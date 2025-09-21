मैच (5)
IRE vs ENG (1)
AUS-U19 vs IND-U19 (1)
CPL (1)
One-Day Cup (1)
PAK vs SA (1)
Updated 6 mins ago • Published Today

Ind vs Pak, Live Updates - भारत ने चुनी गेंदबाज़ी, दोनों टीमों दो बदलाव

By नवनीत झा

फ़ख़र का आक्रमण

2 दूसरे ओवर में फ़ख़र ज़मान ने आक्रमण शुरू कर दिया और जसप्रीत बुमराह के ख़िलाफ़ दो चौके जड़ दिए।

अभिषेक कैच नहीं लपक पाए

2
2
2
पहली ओवर की तीसरी गेंद पर ही साहिबज़ादा फ़रहान को जीवनदान मिल गया। कवर की ओर प्रहार करने गए लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेकर डीप थर्ड की ओर गई और अभिषेक कैच को पिक नहीं कर पाए।

फ़रहान और फ़ख़र करेंगे पारी की शुरुआत

साहिबाज़ादा फ़रहान के साथ फ़ख़र ज़मान को पारी की शुरुआत के लिए भेजा गया है। सईम अयूब अब तक इस टूर्नामेंट में खाता तक नहीं खोल पाए हैं। क्या रणनीति में बदलाव पाकिस्तान के काम आएगा?

1

प्लेइंग इलेवन

भारत : 1 अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6 हार्दिक पंड्या, 7 शिवम दुबे, 8 अक्षर पटेल, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 वरुण चक्रवर्ती
पाकिस्तान : 1 साहिबाज़ादा फ़रहान, 2 सईम अयूब, 3 फ़ख़र ज़मान, 4 सलमान आग़ा (कप्तान), 5 तलत हुसैन, 6 फ़हीम अशरफ़, 7 मोहम्मद हारिस, 8 मोहम्मद नवाज़, 9 शाहीन शाह अफ़रीदी, 10 हारिस रऊफ़, 11 अबरार अहमद

टॉस : भारत ने चुनी गेंदबाज़ी

सूर्यकुमार ने उछाला सिक्का और आग़ा ने कहा टेल्स। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया। सूर्यकुमार ने कहा कि कल ओस थी इसलिए उन्होंने गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया है। भारतीय कप्तान ने कहा कि इस मुक़ाबले को लेकर भारतीय टीम के भीतर सामान्य माहौल है। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की जगह वापस आए हैं, जिसका मतलब है कि अक्षर पटेल आज का मुक़ाबला खेल रहे हैं
पाकिस्तान की टीम में दो बदलाव हैं, हसन नवाज़ और ख़ुशदिल शाह आज का मुक़ाबला नहीं खेल रहे हैं। फ़हीम अशरफ़ और तलत की पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है। आग़ा ने कहा कि वह भी पहले गेंदबाज़ी ही करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यह नया मुक़ाबला है इसलिए नई चुनौती भी है लेकिन उनकी टीम अच्छा क्रिकेट खेलने का प्रयास करेगी।

अयूब की फ़ॉर्म पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज़ सईम अयूब अब तक इस टूर्नामेंट में अपना ख़ाता तक नहीं खोल पाए हैं और ग्रुप स्टेज के तीनों मेच में शून्य पर आउट होते हुए उन्होंने डक की हैट्रिक लगाई। अग़र पाकिस्तान आज भारत को टक्कर देना चाहता है तो उसके लिए अयूब का फ़ॉर्म में लौटना ज़रूरी है।
पाकिस्तान ने UAE के ख़िलाफ़ पिछले मैच में हारिस रऊफ़ और ख़ुशदिल शाह को टीम में शामिल किया था लेकिन रऊफ़ गेंद के साथ प्रभावित नहीं कर पाए थे। देखना है कि पाकिस्तान इस मैच में किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरता है। बहरहाल आप इस मुक़ाबले का प्रीव्यू यहां पढ़ सकते हैं।

अग़र अक्षर फ़िट नहीं होंगे तो उनकी जगह कौन खेलेगा?

अक्षर पटेल को ओमान के ख़िलाफ़ पिछले मैच में फ़ील्डिंग के दौरान चोट लग गई थी जिसके बाद उनका आज का मुक़ाबला खेलना संदिग्ध माना जा रहा था। हालांकि अग़र अक्षर नहीं खेलते हैं तो किसे प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है? टीम न्यूज़, पिच रिपोर्ट और दोनों टीमों का संभावित एकादश आप यहां पढ़ सकते हैं।

पाकिस्तान ने एक और बार प्रेस कॉन्फ़्रेंस रद्द की

एंडी पाइक्रॉफ़्ट विवाद के बाद पाकिस्तान ने UAE के ख़िलाफ़ मुक़ाबले से पहले प्री मैच प्रेस कॉन्फ़्रेंस रद्द कर दी थी। वहीं पाकिस्तान ने आज होने वाले मुक़ाबले के लिए शनिवार को प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ़्रेंस रद्द कर दी। हालांकि इसका कारण स्पष्ट नहीं था। आप पूरी ख़बर यहां पढ़ सकते हैं।

सुपर-4 मुक़ाबले में भी रेफ़री होंगे पाइक्रॉफ़्ट

14 सितंबर को पिछली बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुक़ाबला खेला गया था तब भारत और पाकिस्तान के कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया था। इसके बाद PCB ने ICC से उस मुक़ाबले के लिए मैच रेफ़री एंडी पाइक्रॉफ़्ट को हटाने की मांग की थी। इस मामले ने लगातार तूल पकड़ा और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि एक समय पाकिस्तान-UAE के मुक़ाबले पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे। हालांकि पाइक्रॉफ़्ट और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के बीच बैठक हुई और पाइक्रॉफ़्ट ने पूरे घटनाक्रम पर खेद भी व्यक्त किया। पाइक्रॉफ़्ट ने बताया था कि उन्हें टॉस से सिर्फ़ चार मिनट पहले पता चला था और वह इस दौरान एक संदेशवाहक मात्र थे। हालांकि विवाद यहीं थमा नहीं और फिर ICC ने मीटिंग का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सख़्त ईमेल लिखते हुए आपत्ति दर्ज कराई। बैठक के बाद PCB ने यह भी दावा किया था कि पाइक्रॉफ़्ट ने घटना पर माफ़ी मांगी थी लेकिन ICC ने ईमेल में स्पष्ट किया कि पाइक्रॉफ़्ट ने केवल खेद व्यक्त किया था। पाइक्रॉफ़्ट आज के मुक़ाबले में भी मैच रेफ़री की भूमिका में होंगे। आप पूरी ख़बर यहां पढ़ सकते हैं।

भारत और पाकिस्तान की एक और भिड़ंत

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान आज दूसरी बार आमने-सामने होंगी। इससे पहले भारत ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को पटखनी दी थी और पाकिस्तान ने अपना अंतिम ग्रुप मैच जीतकर सुपर-4 में प्रवेश पाया। हालांकि भारत इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारा है और क़ाग़ज़ पर भी भारतीय टीम काफ़ी मज़बूत नज़र आ रही है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ओमान के ख़िलाफ़ मिली जीत के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुक़ाबले को लेकर कहा कि उनकी टीम बाहरी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। सूर्यकुमार ने कहा कि उनका मंत्र यही है, "कमरा और फ़ोन बंद करो और सो जाओ।" बहरहाल ESPNCricinfo हिंदी के लाइव ब्लॉग सेशन में आप सभी का स्वागत है।
जीत की संभावना
भारत 63.49%
पाकिस्तानभारत
100%50%100%पाकिस्तान पारीभारत पारी

मौजूदा ओवर 3 • पाकिस्तान 21/0

लाइव पूर्वानुमान: पाकिस्तान 157
स्मार्ट स्टैट्स द्वारा संचालित
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

Ind vs Pak, Live Updates - भारत ने चुनी गेंदबाज़ी, दोनों टीमों दो बदलाव

टूर्नामेंट में भारत अब तक एक भी मैच नहीं आ रहा है, पिछली भिड़ंत में पाकिस्तान को मिली थी करारी हार

Ind vs Pak, Live Updates - भारत ने चुनी गेंदबाज़ी, दोनों टीमों दो बदलाव

भारत-पाकिस्तान मुक़ाबले में क्या हो सकती है दोनों टीमों की अंतिम एकादश?

क्या अक्षर पटेल फ़िट हैं, पाकिस्तान टीम में फिर से क्या बदलाव हो सकते हैं?

भारत-पाकिस्तान मुक़ाबले में क्या हो सकती है दोनों टीमों की अंतिम एकादश?

पाकिस्तान मुक़ाबले से पहले सूर्यकुमार का मंत्र : कमरा और फ़ोन बंद करो और सो जाओ

भारतीय कप्तान ने कहा कि उनकी टीम के सभी सदस्य बहुत अच्छी स्थिति में हैं

पाकिस्तान मुक़ाबले से पहले सूर्यकुमार का मंत्र : कमरा और फ़ोन बंद करो और सो जाओ

भारत के ख़िलाफ़ मैच से पहले पाकिस्तान ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ़्रेंस रद्द किया

इसका कारण तो निश्चित नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने लगातार ऐसा दूसरी बार किया है

भारत के ख़िलाफ़ मैच से पहले पाकिस्तान ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ़्रेंस रद्द किया

सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के महामुक़ाबले में इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र

भारतीय टीम ने 2024 के T20 विश्व कप के बाद से सिर्फ़ तीन मैच हारे हैं, वहीं पाकिस्तान अपनी लय तलाश रहा है

सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के महामुक़ाबले में इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र
पाकिस्तान पारी
खिलाड़ीRb
साहिबज़ादा फ़रहान
नाबाद66
एफ़ ज़मान
नाबाद158
कुल21(0 विकेट; 2.2 Ovs)
पुरूष T20 एशिया कप

Super Fours
टीमMWLअंकNRR
बांग्लादेश11020.121
श्रीलंका1010-0.121
भारत-----
पाकिस्तान-----
Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत33063.547
पाकिस्तान32141.790
UAE3122-1.984
ओमान3030-2.600
Group B
टीमMWLअंकNRR
श्रीलंका33061.278
बांग्लादेश3214-0.270
अफ़ग़ानिस्तान31221.241
हॉन्ग कॉन्ग3030-2.151
पूरी तालिका