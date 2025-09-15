ओमान पर UAE की जीत में वसीम, शराफ़ु और सिद्दीक़ी रहे नायक
ओमान को भारी पड़ा फ़ील्डिंग में कैच टपकाना, बल्लेबाज़ों ने भी किया निराश
ओवर 19 • ओमान 130/10
पहली जीत दर्ज करने पर होंगी UAE और ओमान की नज़रें
दो ग़ल्फ़ देशों के बीच देखने को मिलेगा रोमांचक मुक़ाबला
|खिलाड़ी
|R
|b
|बोल्ड
|20
|10
|कैच
|2
|2
|कैच
|5
|7
|lbw
|1
|2
|कैच
|9
|12
|बोल्ड
|24
|32
|कैच
|20
|17
|कैच
|13
|9
|बोल्ड
|0
|3
|नाबाद
|14
|10
|रन आउट
|6
|8
|अतिरिक्त
|(lb 3, w 13)
|कुल
|130(10 विकेट; 18.4 Ovs)
|टीम
|M
|W
|L
|अंक
|NRR
|अफ़ग़ानिस्तान
|1
|1
|0
|2
|4.700
|श्रीलंका
|1
|1
|0
|2
|2.595
|बांग्लादेश
|2
|1
|1
|2
|-0.650
|हॉन्ग कॉन्ग
|2
|0
|2
|0
|-2.889