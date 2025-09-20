मैच (9)
ख़बरें

भारत के ख़िलाफ़ मैच से पहले पाकिस्तान ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ़्रेंस रद्द किया

इसका कारण तो निश्चित नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने लगातार ऐसा दूसरी बार किया है

Danyal Rasool
दन्याल रसूल
20-Sep-2025 • 60 mins ago
Salman Agha speaks with the team manager ahead of the match, UAE vs Pakistan, Men's T20 Asia Cup, Dubai, September 17, 2025

सलमान आग़ा, टीम मैनेजर से बात करते हुए  •  AFP/Getty Images

पाकिस्तान ने एक और निर्धारित प्री-मैच प्रेस कॉन्फ़्रेंस रद्द कर दी है। यह रविवार को भारत के ख़िलाफ़ उनके सुपर 4 मैच से पहले निर्धारित थी।
एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी या कोचिंग स्टाफ़ का सदस्य स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ़्रेंस करने वाला था। टीम को ICC एकेडमी दुबई में शाम 6 बजे से तीन घंटे अभ्यास करने का भी कार्यक्रम था। ESPNcricinfo को पता चला है कि अभ्यास तय समय पर होगा।
प्रेस कॉन्फ़्रेंस रद्द करने का कारण अभी साफ़ नहीं है। यह लगातार दूसरा मौक़ा है, जब पाकिस्तान ने अपने पारंपरिक प्री-मैच मीडिया से जुड़ी ज़िम्मेदारी को छोड़ा है। उन्होंने UAE के ख़िलाफ़ करो या मरो वाले मैच से पहले भी प्रेस कॉन्फ़्रेंस करने से मना कर दिया था, जब मैच रेफ़री एंडी पाइक्रॉफ़्ट के साथ हैंडशेक विवाद चल रहा था।
पिछले दिनों ICC द्वारा पाइक्रॉफ़्ट और पाकिस्तान के कोच, कप्तान, मीडिया और टीम मैनेजर के बीच कराई गई मीटिंग के बाद यह विवाद लगभग थमता हुआ लग रहा था। उस मीटिंग में पाइक्रॉफ़्ट ने भारत के ख़िलाफ़ टॉस के दौरान हुई घटना पर खेद जताया था।
उन्होंने सलमान अली आग़ा से कहा था कि भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव से हैंडशेक नहीं होगा, जिसे पाकिस्तान ने ICC के आचार संहिता का उल्लंघन माना और उनके टूर्नामेंट से हटाए जाने की मांग की।
उस मीटिंग ने PCB को कुछ हद तक शांत किया। उन्होंने उसका एक छोटा वीडियो जारी किया, जिसमें ऑडियो नहीं था और एक बयान में कहा कि पाइक्रॉफ़्ट ने माफ़ी मांगी।
इस पर ICC नाराज़ हो गया था क्योंकि PCB ने बिना अनुमति के खिलाड़ियों और मैच ऑफ़िशियल्स एरिया (PMOA) में वीडियो शूट कर सार्वजनिक कर दिया था। ICC ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए PCB को एक सख़्त ईमेल लिखा। इस ईमेल का PCB ने जवाब दिया या नहीं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई।
भारत भी शनिवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस नहीं करेगा। जिन टीमों का अगला मैच केवल एक दिन के अंतराल के बाद होता है, वे आमतौर पर पिछला मैच ख़त्म होने के बाद एम्बार्गो वाली प्रेस कॉन्फ़्रेंस करती हैं। भारत ने भी शुक्रवार रात ओमान के ख़िलाफ़ अपना मैच ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान से भिड़ंत को लेकर प्रेस कॉन्फ़्रेंस की थी।
रविवार को दोनों टीमों का सुपर फ़ोर स्टेज में पहला मैच होगा। इस मैच के लिए पाइक्रॉफ़्ट को ही रेफ़री नियुक्त किया गया है
ख़बर जारी है...
PakistanIndia vs PakistanMen's T20 Asia Cup

दन्याल रसूल ESPNcricinfo के पाकिस्तानी संवाददाता हैं। @Danny61000

