एशिया कप : UAE में भीषण गर्मी के चलते मुक़ाबलों का समय आधा घंटा बढ़ाया गया
नए कार्यक्रम के अनुसार मुक़ाबले स्थानीय समयानुसार शाम 6.30 बजे (भारतीय समयानुसार रात आठ बजे) शुरू होंगे
UAE में भीषण गर्मी के कारण एशिया कप 2025 के 19 में से 18 मैचों का समय पूर्व निर्धारित समय से आधे घंटे आगे बढ़ा दिया गया है।
संशोधित समय के अनुसार, मैच स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8 बजे) शुरू होंगे।इस बार T20 प्रारूप में आयोजित होने वाला यह टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी में चलेगा।
एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा, "एशिया कप 2025 के 19 में से 18 मैचों के समय में बदलाव किया गया है। यह मैच अब स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे (खाड़ी मानक समय) शुरू होंगे।"
"सोमवार, 15 सितंबर को UAE और ओमान के बीच मैच स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे अबू धाबी के ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा - यह टूर्नामेंट का एकमात्र दिन का मैच होगा।"
एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) द्वारा इस महीने की शुरुआत में घोषित प्रारंभिक कार्यक्रम के अनुसार मैच स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे शुरू होने वाले थे।
दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान मैच की मेज़बानी करेगा। भारत द्विपक्षीय मुक़ाबलों के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी या दौरा नहीं करेगा, लेकिन उनके एथलीट और टीमें आगामी पुरुष एशिया कप जैसे बहु-राष्ट्रीय आयोजनों में भाग ले सकते हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल हो।
भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई में UAE के ख़िलाफ़ करेगा और ग्रुप चरण का आखिरी मैच 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के ख़िलाफ़ खेला जाएगा।
भारत, पाकिस्तान, UAE और ओमान ग्रुप ए में हैं, जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हॉन्गकॉन्ग ग्रुप बी में हैं।