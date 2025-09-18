कुलदीप : जब आप खेलते नहीं हैं तब काफ़ी कुछ सीखते हैं

हालांकि, उनका कहना है कि लय सिर्फ़ मैदान पर समय बिताने से आती है, जो इंग्लैंड में पूरी टेस्ट सीरीज़ के दौरान उनके पास ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि टीम ने बल्लेबाज़ी में गहराई को प्राथमिकता दी थी।

बैठे-बैठे उदास रहने के बजाय, कुलदीप ने प्रशिक्षण के लिए अपना स्वयं का पैटर्न विकसित किया, अपने खेल का विश्लेषण किया और यह निर्धारित किया कि उनका समय कब आएगा।

उन्होंने कहा, "एक खिलाड़ी के तौर पर, जब आप नहीं खेलते, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। जब टीम किसी खास परिस्थिति में प्रतिक्रिया देती है, तो आप बाहर से ही उसका आकलन कर सकते हैं। जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं, तो आपके पास कई तरह के आइडिया होते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया दें और कैसे गेंदबाज़ी करें। मुझे वहां से कई आइडिया मिले।"

"गौती [मुख्य कोच गौतम गंभीर] से [जब वह नहीं खेले] बातचीत बहुत स्पष्ट थी। उन्होंने बहुत सीधे तौर पर बात की। जब आप नहीं खेलते, तो किसी पर दोष मढ़ना बहुत आसान होता है। इसे सकारात्मक रूप से लेना और सुधार करना मुश्किल होता है। दो रास्ते होते हैं और खिलाड़ी अपने हिसाब से चुनते हैं।"

"लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि आप कड़ी मेहनत करते रहें। खेल ऐसा है कि इसमें अच्छे और बुरे दिन आते हैं। अगर आप नहीं खेल रहे हैं, तो आपके पास ख़ुद को बेहतर बनाने और मौक़ा मिलने पर बेहतर खिलाड़ी बनने का समय है।"

उन्होंने कहा, "मेरे लिए वहां गेंदबाज़ी करना बहुत ज़रूरी था। नेट पर गेंदबाज़ी करना और मैच में गेंदबाज़ी करना बहुत अलग होता है। ज़ाहिर है, आप लंबे समय के बाद खेलना चाहते हैं। आप अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में इतना कुछ नहीं था। मैंने अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित किया और अच्छे एरिया में गेंदबाज़ी करने की कोशिश की।"

अब, उन्हें लगता है कि एशिया कप में उनकी लय पूरी तरह से लौट आई है, जहां उन्होंने UAE और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दो मैचों में 37 गेंदों पर सात विकेट लिए हैं।

उन्होंने कहा, "दरअसल, अब मेरी लय बन गई है। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि गेंदबाज़ों के लिए छोटे कोण का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। एक कलाई के स्पिनर के तौर पर, मैं हमेशा अपने रिलीज़ पॉइंट, अपने फ़िनिश के बारे में सोचता हूं, और यह भी कि शरीर [वज़न आगे की ओर] डाल रहा है या नहीं।"

"जब आप नहीं खेलते, तो ये बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन ज़ाहिर है, वीडियो विश्लेषण की मदद से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप कैसी गेंदबाज़ी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब मेरी लय अच्छी है। शुरुआत में, जब मैंने बदलाव किया [2022 में, उन्होंने सीधे रन-अप पर काम किया और क्रीज़ पर तेज़ी से गए], तो इसमें समय लगा। लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है।"

भारत के T20I सेट-अप में वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के साथ उनकी स्पिन जोड़ी के साथ उनकी लय और आत्मविश्वास काफ़ी मेल खाता है, जहां तीनों की भूमिकाएं अलग-अलग हैं।

कुलदीप ने कहा, "हर कोई अपना काम जानता है और मेरा काम बीच के ओवरों में विकेट लेना है।" अक्षर, ज़ाहिर है, हमने उन्हें पावरप्ले में गेंदबाज़ी करते देखा है और उन्होंने हमारे लिए नियंत्रण का काम किया। मैं, वरुण और अक्षर, हम T20 प्रारूप में काफ़ी अनुभवी हैं और अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरह समझते हैं।"

"काफ़ी सारे इनपुट देने से मुझे या बीच में गेंदबाज़ी करने वाले किसी भी खिलाड़ी को काफ़ी मदद मिली। चाहे वह अक्षर हो या वरुण या मैं, जो भी गेंदबाज़ी करता है वह पहले परिस्थितियों का आकलन करता है और फिर कुछ सुझाव देता है। इसलिए यह एक अच्छा संयोजन है और हम इससे बहुत ख़ुश हैं।"

कुलदीप की लय ने उन्हें मैदान पर एक नया जोश दिया है, वहीं वह मैदान के बाहर भी सचेत रूप से संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें तनावमुक्त होने में मदद मिलती है, खासकर जब वह खेल नहीं रहे होते। यह संतुलन फुटबॉल के ज़रिए आया है।

उन्होंने कहा, "अगर आप दूसरे खेलों पर नज़र डालें, तो आपको पता चलेगा कि जब कोई टीम वाकई अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है, तो कैसा लगता है। आप उनकी टीम की बेंच स्ट्रेंथ देख सकते हैं। उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मज़बूत है कि जब आप उन पर ध्यान देते हैं, तो उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिलता - 15 मिनट, 20 मिनट - लेकिन वे इतने अच्छे हैं कि वे किसी भी मैच में शुरुआत कर सकते हैं।"

"आप दूसरी टीमों को देखते हैं, खासकर बड़ी टीमों को, और वे छोटी टीमों के खिलाफ कैसे खेलते हैं - संवाद, निर्णय लेना, यह सब कितनी जल्दी होता है। आपके पास प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता।"