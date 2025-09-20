भारत-पाकिस्तान सुपर-4 मुक़ाबले में भी मैच रेफ़री होंगे पाइक्रॉफ़्ट

इन सबके बीच भारत और पाकिस्तान रविवार को एक बार फिर आमने-सामने होंगे, हालांकि शनिवार को सूर्यकुमार ने स्पष्ट किया कि उनकी टीम का ध्यान मैच को छोड़कर किसी भी अन्य चीज़ पर नहीं है।

सूर्यकुमार ने शनिवार को कहा, "मुझे लगता है कि टूर्नामेंट से पहले हमारी तैयारी वाकई अच्छी रही है और हमने तीन अच्छे मैच भी खेले हैं। इसलिए हम असल में उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे अच्छा कर सकते हैं। हम उन सभी अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, जो हम पिछले दो-तीन मैचों से कर रहे हैं। हम एक बार में एक मैच पर ध्यान देंगे।"

"लेकिन हां, इससे हमें कोई बढ़त नहीं मिलती क्योंकि हम उनसे एक बार खेल चुके हैं और हमारा मैच अच्छा रहा था। बेशक, यह एक अच्छा मैच होगा। हमें शुरुआत से ही अच्छी शुरुआत करनी होगी। और जो अच्छा खेलेगा, वही मैच जीतेगा।"