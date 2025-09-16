कॉन्स्टास के शतक और केलावे, कॉनली के अर्धशतकों से ऑस्ट्रेलिया ए मज़बूत स्थिति में

ऑस्ट्रेलिया ए 337/5 (सैम कॉन्सटास 109, कैंपबेल केलावे 88, कूपर कॉनली 70, हर्ष दुबे 3-88)

इस साझेदारी की मदद से पहले दिन की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया ए पांच विकेट के नुक़सान पर 337 रन पर पहुंच गया। उनकी तरफ़ से कूपर कॉनली ने 70 और लियम स्कॉट ने भी नाबाद 47 रन बनाए। भारत ए की तरफ़ से गेंदबाज़ी में सिर्फ़ हर्ष दुबे ही कुछ हद तक प्रभावित कर पाए, जिन्होंने 21 ओवरों में 88 रन देते हुए तीन विकेट लिए, जिसमें कॉन्सटास का महत्वपूर्ण विकेट शामिल था।

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बादल से घिरी परस्थितियों में पहले बल्लेबाज़ी का फ़ैसला किया था, जिसे उनके दोनों सलामी बल्लेबाज़ों ने सही साबित किया। इससे पहले दिन का पहला सत्र बारिश और मैदान गीला होने के कारण पूरी तरह से धुल गया था।

लंच के बाद खेल शुरू होने पर कॉन्सटास ने पहले ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा पर रिवर्स रैंप लगाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। इसके बाद वह थोड़े सजग हो गए और धीमी गति से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ़ केलावे अपने स्वभाव के विपरीत आक्रामक नज़र आए और प्रति गेंद रन बनाना शुरू किया।

हालांकि इसके बाद उन्होंने अपना गियर बदला और अगले 50 रन पूरे करने के लिए सिर्फ़ 36 गेंदें लीं। उन्होंने 25वें ओवर की आख़िरी गेंद पर आगे बढ़ते हुए तनुष कोटियान के सिर के ऊपर से लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ा और अपना शतक पूरा किया। टी तक ऑस्ट्रेलिया ए का स्कोर 37 ओवर में बिना विकेट के 198 रन था। तेज़ गेंदबाज़ों के बाद स्पिनर्स भी कोई छाप नहीं छोड़ पाए।

हालांकि चार ओवर बाद कॉन्स्टास भी दुबे का शिकार हुए, जो उनकी फ़ुल गेंद को स्लॉग स्वीप करने के चक्कर में डीप मिडविकेट पर लपके गए। तीन ओवर बाद पीक भी अहमद की मिडिल-लेग की फ़ुलर गेंद को फ़्लिक करने गए, लेकिन गेंद को विकेटों के सामने अपने पैड पर खेल बैठे।

टी के बाद 10 ओवरों के अंतराल और 26 रनों के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया ए अपना चार विकेट गंवा बैठा था। हालांकि इसके बाद फिर से कॉनली और स्कॉट ने पारी को संभाला और खेल के आख़िरी घंटे में पांचवें विकेट के लिए 109 रन जोड़े। स्कॉट ने 84 गेंदों में 70 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल था। वह दिन का खेल समाप्त होने से बस एक ओवर पहले दुबे का शिकार हुए, जब वह उनकी नीची रहती लेंथ गेंद को कट करने के प्रयास में स्लिप में पड़िक्कल के हाथों लपके गए।