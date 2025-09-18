ऑस्ट्रेलिया ए के लिए निरंतर प्रदर्शन कर फ़िलिपे की नज़रें राष्ट्रीय टीम में वापसी पर
भारत ए के ख़िलाफ़ विस्फ़ोटक शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज़ ने स्पिन खेलने के लिए नेथन लायन से भी मदद ली थी
ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ वन डे मैचों में पाटीदार और वर्मा करेंगे कप्तानी
कानितकर: अभिमन्यु मानसिक रूप से मज़बूत, उन्हें पता है कि उन्हें अपना क्रिकेट कैसे खेलना है
कॉन्स्टास के शतक और केलावे, कॉनली के अर्धशतकों से ऑस्ट्रेलिया ए मज़बूत स्थिति में
शतक लगाकर कॉन्स्टास ने ऐशेज़ के लिए ठोका अपना दावा
कॉन्स्टास के बाद फ़िलिपे ने भी लगाया शतक, दूसरा दिन भी ऑस्ट्रेलिया ए के नाम
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95