परिणाम
सातवां मैच, ग्रुप ए (D/N), अबू धाबी, September 15, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
पिछलाअगला

UAE की 42 रन से जीत

प्लेयर ऑफ़ द मैच
51 (38)
alishan-sharafu
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
muhammad-waseem
रिपोर्ट

ओमान पर UAE की जीत में वसीम, शराफ़ु और सिद्दीक़ी रहे नायक

ओमान को भारी पड़ा फ़ील्डिंग में कैच टपकाना, बल्लेबाज़ों ने भी किया निराश

नीरज पाण्डेय
15-Sep-2025 • 1 hr ago
Junaid Siddique struck twice in his first two overs, UAE vs Oman, Men's T20 Asia Cup, Abu Dhabi, September 15, 2025

जुनैद सिद्दीक़ी ने चटकाए चार विकेट  •  Asian Cricket Council

UAE 172 पर 5 (वसीम 69, शराफ़ु 51 और रामानंदी 24 पर 2) ने ओमान 130 (बिष्ट 24, सिद्दीक़ी 23 पर 4) को 42 रनों से हराया
एशिया कप 2025 में UAE ने ओमान को 42 रनों से हराते हुए पहली हासिल कर ली है। ओमान को जहां इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार मिली है तो वहीं UAE को दो मैचों में पहली जीत नसीब हो गई है। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए UAE ने मुहम्मद वसीम (69) और आलीशान सराफ़ु (51) के अर्धशतकों के दम पर 172/5 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में ओमान की पूरी टीम 130 के स्कोर पर ढेर हो गई।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी UAE के लिए शुरुआत काफ़ी कठिन रही और पहले तीन ओवरों में उनके ओपनर रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। हालांकि, इसके बाद शराफ़ु ने अपने हाथ खोले और तेज़ी से रन बटोरना शुरू कर दिया। पहले छह ओवर में UAE ने 50 रन बना लिए थे। पहले 10 ओवर के बाद UAE ने बिना कोई विकेट गंवाए 83 रन बना दिए थे। इस बेहतरीन शुरुआत के बाद उनका लक्ष्य एक बड़े स्कोर तक जाना था।
इसी बीच जितेन रामनंदी ने बीच के ओवरों में शानदार गेंदबाज़ी करते हुए शराफ़ु को आउट करके इस साझेदारी का अंत किया। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद ज़ोहैब को आउट करके एक और साझेदारी को तोड़ा। UAE के कप्तान वसीम को दो जीवनदान मिले जिसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और T20I में 3000 रन बनाने वाले UAE के पहले बल्लेबाज़ बने।
बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान ने आक्रामक शुरुआत की लेकिन पहले ही ओवर में अनुभवी आमिर कलीम का विकेट गंवा दिया। इसके बाद उनके कप्तान जतिंदर सिंह ने लगातार तीन चौके लगाकर अपने इरादे साफ़ कर दिए थे। हालांकि तीसरे ही ओवर में उन्हें ज़ुनैद सिद्दीक़ी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। यह विकेट पूरी तरह से मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ क्योंकि इसके बाद ओमान ने एक के बाद एक लगातार विकेट गंवाए।
पावरप्ले में ही ओमान ने अपने चार विकेट गंवा दिए थे जिसके बाद उनके लिए मैच में वापसी कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आर्यन बिष्ट (24) और विनायक शुक्ला (20) ने मैच को थोड़ा लंबा खींचा लेकिन ओमान की टीम कहीं से भी स्कोर का पीछा करती हुई नज़र नहीं आयी। सिद्दिक़ी ने सबसे अधिक चार विकेट अपने नाम किए।
Muhammad WaseemAlishan SharafuJiten RamanandiMuhammad ZohaibOmanUnited Arab EmiratesU.A.E. vs OmanMen's T20 Asia Cup

ओमान पारी
खिलाड़ीRb
जतिंदर सिंह
बोल्ड2010
एस ए कलीम
कैच22
हम्माद मिर्ज़ा
कैच57
वसीम अली
lbw12
शाह फ़ैसल
कैच912
आर्यन बिष्ट
बोल्ड2432
विनायक शुक्ला
कैच2017
जितेन रामानंदी
कैच139
हसनैन शाह
बोल्ड03
शकील अहमद
नाबाद1410
समय श्रीवास्तव
रन आउट68
अतिरिक्त(lb 3, w 13)
कुल130(10 विकेट; 18.4 Ovs)
पुरूष T20 एशिया कप

Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत22044.793
पाकिस्तान21121.649
UAE2112-2.030
ओमान2020-3.375
Group B
टीमMWLअंकNRR
अफ़ग़ानिस्तान11024.700
श्रीलंका11022.595
बांग्लादेश2112-0.650
हॉन्ग कॉन्ग2020-2.889
पूरी तालिका