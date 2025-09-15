रोचक मुक़ाबले में निसंका के अर्धशतक से श्रीलंका ने दी हॉन्ग कॉन्ग को मात

श्रीलंका 153 पर 6 (निसंका 68, वानिंदु हसरंगा 20* और मुर्तज़ा 37 पर 2) ने हॉन्ग कॉन्ग 149 पर 4 (निज़ाकत 52*, रथ 48 और चमीरा 29 पर 2) को चार विकेट से हराया

निसंका एक छोर पर डटे हुए थे और अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने अपना गियर बदल लिया और श्रीलंका आसानी से मैच को जीतने की ओर बढ़ गई थी। परेरा और निसंका के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हो गई थी। लेकिन तभी दो गेंदों के अंतराल पर मैच में एक बार फिर रोमांच पैदा हो गया जब परेरा का दूसरा रन लेने के प्रयास में निसंका रन आउट हो गए और 15वें ओवर की पहली गेंद पर यासिम मुर्तज़ा ने परेरा को पगबाधा कर दिया।

श्रीलंका को अब 24 गेंदों पर 28 रनों की दरकार थी हालांकि अभी भी उनके हाथ में छह विकेट थे। लेकिन एहसान ख़ान ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर चरित असलंका को शॉर्ट थर्ड पर कैच आउट करा दिया और अब मैच फंस गया था।

श्रीलंका को अंतिम 18 गेंदों पर 23 रनों की दरकार थी लेकिन मुर्तज़ा ने कमिंडु मेंडिस का छठे विकेट के रूप में शिकार कर श्रीलंका की परेशानी को और बढ़ा दिया। डगआउट में सनत जयासूर्या के चेहरे पर बनते शिकन के भाव उनकी टीम की स्थिति बयां कर रहे थे।

हालांकि मुर्तज़ा द्वारा फेंकी गई नो बॉल ने श्रीलंका के ऊपर से दबाव हटा दिया और हसरंगा ने फ़्री हिट पर साइट स्क्रीन की ओर छक्का जड़ दिया और गेंद के हवा में जाते ही श्रीलंका की शिकन भी हवा हो गईं और 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर दासुन शानका द्वारा चौका जड़ने से श्रीलंका मात्र 9 रन ही लक्ष्य से दूर रह गया था।

हॉन्ग कॉन्ग के फ़ील्डरों ने इस मैच में कुल छह कैच छोड़े जो उनकी हार का बड़ा कारण बना। हालांकि निसंका जब मात्र आठ के निजी स्कोर पर थे तब दूसरे ओवर में ही आयुष शुक्ला की गेंद पर अंपायर ने उन्हें लेग बिफ़ोर आउट करार दिया था लेकिन निसंका रिव्यू लेने के चलते बच गए और यहां से उन्होंने अपनी निजी पारी में 60 रन और जोड़े।

श्रीलंका ने एक धीमी शुरुआत की थी लेकिन चौथे ओवर में निसंका ने आक्रमण किया और इसके बाद मेंडिस ने भी अपने हाथ खोले लेकिन आयुष ने रथ के हाथों उन्हें कैच आउट करा दिया।

हालांकि इसके बाद हॉन्ग कॉन्ग के फ़ील्डरों द्वारा लगातार कैच छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। सातवें ओवर की दूसरी गेंद पर निसंका जब मात्र 22 रन पर थे तब उनका कैच छूटा। एजाज़ ख़ान ने 10वें ओवर में मिसारा को पवेलियन लौटाया, हालांकि 12वें ओवर में एजाज़ को अपने फ़ॉलो थ्रू में निसंका का कैच लपक कर हॉन्ग कॉन्ग की स्थिति को मज़बूर करने का मौक़ा था लेकिन एजाज़ उसे भुना नहीं पाए। निसंका उस समय मात्र 40 रन पर थे।

13वें ओवर में आयुष की चौथी गेंद पर मिडऑफ़ पर फ़ील्डर कुसल परेरा का कैच नहीं लपक पाए। 63 के स्कोर पर निसंका को एक और जीवनदान मिला जब मिडविकेट पर उनका कैच छूट गया और अब यहां से श्रीलंका को 37 गेंदों पर मात्र 41 रनों की दरकार थी। 15वें ओवर की अंतिम गेंद पर एहसान ख़ान से फ़ॉलो थ्रू में अब 67 पर खेल रहे निसंका का कैच छूट गया लेकिन अगले ओवर की पहली ही गेंद पर निसंका दूसरा रन लेने के प्रयास में आउट हो गए। हालांकि यहां से श्रीलंका मात्र 31 रन दूर था।