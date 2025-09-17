लाइव : स्थानीय समयानुसार टॉस 7 बजे और पहली गेंद 7.30 बजे फेंकी जाएगी

लाइव
लाइव : स्थानीय समयानुसार टॉस 7 बजे और पहली गेंद 7.30 बजे फेंकी जाएगीBy राजन राज
स्टेडियम पहुंची पाकिस्तान की टीम
पाइक्रॉफ़्ट मैच रेफ़री बने रहेंगे
कई सूत्रों ने ESPNcricinfo को बताया है कि एंडी पाइक्रॉफ़्ट इस मैच में मैच रेफ़री बने रहेंगे।
1
स्थानीय समयानुसार टॉस शाम 7 बजे होगा
ESPNcricinfo को मिली जानकारी के अनुसार मैच में ओवर की कटौती नहीं की जाएगी। स्थानीय समयानुसार टॉस शाम 7 बजे होगा और पहली गेंद 7:30 बजे फेंकी जाएगी। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि पाइक्रॉफ़्ट इस मैच के अधिकारी होंगे या नहीं।
पाकिस्तान टीम होटल से रवाना
मोहसिन नक़वी ने अभी ट्वीट किया: "हमने पाकिस्तान टीम को दुबई क्रिकेट स्टेडियम के लिए रवाना होने को कहा है। आगे की जानकारी जल्द दी जाएगी।"
होटल से शशांक का संदेश: "लोगों से लॉबी खाली करने को कहा जा रहा है। कोई वीडियो शूट करने की अनुमति नहीं है। टीम बस पार्किंग बे से एंट्रेंस की ओर बढ़ रही है।"
PCB प्रवक्ता आमिर मीर का बयान
गद्दाफ़ी स्टेडियम, लाहौर में मौजूद पत्रकारों से PCB प्रवक्ता आमिर मीर ने कहा, "PCB अध्यक्ष मोहसिन नक़वी इस वक़्त पूर्व अध्यक्ष रमीज़ राजा और नजम सेठी के साथ चर्चा कर रहे हैं। वे इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहे हैं और दुबई से लगातार संपर्क में हैं। फ़िलहाल मैच को एक घंटे के लिए टाल दिया गया है।"
यह स्पष्ट नहीं है कि मैच टालने की अनुमति किसने दी। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि मोहसिन नक़वी वर्तमान में ACC अध्यक्ष भी हैं।
यूएई के खिलाड़ी मैदान पर मौजूद
हमारे साथी शशांक किशोर के अनुसार यूएई के खिलाड़ी लगभग 20 मिनट पहले ही मैदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने वार्म-अप शुरू कर दिया है। उनमें से कुछ खिलाड़ियों ने प्रसारक को मैच से पहले का फ़्लैश इंटरव्यू भी दे दिया है।
पाइक्रॉफ्ट से PCB क्यों नाख़ुश है
रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुक़ाबले के बाद PCB ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को ज़िम्मेदार ठहराया। उस मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने टॉस के समय और खेल ख़त्म होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। इस विरोध में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा पोस्ट मैच प्रेज़ेंटेशन में नहीं गए। हालांकि कोच माइक हेसन प्रेस कॉन्फ़्रेंस में मौजूद रहे।
PCB का आरोप है कि पाइक्रॉफ्ट ने आग़ा से कहा था कि टॉस के समय हैंडशेक नहीं किया जाएगा, जिसे उन्होंने MCC के नियमों के ख़िलाफ़ बताया। ICC के जनरल मैनेजर वसीम ख़ान को भेजी गई शिकायत में PCB ने कहा कि पाइक्रॉफ्ट की कार्रवाई MCC के नियमों और क्रिकेट की स्पिरिट दोनों के ख़िलाफ़ है, और उनकी मांग है कि उन्हें एशिया कप के बाक़ी मैचों से हटाया जाए।
ऐसी रिपोर्टें भी सामने आईं कि अगर इस मांग को नहीं माना गया तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने पर विचार कर सकता है, हालांकि न तो PCB और न ही उसके अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने इसे आधिकारिक तौर पर कहा।
मैच रेफ़री को हटाए जाने की मांग की गई थी
ESPNcricinfo समझता है कि बुधवार को PCB अधिकारियों ने ICC से बातचीत की, लेकिन मैच ऑफ़िशियल्स की सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया।
मंगलवार शाम पाकिस्तान ने यूएई के ख़िलाफ़ मुक़ाबले से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ़्रेंस रद्द कर दी थी। यह फ़ैसला भारत से हार के बाद पैदा हुए हैंडशेक विवाद के चलते लिया गया। हालांकि तय कार्यक्रम के मुताबिक़ प्रेस कॉन्फ़्रेंस के बाद पाकिस्तान का अभ्यास सत्र सामान्य रूप से हुआ।
पाकिस्तान और यूएई का एशिया कप मुक़ाबला अनिश्चितता के घेरे में
बुधवार शाम होने वाला पाकिस्तान और यूएई का एशिया कप मुक़ाबला अनिश्चितता के बादल में घिर गया है। टॉस में सिर्फ़ एक घंटा बचा है, लेकिन सलमान आग़ा की टीम अब तक होटल से नहीं निकली है। ESPNcricinfo को पता चला है कि ICC द्वारा एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप के शेष हिस्से के लिए मैच रेफ़री से हटाने की PCB की मांग ठुकराए जाने के बाद बोर्ड ने पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को अगले क़दम तक होटल में ही ठहरने को कहा है।
यात्रा कार्यक्रम के मुताबिक़ पाकिस्तान को स्थानीय समयानुसार शाम 4.30 बजे होटल से निकलना था। माना जा रहा है कि PCB जल्द ही इस पर औपचारिक घोषणा करेगा।