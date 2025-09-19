पाइक्रॉफ़्ट को टॉस से चार मिनट पहले पता चला था कि दोनों कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे

14 और 17 सितंबर को पाकिस्तान द्वारा खेले गए दो मैचों के दौरान हुई घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आने लगी है। मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के अनुसार, यह विवाद रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में "टॉस से चार मिनट पहले" शुरू हुआ। जैसे ही पाइक्रॉफ़्ट मैदान पर पहुंचे, उन्हें ACC स्थल प्रबंधक ने बताया कि BCCI ने उन्हें - भारत सरकार की अनुमति से - सूचित कर दिया है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा के बीच हैंडशेक नहीं होगा।

PCB अधिकारियों ने तर्क दिया कि पाइक्रॉफ़्ट को इस असामान्य अनुरोध के बारे में ICC को सूचित करना चाहिए था; ऐसा माना जा रहा है कि पाइक्रॉफ़्ट ने कहा कि उनके पास ऐसा करने का समय नहीं था। अगर पर्याप्त समय होता, तो वह ICC से सलाह लेते। इसके बजाय, टॉस से कुछ क्षण पहले, उन्होंने आग़ा को स्थिति के बारे में बताया, यह सोचकर कि अगर आग़ा सूर्यकुमार से हाथ मिलाने गए, तो वह सार्वजनिक रूप से शर्मनाक स्थिति उत्पन्न होने से बचा रहे थे।

पाइक्रॉफ़्ट के इस फ़ैसले को ICC ने किसी भी समय आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसी कार्रवाई के रूप में देखा, जो उन्हें खेल के प्रबंधन के लिए नियुक्त एक मैच अधिकारी के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र में करने के लिए अधिकृत किया गया था।

PCB ने एक बयान में दावा किया कि पाइक्रॉफ़्ट ने "पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर और कप्तान से माफ़ी मांगी है", हालांकि स्थिति से परिचित सूत्रों का कहना है कि यह माफ़ी नहीं थी, बल्कि घटना के बारे में "गलतफ़हमी और गलत संचार पर खेद की अभिव्यक्ति" थी।

PCB बनाम ICC

PCB ने भारत से पाकिस्तान की हार के बाद रविवार रात और सोमवार सुबह के बीच ICC के क्रिकेट महाप्रबंधक वसीम ख़ान को एक आधिकारिक शिकायत भेजी थी। इसमें बोर्ड ने टॉस से पहले की घटनाओं का क्रम बताया और पाइक्रॉफ़्ट पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। बोर्ड ने कहा कि वह "यह जानकर चिंतित है कि ICC द्वारा नियुक्त और कथित रूप से तटस्थ मैच रेफ़री ने ऐसा आचरण करने का विकल्प चुना जो स्पष्ट रूप से क्रिकेट की भावना और MCC के कानूनों का उल्लंघन है।"

PCB ने कहा कि पाइक्रॉफ़्ट "कप्तानों के साथ-साथ दोनों प्रतिस्पर्धी टीमों के बीच सम्मान बनाए रखने और अपने आचरण से सकारात्मक माहौल बनाने और कप्तानों तथा भाग लेने वाली टीमों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में विफल रहे।" बोर्ड ने एशिया कप से उनके तत्काल हटने की मांग की।

15 सितंबर को अपनी पहली प्रतिक्रिया में, ICC ने PCB को बताया कि उसने शिकायत की "सावधानीपूर्वक जांच" की है, लेकिन "निष्कर्ष निकाला" कि "पाइक्रॉफ़्ट की ओर से जवाब देने लायक कोई मामला नहीं है", और उनकी किसी भी तरह से "कोई ग़लती नहीं" थी। अपनी समीक्षा में, ICC ने पाइक्रॉफ़्ट, अन्य मैच और टूर्नामेंट अधिकारियों, और टूर्नामेंट निदेशक एंड्रयू रसेल से बात की थी।

ICC ने स्पष्ट किया कि पाइक्रॉफ़्ट द्वारा आगा को हाथ न मिलाने का संदेश ACC स्थल प्रबंधक के "स्पष्ट निर्देश" के बाद दिया गया था। ICC ने कहा कि इतने कम समय में यह संदेश मिलने के बाद, पाइक्रॉफ़्ट ने स्थिति को पेशेवर तरीके से संभाला। "मैच रेफ़री ने टॉस की पवित्रता बनाए रखने और किसी भी संभावित शर्मिंदगी की स्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।"

ICC ने कहा कि मैच रेफ़री का काम "खेल क्षेत्र के बाहर किसी भी टीम या टूर्नामेंट-विशिष्ट प्रोटोकॉल को विनियमित करना" नहीं था और "असली मुद्दा" हाथ न मिलाना था, जिसे टूर्नामेंट आयोजक और "वास्तविक निर्णय लेने वालों" द्वारा संबोधित और हल किया जाना था।

PCB को भेजे गए ICC के ईमेल में यह भी कहा गया है कि किसी प्रतिभागी देश के "अनुरोध या आग्रह" पर मैच अधिकारियों को बदलना एक "बेहद ख़तरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण मिसाल" कायम करेगा।

मैच से पहले टीम मैनेजर नावेद अकरम चीमा से बात करते आग़ा • AFP/Getty Images

PCB ने इसके बाद पाइक्रॉफ़्ट को दोषमुक्त करने के ICC के फ़ैसले पर "निराशा" व्यक्त की और "स्पष्ट विसंगतियों" की ओर इशारा किया। बोर्ड ने कहा कि ICC उन गवाहों से "पूरे सबूत/घटनाओं का विवरण" प्राप्त करने में विफल रही, जिन्होंने "वास्तव में" पाइक्रॉफ़्ट के "आपत्तिजनक आचरण" को देखा था। PCB ने कहा कि ICC ने अपनी जांच के दौरान आग़ा या टीम प्रबंधन से बात नहीं की, जिसे उसने "एकतरफ़ा प्रक्रिया" बताया।

PCB ने सवाल किया कि एक मैच रेफ़री केवल एक "संदेशवाहक" कैसे हो सकता है और क्रिकेट की भावना का उल्लंघन करने वाले निर्देश कैसे दे सकता है। PCB ने कहा कि जब पाइक्रॉफ़्ट से आगा को सूर्यकुमार से हाथ न मिलाने के लिए कहने के लिए कहा गया था, तो उन्हें "स्पष्ट रूप से इनकार" कर देना चाहिए था। बुधवार को एक अलग ईमेल में, ICC ने कहा कि PCB के पास पाइक्रॉफ़्ट के ख़िलाफ़ अपने मामले को पुष्ट करने के लिए "कोई भी सहायक दस्तावेज़ या सबूत" उपलब्ध कराने का पूरा अवसर था, लेकिन कोई भी प्राप्त नहीं हुआ।

विलंबित शुरुआत से पहले की घटनाएं

ICC के साथ इस बातचीत के दौरान, PCB ने एशिया कप से हटने की संभावना जताई और कहा कि पाकिस्तान सरकार ने उसे सलाह दी थी कि अगर पाइक्रॉफ़्ट को नहीं हटाया गया तो वह ऐसा करे। PCB अध्यक्ष मोहसिन नक़वी देश के गृह मंत्री हैं और सरकार में एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं।

इसके बाद तनावपूर्ण गतिरोध पैदा हो गया, जब पाकिस्तानी टीम ने मंगलवार शाम को UAE के ख़िलाफ़ अपने मैच से पहले अभ्यास किया, लेकिन मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ़्रेंस रद्द कर दी। बुधवार को, सुबह ईमेल के आदान-प्रदान के बाद, दुबई समयानुसार दोपहर के समय ICC के वरिष्ठ अधिकारियों, PCB और अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उनके समकक्षों के बीच एक वीडियो कॉल की व्यवस्था की गई। ICC ने PCB को अपने मामले और तर्कों पर चर्चा करने का अवसर दिया, लेकिन दोनों पक्ष अंत तक अपनी बात पर अड़े रहे: PCB पाइक्रॉफ़्ट को हटाने की मांग करता रहा, जबकि ICC ने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है।

मोहसिन नक़वी, रमिज़ राज़ा और नजम सेठी लाहौर में मीडिया को संबोधित करते हुए • Associated Press

दुबई समयानुसार शाम 4 बजे के आसपास, टॉस से दो घंटे पहले, उन्हीं लोगों के बीच एक और वीडियो कॉल की व्यवस्था की गई। यह फिर से दोनों पक्षों की अड़ियल नीति के साथ शुरू हुआ। लगभग इसी समय, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को होटल में ही रहने और मैदान पर न जाने के लिए कहा गया, जबकि मूल रूप से उन्हें शाम 4.30 बजे निकलना था। यह पहली बार था जब बाहरी दुनिया को पता चला कि स्थिति कितनी गंभीर थी। समय कम होते देख, माना जाता है कि इसी कॉल पर वसीम ख़ान और ICC के CEO संजोग गुप्ता ने पाइक्रॉफ़्ट और पाकिस्तानी टीम के बीच एक बैठक का सुझाव दिया था। PCB के अधिकारी इस विचार से सहमत थे और उन्होंने यह बात नकवी के सामने रखी, जो इस मामले पर पूर्व बोर्ड प्रमुखों नजम सेठी और रमिज़ राजा के साथ परामर्श कर रहे थे। ICC को बताया गया कि वह सहमत हो गए और पाकिस्तानी टीम दुबई समयानुसार शाम 5.40 बजे स्टेडियम के लिए रवाना हो गई।

ग़लत संवाद और गलतफ़हमी

खिलाड़ी शाम 7 बजे निर्धारित टॉस से आधा घंटा पहले दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचे, और पाइक्रॉफ़्ट ने तुरंत आग़ा, पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन और टीम मैनेजर नावेद अकरम चीमा से एक अलग कमरे में मुलाकात की, जहां वसीम ख़ान भी मौजूद थे। माना जाता है कि पाइक्रॉफ़्ट ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से उनकी शिकायतों के बारे में पूछकर बातचीत शुरू की। जवाब में, उन्होंने उन्हें समझाया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कि वह सिर्फ़ संदेशवाहक थे, न कि हाथ न मिलाने के निर्देश के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति।

उन्होंने स्थिति को लेकर हुई "गलतफ़हमी और ग़लतफ़हमी" के लिए, और ख़ासकर आग़ा के एक बड़े मैच से कुछ पल पहले ऐसी स्थिति में पड़ने के लिए, खेद व्यक्त किया। यहीं पर पाइक्रॉफ़्ट ने अपनी चिंता व्यक्त की कि आग़ा को न बताना और उन्हें सूर्यकुमार से हाथ मिलाने न देना ज़्यादा समस्या वाली स्थिति होती।

बैठक के तुरंत बाद, PCB ने एक बयान जारी कर दावा किया कि पाइक्रॉफ़्ट ने माफ़ी मांग ली है। माना जा रहा है कि ICC इससे नाखुश है और स्थिति को "स्पष्ट" करने वाले जवाब पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान इस तरह के वीडियो रिकॉर्ड किए जाने को लेकर जताई गई चिंताओं के बावजूद, PCB ने बैठक का एक छोटा वीडियो भी जारी किया। अंततः इस शर्त पर इसकी अनुमति दी गई कि कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा।