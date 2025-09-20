सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के महामुक़ाबले में इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र

काग़ज़ों पर देखा जाए तो ऐसा लग सकता है कि भारतीय टीम इस मुक़ाबले में थोड़ी सी आगे है। लेकिन अगर दोनों टीमों के भिड़ंत का इतिहास देखा जाए तो यह तय हो जाता है कि इन दोनों टीमों के बीच जिस तरह का मैच होता है, उससे हालिया फ़ॉर्म या काग़ज़ों पर बनाई गई टीम की कुछ ख़ास अहमियत नहीं। कुल मिला कर जो भी टीम दबाव वाली स्थिति को अच्छी तरह से झेल पाएगी, वह आगे बढ़ेगी।

पिछले कुछ मुक़ाबलों में भले ही भारत का पलड़ा भारी रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की टीम कभी भी वापसी कर सकती है। उनके पास फ़ख़र ज़मान और शाहीन अफ़रीदी जैसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। साथ ही, दोनों टीमों के बीच यह राइवलरी इतनी बड़ी है कि हर खिलाड़ी अपना 100% देने की कोशिश करेगा। पिच की स्थिति और टॉस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन अंत में यह सब मानसिक दबाव और उस दबाव में किए गए प्रदर्शन पर निर्भर करता है। यह एक ऐसा मैच है जो सिर्फ़ क्रिकेट का खेल नहीं, बल्कि भावनाओं का भी संग्राम है।

इस टूर्नामेंट में ग्रुप ए में भारत ही एकमात्र ऐसी टीम रही है, जो कोई भी मैच नहीं हारी है। पाकिस्तान की टीम को ग्रुप स्टेज में भारत ने ही हराया था। इसके अलावा यूएई के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की टीम सिर्फ़ 145 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई थी लेकिन गेंदबाज़ों ने अच्छा प्रदर्शन करके टीम को जीत दिलाई थी।

हालिया फ़ॉर्म:

भारत: WWWWW पाकिस्तान: WWWLW

भारत 2024 में T20 विश्व कप जीतने के बाद से सपनों की सवारी कर रहा है। भारत ने उसके बाद से T20 में कोई सीरीज़ नहीं हारी। इस दौरान उन्होंने कुल 23 मैच खेले और उसमें से उन्हें सिर्फ़ तीन में हार मिली है।

वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने हाल ही में इस टूर्नामेंट से पहले त्रिकोणीय सीरीज़ जीती थी। लेकिन उस सीरीज़ में उन्हें अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ हार का सामना करना पड़ा था। इसी साल उन्हें बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी सीरीज़ में हार का सामना करना पड़ा था। इस टूर्नामेंट में उनकी टीम एकजुट होकर प्रदर्शन करने में नाकाम रही है। गेंदबाज़ों ने फिर भी अपना काम ठीक-ठीक किया है लेकिन बल्लेबाज़ों का प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहा है।

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र:

भारतीय टीम में निश्चित रूप से हर एक खिलाड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकिन अभिषेक शर्मा पर विशेष नज़र रखी जानी चाहिए। पाकिस्तान के लिए अब तक सबसे बेहतरीन खिलाड़ी शाहीन रहे हैं। लेकिन अभिषेक ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेले गए मैच में शाहीन की काफ़ी ख़बर ली थी। साथ ही वह लगातार टीम को तेज़ शुरुआत दिलाने में सफल रहे हैं। इस बार अभिषेक टीम को तेज़ शुरुआत दिलाने के अलावा लंबी पारी भी खेलने का प्रयास करेंगे और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की टीम मुश्किल में आ सकती है।