10वां मैच (N), दुबई, September 17, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
संयुक्त अरब अमीरात Flagसंयुक्त अरब अमीरात
पाकिस्तान Flagपाकिस्तान
प्रीव्यू

पाकिस्तान के ख़िलाफ़ UAE को अपने शीर्ष क्रम से होगी आस

UAE ने पिछले मुक़ाबले में ओमान पर एक बड़ी जीत हासिल की थी

ESPNcricinfo स्टाफ़
16-Sep-2025 • 10 mins ago
Fakhar Zaman maintains his balance on the flick, India vs Pakistan, Men's T20 Asia Cup, Dubai, September 14, 2025

Fakhar Zaman से पाकिस्तान को एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी  •  Associated Press

बड़ी तस्वीर

पुरुष T20 एशिया कप 2025 में बुधवार को दुबई में UAE के सामने पाकिस्तान होगा, जहां दोनों टीमों के बीच अगले दौर में प्रवेश करने के लिए भिड़ंत होगी। यह मुक़ाबला जीतने वाली टीम ग्रुप बी से सुपर-4 में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम होगी जबकि दूसरी टीम को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। ऐसे में यह मुक़ाबला एक तरह से वर्चुअल नॉकआउट भी है।
पाकिस्तान के सामने बल्लेबाज़ी में सवाल मौजूद हैं, भारत के ख़िलाफ़ ख़राब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के सामने टूर्नामेंट में वापसी करने की चुनौती भी है। वहीं अपने पहले मुक़ाबले में भारत से बुरी तरह से हारने के बाद UAE ने ओमान पर अपने दूसरे मुक़ाबले में बड़ी जीत हासिल की इसलिए UAE पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बार फिर इसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी।
UAE का शीर्ष क्रम उनकी टीम की सबसे मज़बूत कड़ी है। UAE के कप्तान मोहम्मद वसीम और आलीशान शराफ़ु दोनों ने ओमान के ख़िलाफ़ अर्धशतकीय पारी भी खेली थी। वहीं पाकिस्तान को अपने स्पिनरों से आस होगी।

हालिया प्रदर्शन

दोनों टीमों ने अब तक दो मुक़ाबले खेले हैं और दोनों को ही अपने एक मुक़ाबले में जीत और अन्य मुक़ाबले में भारत से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि हाल ही में हुई त्रिकोणीय सीरीज़ में पाकिस्तान ने दोनों मौक़ों पर UAE को मात दी थी लेकिन दोनों ही मुक़ाबले में ऐसे क्षण आए थे जब UAE पाकिस्तान पर हावी हो सकता था।

आसिफ़ और ज़मान पर होंगी नज़रें

ऐसे दिन होते हैं जब फ़ख़र ज़मान पर लगाम लगाना नामुमकिन होता है। हालांकि ऐसे दिन पहले की तुलना में कम होते हैं, लेकिन पिछली बार जब यह टीमें आमने-सामने हुई थीं तो उन्होंने ऐसा ही किया था। 80 रन पर पांच विकेट पर मुश्किल स्थिति में फंसी पाकिस्तान को दूसरे हाफ़ में किसी ऐसे खिलाड़ी की ज़रूरत थी जो उन्हें संभाल सके और ज़मान ने 44 गेंदों पर नाबाद 77 रनों की पारी खेलकर आखिरकार जीत दिला दी। T20I टीम के साथ ज़मान के लिए पिछले कुछ महीने दिलचस्प रहे हैं, माना जा रहा था कि उनकी फ़ॉर्म ख़राब चल रही है। लेकिन उन्होंने लगभग हर बार अच्छी शुरुआत और प्रभावशाली कैमियो के ज़रिए योगदान देने का तरीका ढूंढ लिया है। उन्होंने अपनी पिछली नौ पारियों में से आठ में 17 या उससे अधिक रन बनाए हैं, भले ही उनमें से 7 पारियां 17 और 28 के बीच समाप्त हुई हों।
आसिफ़ ख़ान ने अगस्त के अंत में पाकिस्तानी स्पिनरों की धज्जियां उड़ाते हुए 35 गेंदों में छह चौकों और छह छक्कों की मदद से 77 रनों की पारी खेलकर खुद को व्यापक क्रिकेट प्रेमियों के सामने पेश किया। हालांकि, उसके बाद से वह बल्ले से अपनी उस अविश्वसनीय ताकत का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ एक डेड रबर मुक़ाबले में 40 रनों की पारी ही उनकी एकमात्र सार्थक पारी थी, जबकि बाकी चार पारियों में उन्होंने कुल मिलाकर 12 रन बनाए।
पुरूष T20 एशिया कप

Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत22044.793
पाकिस्तान21121.649
UAE2112-2.030
ओमान2020-3.375
Group B
टीमMWLअंकNRR
श्रीलंका22041.546
अफ़ग़ानिस्तान11024.700
बांग्लादेश2112-0.650
हॉन्ग कॉन्ग3030-2.151
पूरी तालिका