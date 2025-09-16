कॉन्स्टास के शतक और केलावे, कॉनली के अर्धशतकों से ऑस्ट्रेलिया ए मज़बूत स्थिति में
दुबे के अलावा भारत ए के सभी गेंदबाज़ों को बहाना पड़ा पसीना, कॉन्स्टास ने ऐशेज़ के लिए दावा किया मज़बूत
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95
|खिलाड़ी
|R
|b
|बोल्ड
|109
|144
|कैच
|88
|97
|lbw
|1
|13
|lbw
|2
|17
|कैच
|70
|84
|नाबाद
|47
|79
|नाबाद
|3
|4
|अतिरिक्त
|(b 9, lb 8)
|कुल
|337(5 विकेट; 73 Ovs)