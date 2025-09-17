लाइव : स्थानीय समयानुसार टॉस 7 बजे और पहली गेंद 7.30 बजे फेंकी जाएगी

रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुक़ाबले के बाद PCB ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को ज़िम्मेदार ठहराया। उस मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने टॉस के समय और खेल ख़त्म होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। इस विरोध में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा पोस्ट मैच प्रेज़ेंटेशन में नहीं गए। हालांकि कोच माइक हेसन प्रेस कॉन्फ़्रेंस में मौजूद रहे।

PCB का आरोप है कि पाइक्रॉफ्ट ने आग़ा से कहा था कि टॉस के समय हैंडशेक नहीं किया जाएगा, जिसे उन्होंने MCC के नियमों के ख़िलाफ़ बताया। ICC के जनरल मैनेजर वसीम ख़ान को भेजी गई शिकायत में PCB ने कहा कि पाइक्रॉफ्ट की कार्रवाई MCC के नियमों और क्रिकेट की स्पिरिट दोनों के ख़िलाफ़ है, और उनकी मांग है कि उन्हें एशिया कप के बाक़ी मैचों से हटाया जाए।