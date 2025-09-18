जुरेल के शतक से भारत ए का मज़बूत जवाब

भारत ए 403 पर 4 (जुरेल 113*, पड़िक्कल 86* और स्कॉट 31 पर 1) ऑस्ट्रेलिया ए 532 पर 6 (फिलिपे 123, कॉन्स्टास 109 और दुबे 141 पर 3) से 129 रन से पीछे

सिर्फ़ तीन ओवर के अंतराल में दो विकेट गिरने के बाद पड़िक्कल थोड़ा और सजग हो गए और उन्होंने धीमे-धीमे अपनी पारी को आगे बढ़ाया। वहीं जुरेल पहले गेंद से ही आक्रामक नज़र आए और उनकी पारी में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और परिपक्वता की झलक साफ़ नज़र आ रही थी। उन्होंने तेज़ गेंदबाज़ों ख़ासकर बार्टलेट की शॉर्ट गेंदों पर कुछ बेहतरीन पुल शॉट खेले, जबकि स्पिनरों पर आगे निकलकर कुछ अच्छे स्लॉग्स और स्वीप्स लगाए।