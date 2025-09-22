मैच (6)
ख़बरें

डी कॉक ने वनडे से संन्यास वापस लिया

पाकिस्तान दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम में शामिल, पिछले T20 विश्व कप से नहीं खेले हैं सफ़ेद गेंद क्रिकेट

ESPNcricinfo स्‍टाफ़
22-Sep-2025 • 2 hrs ago
Was that Quinton de Kock's last international match?, India vs South Africa, T20 World Cup final, Bridgetown, Barbados, June 29, 2024

Quinton de Kock ने वापस ल‍िया संन्‍यास  •  ICC/Getty Images

क्विंटन डी कॉक ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के फै़सले को पलट दिया है और उन्हें पाकिस्तान दौरे के लिए वनडे और टी20 दोनों टीमों में शामिल किया गया है, साथ ही नामीबिया में एकमात्र टी20 मैच के लिए भी उनको चुना गया है।
डी कॉक ने 2023 के वनडे विश्व कप के बाद 50 ओवर के क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और साउथ अफ़्रीका के लिए उनका आखिरी सीमित ओवरों का मैच बारबेडोस में 2024 का टी20 विश्व कप फ़ाइनल था। हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर टी20 से संन्यास नहीं लिया, लेकिन उन्हें साउथ अफ़्रीका की किसी भी टीम में शामिल नहीं किया गया था और पूर्व कोच रॉब वाल्टर उनकी दीर्घकालिक योजनाओं को लेकर अनिश्चित थे। इस बीच, वह हाल ही में समाप्त हुई CPL सहित दुनिया भर की टी20 लीगों में सक्रिय रहे हैं।
वर्तमान मुख्य कोच शुकरी कॉनराड ने डी कॉक से बात की है और कहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए फिर से प्रतिबद्धता जताई है।
कॉनराड ने कहा, "क्विंटन की सफ़ेद गेंद की टीम में वापसी हमारे लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। जब हमने पिछले महीने उनके भविष्य के बारे में बात की थी, तो यह स्पष्ट था कि उनमें अभी भी अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की तीव्र महत्वाकांक्षा है। हर कोई जानता है कि वह टीम में क्या गुण लाते हैं और उनकी वापसी से टीम को ही फ़ायदा होगा।"
अपने वनडे संन्यास के समय, डी कॉक ने संकेत दिया था कि 2027 में साउथ अफ़्रीका के घरेलू विश्व कप को देखते हुए उन्हें वापसी के लिए मना लिया जा सकता है। उन्होंने कहा था, "इस समय, मुझे ऐसा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आप कभी नहीं जानते। ज़िंदगी में अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। यह एक संभावना हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता।"
डी कॉक ने 155 वनडे खेले हैं, जिनमें उन्होंने 45.74 की औसत और 96.64 के स्ट्राइक रेट से 6770 रन बनाए हैं। 92 टी-20 मैचों में उन्होंने 138.32 की स्ट्राइक रेट से 2584 रन बनाए हैं।
Quinton de KockSouth AfricaSouth Africa tour of Pakistan

