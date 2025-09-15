ओमान पर UAE की जीत में वसीम, शराफ़ु और सिद्दीक़ी रहे नायक

UAE 172 पर 5 (वसीम 69, शराफ़ु 51 और रामानंदी 24 पर 2) ने ओमान 130 (बिष्ट 24, सिद्दीक़ी 23 पर 4) को 42 रनों से हराया

टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी UAE के लिए शुरुआत काफ़ी कठिन रही और पहले तीन ओवरों में उनके ओपनर रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। हालांकि, इसके बाद शराफ़ु ने अपने हाथ खोले और तेज़ी से रन बटोरना शुरू कर दिया। पहले छह ओवर में UAE ने 50 रन बना लिए थे। पहले 10 ओवर के बाद UAE ने बिना कोई विकेट गंवाए 83 रन बना दिए थे। इस बेहतरीन शुरुआत के बाद उनका लक्ष्य एक बड़े स्कोर तक जाना था।

बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान ने आक्रामक शुरुआत की लेकिन पहले ही ओवर में अनुभवी आमिर कलीम का विकेट गंवा दिया। इसके बाद उनके कप्तान जतिंदर सिंह ने लगातार तीन चौके लगाकर अपने इरादे साफ़ कर दिए थे। हालांकि तीसरे ही ओवर में उन्हें ज़ुनैद सिद्दीक़ी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। यह विकेट पूरी तरह से मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ क्योंकि इसके बाद ओमान ने एक के बाद एक लगातार विकेट गंवाए।