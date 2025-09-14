ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ वन डे मैचों में पाटीदार और वर्मा करेंगे कप्तानी
तीन मैचों की यह सीरीज़ 30 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगी
30 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ होने वाले सीमित ओवर सीरीज़ के पहले मैच के लिए भारत ए ने रजत पाटीदार को टीम का कप्तान बनाया है। हालांकि दूसरे और तीसरे मैच के लिए टीम की कप्तानी तिलक वर्मा करेंगे, जो कि एशिया कप से आने के बाद सीधे टीम से जुड़ेंगे। इन मैचों में पाटीदार उपकप्तान होंगे।
वर्मा के अलावा एशिया कप दल के दूसरे सदस्य अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह भी दूसरे और तीसरे मैच के लिए इस दल से जुड़ेंगे। पहले मैच के बाद प्रियांश आर्या और सिमरजीत सिंह इस दल से बाहर हो जाएंगे। वहीं आयुष बदोनी 17 सदस्यीय दल के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें दो चार दिवसीय मैचों के साथ-साथ एकदिवसीय टीम में भी चुना गया है। के एल राहुल और मोहम्मद सिराज सिर्फ दूसरे मैच के लिए चुने गए हैं।
पिछले सीज़न विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी के दौरान शीर्ष 10 रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों में से सिर्फ़ प्रभसिमरन सिंह और अभिषेक को इस दल में चुना गया है। इसी तरह शीर्ष 10 विकेट लेने वालों में से सिर्फ़ अर्शदीप इस दल में शामिल हैं।
इस टीम के मध्य क्रम में रियान पराग और अभिषेक पोरेल जैसे खिलाड़ी हैं, जबकि सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम और निशांत सिंधु ऑलराउंडर्स होंगे। मुख्य गेंदबाज़ों में गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह और रवि बिश्नोई शामिल हैं।
चार दिवसीय मैच 16 और 23 सितम्बर से लखनऊ में खेले जाएंगे।
पहले मैच के लिए दल: रजत पाटीदार (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या, सिमरजीत सिंह।
दूसरे और तीसरे मैच के लिए दल: तिलक वर्मा (कप्तान), रजत पाटीदार (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह।