ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ वन डे मैचों में पाटीदार और वर्मा करेंगे कप्तानी

पिछले सीज़न विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी के दौरान शीर्ष 10 रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों में से सिर्फ़ प्रभसिमरन सिंह और अभिषेक को इस दल में चुना गया है। इसी तरह शीर्ष 10 विकेट लेने वालों में से सिर्फ़ अर्शदीप इस दल में शामिल हैं।

इस टीम के मध्य क्रम में रियान पराग और अभिषेक पोरेल जैसे खिलाड़ी हैं, जबकि सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम और निशांत सिंधु ऑलराउंडर्स होंगे। मुख्य गेंदबाज़ों में गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह और रवि बिश्नोई शामिल हैं।

चार दिवसीय मैच 16 और 23 सितम्बर से लखनऊ में खेले जाएंगे।

पहले मैच के लिए दल: रजत पाटीदार (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या, सिमरजीत सिंह।