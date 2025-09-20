भारत के ख़िलाफ़ मैच से पहले पाकिस्तान ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ़्रेंस रद्द किया

एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी या कोचिंग स्टाफ़ का सदस्य स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ़्रेंस करने वाला था। टीम को ICC एकेडमी दुबई में शाम 6 बजे से तीन घंटे अभ्यास करने का भी कार्यक्रम था। ESPNcricinfo को पता चला है कि अभ्यास तय समय पर होगा।

प्रेस कॉन्फ़्रेंस रद्द करने का कारण अभी साफ़ नहीं है। यह लगातार दूसरा मौक़ा है, जब पाकिस्तान ने अपने पारंपरिक प्री-मैच मीडिया से जुड़ी ज़िम्मेदारी को छोड़ा है। उन्होंने UAE के ख़िलाफ़ करो या मरो वाले मैच से पहले भी प्रेस कॉन्फ़्रेंस करने से मना कर दिया था, जब मैच रेफ़री एंडी पाइक्रॉफ़्ट के साथ हैंडशेक विवाद चल रहा था।

उन्होंने सलमान अली आग़ा से कहा था कि भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव से हैंडशेक नहीं होगा, जिसे पाकिस्तान ने ICC के आचार संहिता का उल्लंघन माना और उनके टूर्नामेंट से हटाए जाने की मांग की।

उस मीटिंग ने PCB को कुछ हद तक शांत किया। उन्होंने उसका एक छोटा वीडियो जारी किया, जिसमें ऑडियो नहीं था और एक बयान में कहा कि पाइक्रॉफ़्ट ने माफ़ी मांगी।

भारत भी शनिवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस नहीं करेगा। जिन टीमों का अगला मैच केवल एक दिन के अंतराल के बाद होता है, वे आमतौर पर पिछला मैच ख़त्म होने के बाद एम्बार्गो वाली प्रेस कॉन्फ़्रेंस करती हैं। भारत ने भी शुक्रवार रात ओमान के ख़िलाफ़ अपना मैच ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान से भिड़ंत को लेकर प्रेस कॉन्फ़्रेंस की थी।