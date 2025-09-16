पाकिस्तान के ख़िलाफ़ UAE को अपने शीर्ष क्रम से होगी आस

दोनों टीमों ने अब तक दो मुक़ाबले खेले हैं और दोनों को ही अपने एक मुक़ाबले में जीत और अन्य मुक़ाबले में भारत से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि हाल ही में हुई त्रिकोणीय सीरीज़ में पाकिस्तान ने दोनों मौक़ों पर UAE को मात दी थी लेकिन दोनों ही मुक़ाबले में ऐसे क्षण आए थे जब UAE पाकिस्तान पर हावी हो सकता था।