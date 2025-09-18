जुरेल के शतक से भारत ए का मज़बूत जवाब
जगदीशन के बाद सुदर्शन और पड़िक्कल ने भी लगाया अर्धशतक, श्रेयस हुए फ़ेल
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95
जगदीशन के बाद सुदर्शन और पड़िक्कल ने भी लगाया अर्धशतक, श्रेयस हुए फ़ेल
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95
जुरेल के शतक से भारत ए का मज़बूत जवाब
ऑस्ट्रेलिया ए के लिए निरंतर प्रदर्शन कर फ़िलिपे की नज़रें राष्ट्रीय टीम में वापसी पर
कॉन्स्टास के बाद फ़िलिपे ने भी लगाया शतक, दूसरा दिन भी ऑस्ट्रेलिया ए के नाम
शतक लगाकर कॉन्स्टास ने ऐशेज़ के लिए ठोका अपना दावा
|खिलाड़ी
|R
|b
|बोल्ड
|44
|58
|कैच
|64
|113
|lbw
|73
|124
|नाबाद
|86
|178
|lbw
|8
|13
|नाबाद
|113
|132
|अतिरिक्त
|(b 12, lb 2, w 1)
|कुल
|403(4 विकेट; 103 Ovs)