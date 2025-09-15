रोचक मुक़ाबले में निसंका के अर्धशतक से श्रीलंका ने दी हॉन्ग कॉन्ग को मात
एक समय श्रीलंका को 17 गेंदों पर 23 रनों की दरकार थी और उनके हाथ में चार विकेट ही शेष थे
नवनीत झा ESPNcricinfo हिंदी में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।
एक समय श्रीलंका को 17 गेंदों पर 23 रनों की दरकार थी और उनके हाथ में चार विकेट ही शेष थे
नवनीत झा ESPNcricinfo हिंदी में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।
ओवर 19 • श्रीलंका 153/6श्रीलंका की 4 विकेट से जीत, 7 गेंद बाकी
रोचक मुक़ाबले में निसंका के अर्धशतक से श्रीलंका ने दी हॉन्ग कॉन्ग को मात
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार होगी श्रीलंका और हॉन्ग कॉन्ग की भिड़ंत
|टीम
|M
|W
|L
|अंक
|NRR
|श्रीलंका
|2
|2
|0
|4
|1.546
|अफ़ग़ानिस्तान
|1
|1
|0
|2
|4.700
|बांग्लादेश
|2
|1
|1
|2
|-0.650
|हॉन्ग कॉन्ग
|3
|0
|3
|0
|-2.151