़र का लुत्फ़ उठाना भी उतना ही अहम है।

ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों फ़ॉर्मेट खेलने के अनुभव पर कॉनली कहते हैं, "बचपन से ही आप ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने का सपना देखते हैं और अगर आपको यह मौक़े लगातार मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है कि मैं कुछ और मैच उनके लिए खेल पाऊं। लेकिन यह मेरे लिए इन अनुभवों से अधिक से अधिक सीखने और दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ समय बिताने का एक मौक़ा है। इस बीच अगर मुझे खेलने का मौक़ा मिलता है, तो मैं उसे पूरी तरह भुनाने की कोशिश करता हूं।"

सितंबर 2024 में इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के दौरे पर ही वनडे डेब्यू करने के बाद इस स्पिन गेंदबाज़ी ऑलराउंडर ने इस साल फ़रवरी में श्रीलंका के ख़िलाफ़ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए एक टेस्ट, पांच वनडे और छह T20I खेल चुके हैं, जहां उन्होंने पिछले महीने अपने पिछले वनडे में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ एक पंजा भी हासिल किया था।

कॉनली ने बताया, "मैंने श्रीलंका दौरे पर विश्व स्तरीय खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखा। मैं ट्रैविस हेड के पास बैठा और समझने की कोशिश की कि वह टेस्ट मैचों में किस तरह जाते हैं। मैं अपने खेल को कुछ उन्हीं की तरह मॉडल करना चाहता हूं कि किस तरह से वह इतना आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं। मैं बस उनसे जितना हो सके, उतना सीखने की कोशिश कर रहा था। वहीं गेंदबाज़ी में मैंने नेथन लॉयन और मर्फ़ (टॉड मर्फ़ी) से भी यही सब सीखने की कोशिश की कि वह किस तरह से इन अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उतरते हैं।"

बाएं हाथ का यह 22-वर्षीय ऑलराउंडर, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ हेड का बहुत बड़ा फ़ैन है और हालिया श्रीलंकाई दौरे पर उन्होंने बल्लेबाज़ी के बारे में हेड से सलाह भी ली थी। लेकिन वह किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं और इसके लिए वह अपने बचपन के कोच पर अधिक भरोसा जाहिर करते हैं।

उन्होंने कहा, "आप सच में खिलाड़ियों पर ज़्यादा निर्भर नहीं हो सकते, बस उनसे सलाह और जानकारी ले सकते हैं कि वे तमाम चीज़ों को कैसे करते हैं। आप उनसे बात करते हैं, टीम से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि सबसे अच्छी बातचीत और समझ मिल सके। लेकिन घर पर मेरे बल्लेबाज़ी कोच बो कासन मेरे लिए बहुत सहायक रहे हैं। वह हमेशा मुझे सही चीज़ों पर ध्यान देने की बात करते हैं।

"इसके अलावा शॉन मार्श बचपन से ही मेरे लिए एक बड़े भाई जैसे रहे हैं। मैं भाग्यशाली था कि जब वह खेल रहे थे तो मैं भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा था। मैं बस जिससे जितनी ज़्यादा जानकारी मिल सके, उसे लेने और समझने की कोशिश करता है। इसके अलावा मैं यह भी देखता हूं कि उसमें से कितनी जानकारी अपने अंदर उतारी जा सकती है, जिससे एक अच्छा खिलाड़ी बनने में मदद मिल सके।"

फ़िलहाल कॉनली श्रीलंका के बाद भारत में खेलकर अपने उपमहाद्वीपीय खेल को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि एक स्पिन ऑलराउंडर के रूप में उन्हें दुनिया के इस हिस्से में खेलने का मौक़ा सबसे ज़्यादा मिल सकता है।