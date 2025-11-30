वनडे में सर्वाधिक छक्के: रोहित ने अफ़रीदी का 15 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

शीर्ष पर रोहित

करियर की शुरुआत में रोहित सिक्स हिटर के रूप में नहीं जाने जाते थे, उन्होंने अपना पहला छ्क्का अपनी चौथी पारी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जयपुर में जड़ा था और मई 2010 में, 40वीं पारी में जब उन्होंने अपना पहला शतक जड़ा था तब तक 1023 गेंदों का सामना करते हुए उनके नाम केवल पांच छक्के ही थे।

तीन वर्ष बाद रोहित ने जब अपना पहला दोहरा शतक जड़ा तब उन्होंने अपनी पारी में 16 छक्के जड़े , जो कि उस समय एक ODI पारी में रिकॉर्ड था। हालांकि तब तक 102 वनडे पारियों में उनके नाम केवल 36 छक्के ही थे और वह प्रति 102.14 गेंद की दर से वह छक्का लगा रहे थे।

वनडे कप्तान बनने के बाद से रोहित ने 55 पारियों में 126 छक्के लगाए जो कि प्रति 17.76 गेंद की दर से लगाए गए छक्के हैं। 115 पारियों में 147 छक्के लगाने वाले मॉर्गन के ही नाम बतौर वनडे कप्तान रोहित से ज़्यादा छक्के हैं।

रोहित ने किन गेंदबाज़ों के ख़िलाफ़ छक्के लगाए?

मारलन सैमुअल्स इकलौते ऐसे गेंदबाज़ थे जिनके ख़िलाफ़ रोहित ने 100 से अधिक गेंदों का सामना किया और उन्होंने एक भी छक्का नहीं लगाया।

रोहित ने तेज़़ गेंदबाज़ों के ख़िलाफ़ 232 और स्पिनर्स के ख़िलाफ़ 120 छक्के लगाए। तेज़ गेंदबाज़ों के ख़िलाफ़ 123 छक्के उन्होंने पुल या हुक शॉट पर लगाए हैं और कुल 352 छक्कों में से 188 छक्के उन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से लेकर डीप मिडविकेट की दिशा में लगाए।

रोहित ने 130 छक्के वनडे पारी के पहले 10 ओवर के भीतर लगाए हैं, गेंद दर गेंद उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस मामले में केवल क्रिस गेल ही उनसे आगे हैं जिन्होंने इस चरण में 152 छक्के लगाए हैं। 11वें से 40वें ओवर के बीच रोहित ने सर्वाधिक 170 छक्के लगाए और अंतिम 10 ओवर में उनके नाम 52 छक्के हैं।

इन वर्षों में रिकॉर्ड कैसे बदले

रोहित से पहले ODI में सर्वाधिक छक्के लगाने के रिकॉर्ड 18 बार बदले। इस प्रारूप में 1971 में MCG में सबसे पहला छक्का पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इयान चैपल ने जड़ा था। वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज़ों के पाले में यह रिकॉर्ड जाने से पहले कुछ समय के लिए यह रिकॉर्ड ऑलराउंडर रिचर्ड हैडली और क्रिस ओल्ड के नाम रहा।

वेस्टइंडीज़ की ओर से यह रिकॉर्ड क्लाइव लॉयड, गोरडन ग्रीनीज और विव रिचर्ड्स के नाम रहा और इयान बोथम और लांस कैर्न्स ने उन्हें चुनौती पेश की। आख़िरकार रिचर्ड्स ने सबको पछाड़ा और वह ODI में 50 छक्के (1985) और 100 छक्के (1987) जड़ने वाले पहले बल्लेबाज़ बने। वह फ़रवरी 2001 तक इस प्रारूप में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बने रहे, उनके नाम यह रिकॉर्ड 6091 दिनों तक कायम रहा। यह सबसे लंबे समय तक बरक़रार रखा गया ODI रिकॉर्ड था। सनत जयासूर्या ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ते हुए रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा था।

रोहित से पहले सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड बनाने के क़रीब भारत की ओर से केवल तेंदुलकर ही आए थे। 2000 के अंत तक वह और जयासूर्या 124 छक्कों के साथ बराबरी पर थे और रिचर्ड्स के 126 छक्कों से केवल दो छक्के दूर थे। हालांकि जयासूर्या फ़रवरी 2001 में ऑकलैंड में 127 छक्कों पर पहुंचे और इसके बाद यह रिकॉर्ड कभी जयासूर्या तो कभी अफ़रीदी के नाम रहा। जयासूर्या पहले 150 और 250 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज़ थे तो वहीं अफ़रीदी ने सबसे पहले 200, 300 और 350 छक्के लगाए। जयासूर्या ने जब खेलना छोड़ दिया तब 15 वर्षों तक अफ़रीदी के इस राज की शुरुआत 2010 में उनके 171वें छक्के के साथ हुई।

रोहित ने अफ़रीदी का यह रिकॉर्ड 5641 दिनों के बाद तोड़ा जो कि रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ने में लिए सबसे ज़्यादा दिनों के ठीक पीछे है।

क्या कोई रोहित को पछाड़ पाएगा?

इस समय सक्रिय खिलाड़ियों में केवल बटलर (182) और विराट कोहली (157) के नाम ही इस प्रारूप में 150 से ज़्यादा छक्के हैं। दोनों ही 35 से ज़्यादा उम्र के हैं। 30 से कम की उम्र के सक्रिय खिलाड़ियों में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी के नाम 70 छक्के हैं, जो कि पिछले सप्ताह 24 वर्ष के हुए अफ़ग़ानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज़ के नाम हैं।