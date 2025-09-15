मैच (20)
परिणाम
आठवां मैच, ग्रुप बी (N), दुबई, September 15, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
पिछलाअगला

श्रीलंका की 4 विकेट से जीत, 7 गेंद बाकी

प्लेयर ऑफ़ द मैच
पतुम निसंका
, श्रीलंका
68 (44)
pathum-nissanka
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
पतुम निसंका
, श्रीलंका
pathum-nissanka
रिपोर्ट

रोचक मुक़ाबले में निसंका के अर्धशतक से श्रीलंका ने दी हॉन्ग कॉन्ग को मात

एक समय श्रीलंका को 17 गेंदों पर 23 रनों की दरकार थी और उनके हाथ में चार विकेट ही शेष थे

Navneet Jha
नवनीत झा
15-Sep-2025 • 1 hr ago
Pathum Nissanka maintained a strike-rate of 150 for his first ten balls, Sri Lanka vs Hong Kong, Men's T20 Asia Cup, Dubai, September 15, 2025

हॉन्क कॉन्ग के फ़ील्डरों ने कुल छह कैच छोड़े  •  Francois Nel/Getty Images

श्रीलंका 153 पर 6 (निसंका 68, वानिंदु हसरंगा 20* और मुर्तज़ा 37 पर 2) ने हॉन्ग कॉन्ग 149 पर 4 (निज़ाकत 52*, रथ 48 और चमीरा 29 पर 2) को चार विकेट से हराया
पुरुष T20 एशिया कप में हॉन्ग कॉन्ग के ख़िलाफ़ पतुम निसंका द्वारा टूर्नामेंट में लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ने की बदौलत श्रीलंका को एक रोचक मुक़ाबले में जीत मिली। हालांकि बीच में मैच फंस गया था और अगर हॉन्ग कॉन्ग ने ख़राब फ़ील्डिंग नहीं की होती तो संभव है कि मैच किसी और पलड़े में झुक सकता था। लेकिन अंत में वानिंदु हसरंगा के कुछ बड़े शॉट्स ने श्रीलंका को जीत की दहलीज़ पार करा दी।
निज़ाकत ख़ान के अर्धशतक और अंशुमन रथ की बदौलत श्रीलंका को 150 रनों का लक्ष्य मिला था और श्रीलंका को कुसल मेंडिस के रूप में शुरुआती झटका भी लगा। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था लेकिन श्रीलंका की पारी आहिस्ते-आहिस्ते आगे बढ़ रही थी। हालांकि 10वें ओवर में कामिल मिशारा को एजाज़ ख़ान ने पवेलियन लौटा दिया।
निसंका एक छोर पर डटे हुए थे और अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने अपना गियर बदल लिया और श्रीलंका आसानी से मैच को जीतने की ओर बढ़ गई थी। परेरा और निसंका के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हो गई थी। लेकिन तभी दो गेंदों के अंतराल पर मैच में एक बार फिर रोमांच पैदा हो गया जब परेरा का दूसरा रन लेने के प्रयास में निसंका रन आउट हो गए और 15वें ओवर की पहली गेंद पर यासिम मुर्तज़ा ने परेरा को पगबाधा कर दिया।
श्रीलंका को अब 24 गेंदों पर 28 रनों की दरकार थी हालांकि अभी भी उनके हाथ में छह विकेट थे। लेकिन एहसान ख़ान ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर चरित असलंका को शॉर्ट थर्ड पर कैच आउट करा दिया और अब मैच फंस गया था।
श्रीलंका को अंतिम 18 गेंदों पर 23 रनों की दरकार थी लेकिन मुर्तज़ा ने कमिंडु मेंडिस का छठे विकेट के रूप में शिकार कर श्रीलंका की परेशानी को और बढ़ा दिया। डगआउट में सनत जयासूर्या के चेहरे पर बनते शिकन के भाव उनकी टीम की स्थिति बयां कर रहे थे।
हालांकि मुर्तज़ा द्वारा फेंकी गई नो बॉल ने श्रीलंका के ऊपर से दबाव हटा दिया और हसरंगा ने फ़्री हिट पर साइट स्क्रीन की ओर छक्का जड़ दिया और गेंद के हवा में जाते ही श्रीलंका की शिकन भी हवा हो गईं और 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर दासुन शानका द्वारा चौका जड़ने से श्रीलंका मात्र 9 रन ही लक्ष्य से दूर रह गया था।
हॉन्ग कॉन्ग के फ़ील्डरों ने इस मैच में कुल छह कैच छोड़े जो उनकी हार का बड़ा कारण बना। हालांकि निसंका जब मात्र आठ के निजी स्कोर पर थे तब दूसरे ओवर में ही आयुष शुक्ला की गेंद पर अंपायर ने उन्हें लेग बिफ़ोर आउट करार दिया था लेकिन निसंका रिव्यू लेने के चलते बच गए और यहां से उन्होंने अपनी निजी पारी में 60 रन और जोड़े।
श्रीलंका ने एक धीमी शुरुआत की थी लेकिन चौथे ओवर में निसंका ने आक्रमण किया और इसके बाद मेंडिस ने भी अपने हाथ खोले लेकिन आयुष ने रथ के हाथों उन्हें कैच आउट करा दिया।
हालांकि इसके बाद हॉन्ग कॉन्ग के फ़ील्डरों द्वारा लगातार कैच छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। सातवें ओवर की दूसरी गेंद पर निसंका जब मात्र 22 रन पर थे तब उनका कैच छूटा। एजाज़ ख़ान ने 10वें ओवर में मिसारा को पवेलियन लौटाया, हालांकि 12वें ओवर में एजाज़ को अपने फ़ॉलो थ्रू में निसंका का कैच लपक कर हॉन्ग कॉन्ग की स्थिति को मज़बूर करने का मौक़ा था लेकिन एजाज़ उसे भुना नहीं पाए। निसंका उस समय मात्र 40 रन पर थे।
13वें ओवर में आयुष की चौथी गेंद पर मिडऑफ़ पर फ़ील्डर कुसल परेरा का कैच नहीं लपक पाए। 63 के स्कोर पर निसंका को एक और जीवनदान मिला जब मिडविकेट पर उनका कैच छूट गया और अब यहां से श्रीलंका को 37 गेंदों पर मात्र 41 रनों की दरकार थी। 15वें ओवर की अंतिम गेंद पर एहसान ख़ान से फ़ॉलो थ्रू में अब 67 पर खेल रहे निसंका का कैच छूट गया लेकिन अगले ओवर की पहली ही गेंद पर निसंका दूसरा रन लेने के प्रयास में आउट हो गए। हालांकि यहां से श्रीलंका मात्र 31 रन दूर था।
श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया था और उन्होंने मतिशा पतिराना की जगह महीश तीक्षणा को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया था। हॉन्ग कॉन्ग ने एक जोखिम भरी लेकिन आक्रामक शुरुआत की थी। हालांकि नौ ओवर पूरा होते-होते उनके दो विकेट गिर चुके थे लेकिन यहां से बाबर और रथ के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई। रथ अर्धशतक से चूक गए और मुर्तज़ा टीम की पारी को एक अच्छे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन निज़ाकत अंत तक डटे रहे और हॉन्ग कॉन्ग को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचा कर नाबाद पवेलियन लौटे जहां से हॉन्ग कॉन्ग श्रीलंका को मुक़ाबले में टक्कर दे सकता था।
Pathum NissankaWanindu HasarangaHong KongSri LankaHong Kong vs Sri LankaMen's T20 Asia Cup

नवनीत झा ESPNcricinfo हिंदी में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।

जीत की संभावना
श्रीलंका 100%
हॉन्ग कॉन्गश्रीलंका
100%50%100%हॉन्ग कॉन्ग पारीश्रीलंका पारी

ओवर 19 • श्रीलंका 153/6

श्रीलंका की 4 विकेट से जीत, 7 गेंद बाकी
स्मार्ट स्टैट्स द्वारा संचालित
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

श्रीलंका पारी
खिलाड़ीRb
पी निसंका
रन आउट6844
के मेंडिस
कैच1114
के मिशारा
कैच1918
कुसल परेरा
lbw2016
डी शनका
नाबाद63
सी असलंका
कैच25
के मेंडिस
कैच55
हसरंगा
नाबाद209
अतिरिक्त(lb 1, NB 1)
कुल153(6 विकेट; 18.5 Ovs)
<1 / 3>

पुरूष T20 एशिया कप

Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत22044.793
पाकिस्तान21121.649
UAE2112-2.030
ओमान2020-3.375
Group B
टीमMWLअंकNRR
श्रीलंका22041.546
अफ़ग़ानिस्तान11024.700
बांग्लादेश2112-0.650
हॉन्ग कॉन्ग3030-2.151
पूरी तालिका