बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच से पहले श्रीलंकाई दल से फिर से जुड़ेंगे वेल्लालगे
पिता के निधन के कारण वह श्रीलंका लौट गए थे
श्रीलंका के स्पिन ऑलराउंडर दुनित वेल्लालगे शनिवार सुबह अपने एशिया कप दल से फिर जुड़ेंगे। वह गुरुवार को अपने पिता सुरंगा वेल्लालगे के निधन के कारण घर लौटे थे। श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने बताया कि वह शनिवार शाम दुबई में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होने वाले सुपर-4 मैच में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे।
उनके साथ टीम मैनेजर महिंदा हालांगोडे भी हैं, जिन्होंने गुरुवार रात वेल्लालगे के साथ घर तक सफ़र किया था।
सुरंगा वेल्लालगे का 18 सितंबर को निधन हुआ था। उसी दिन उनके बेटे दुनित ने अबू धाबी में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ ग्रुप बी का मैच खेला था। 22 वर्षीय वेल्लालगे को अपने पिता की मौत की ख़बर मैच के बाद मिली, जिसे श्रीलंका ने छह विकेट और आठ गेंद शेष रहते जीत लिया और सुपर-4 में क्वालिफ़ाई किया। मैच ख़त्म होते ही वह घर के लिए रवाना हो गए।
श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान के बीच मैच वेल्लालगे का केवल पांचवां T20I और इस टूर्नामेंट में पहला मैच था। उन्होंने 1/49 का आंकड़ा दर्ज किया और बल्लेबाज़ी नहीं की। वेल्लालगे अब तक 31 वनडे खेल चुके हैं, जिसमें उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ 5/27 अगस्त 2024 में कोलंबो में भारत के ख़िलाफ़ तीसरे वनडे के दौरान आया था। उन्होंने 2023 एशिया कप में भी भारत के ख़िलाफ़ पंजा लिया था, जब टूर्नामेंट वनडे फ़ॉर्मेट में हुआ था। उस टूर्नामेंट में उन्होंने 17.90 की औसत से 10 विकेट लेकर संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ का स्थान हासिल किया था।
शनिवार को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच के बाद श्रीलंका के अगले दो सुपर-4 मैच 23 सितंबर को पाकिस्तान और 26 सितंबर को भारत से होंगे।