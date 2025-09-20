मैच (9)
ख़बरें

भारत-पाकिस्तान सुपर-4 मुक़ाबले में भी मैच रेफ़री होंगे पाइक्रॉफ़्ट

हाथ न मिलाने के विवाद के केंद्र में रहे मैच रेफ़री को सुपर-4 मुक़ाबले की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है

Shashank Kishore
शशांक किशोर
20-Sep-2025 • 1 hr ago
Andy Pycroft goes about his work, Pakistan vs UAE, Asia Cup, Dubai, September 17, 2025

Andy Pycroft भारत-पाकिस्तान के ग्रुप मुक़ाबले में भी मैच रेफ़री थे  •  AFP/Getty Images

14 सितंबर को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुक़ाबले के दौरान हाथ न मिलाने को लेकर हुए विवाद के केंद्र में मैच रेफ़री एंडी पाइक्रॉफ़्ट रहे थे। लेकिन रविवार को दुबई में दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाले सुपर-4 मुक़ाबले की भी ज़िम्मेदारी उन्हें ही सौंपी गई है।
14 सितंबर के मुक़ाबले में पाइक्रॉफ़्ट द्वारा सूर्यकुमार यादव और सलमान आग़ा को हाथ न मिलाए जाने का अनुरोध करने के बाद PCB ने पाइक्रॉफ़्ट को हटाने की मांग की थी। पाइक्रॉफ़्ट बने रहे और यह विवाद UAE के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अगले मुक़ाबले तक पहुंच गया। प्री मैच प्रेस कॉन्फ़्रेंस रद्द करने के बाद पाकिस्तान की टीम निर्धारित समय पर होटल से मैदान के लिए नहीं निकली थी। ICC के साथ चर्चा के बाद मैच एक घंटे की देरी से शुरू हुआ।
टॉस से ठीक पहले पाइक्रॉफ़्ट और पाकिस्तानी टीम प्रबंधन के बीच बातचीत के बाद ही पाकिस्तान ने मैदान पर उतरने पर सहमति जताई थी जो बाद में एक और विवाद का कारण बनी।
इन सबके बीच भारत और पाकिस्तान रविवार को एक बार फिर आमने-सामने होंगे, हालांकि शनिवार को सूर्यकुमार ने स्पष्ट किया कि उनकी टीम का ध्यान मैच को छोड़कर किसी भी अन्य चीज़ पर नहीं है।
सूर्यकुमार ने शनिवार को कहा, "मुझे लगता है कि टूर्नामेंट से पहले हमारी तैयारी वाकई अच्छी रही है और हमने तीन अच्छे मैच भी खेले हैं। इसलिए हम असल में उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे अच्छा कर सकते हैं। हम उन सभी अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, जो हम पिछले दो-तीन मैचों से कर रहे हैं। हम एक बार में एक मैच पर ध्यान देंगे।"
"लेकिन हां, इससे हमें कोई बढ़त नहीं मिलती क्योंकि हम उनसे एक बार खेल चुके हैं और हमारा मैच अच्छा रहा था। बेशक, यह एक अच्छा मैच होगा। हमें शुरुआत से ही अच्छी शुरुआत करनी होगी। और जो अच्छा खेलेगा, वही मैच जीतेगा।"
शुक्रवार रात ओमान के ख़िलाफ़ अपना ग्रुप मैच ख़त्म करने और एकदम सुबह-सुबह दुबई वापस लौटने के बाद भारत शनिवार को वैकल्पिक प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लेगा। वहीं, पाकिस्तान को रविवार के मैच से पहले ICC एकेडमी में पूर्ण प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लेगा।
Andy PycroftPakistanIndiaIndia vs PakistanMen's T20 Asia Cup

शशांक किशोर ESPNcricinfo के वरिष्ठ संवाददाता हैं।

