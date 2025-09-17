कॉन्स्टास के बाद फ़िलिपे ने भी लगाया शतक, दूसरा दिन भी ऑस्ट्रेलिया ए के नाम
अभिमन्यु अच्छी शुरूआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए, जगदीशन का अर्धशतक
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95
अभिमन्यु अच्छी शुरूआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए, जगदीशन का अर्धशतक
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95
कॉन्स्टास के बाद फ़िलिपे ने भी लगाया शतक, दूसरा दिन भी ऑस्ट्रेलिया ए के नाम
शतक लगाकर कॉन्स्टास ने ऐशेज़ के लिए ठोका अपना दावा
कॉन्स्टास के शतक और केलावे, कॉनली के अर्धशतकों से ऑस्ट्रेलिया ए मज़बूत स्थिति में
|खिलाड़ी
|R
|b
|बोल्ड
|44
|58
|नाबाद
|50
|95
|नाबाद
|20
|27
|अतिरिक्त
|(lb 1, w 1)
|कुल
|116(1 विकेट; 30 Ovs)