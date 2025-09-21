Ind vs Pak, Live Updates - भारत ने चुनी गेंदबाज़ी, दोनों टीमों दो बदलाव

सूर्यकुमार ने उछाला सिक्का और आग़ा ने कहा टेल्स। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया। सूर्यकुमार ने कहा कि कल ओस थी इसलिए उन्होंने गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया है। भारतीय कप्तान ने कहा कि इस मुक़ाबले को लेकर भारतीय टीम के भीतर सामान्य माहौल है। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की जगह वापस आए हैं, जिसका मतलब है कि अक्षर पटेल आज का मुक़ाबला खेल रहे हैं।