मैच (27)
IND vs SA (1)
NPL (1)
Tri-Series U19 (IND) (1)
SMAT (19)
Abu Dhabi T10 (2)
WBBL (2)
HKGPL (1)
ख़बरें

12 गेंदो में 50 और 32 गेंदों में शतक - अभिषेक शर्मा ने खेली ताबड़तोड़ पारी

बंगाल के ख़िलाफ़ पंजाब ने पांच विकेट के नुक़सान पर 310 रन बनाए

ESPNcricinfo स्टाफ़
30-Nov-2025 • 3 hrs ago
Abhishek Sharma hit seven fours and two sixes in the powerplay, India vs Sri Lanka, Men's T20 Asia Cup, Dubai, September 26, 2025

अभिषेक शर्मा ने प्रभसिमरन सिंह के साथ 205 रनों की साझेदारी की  •  Associated Press

अभिषेक शर्मा ने हैदराबाद में रविवार को हुए सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफी के पंजाब बनाम बंगाल के मैच में सिर्फ़ 42 गेंदों में 148 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली है। इस पारी के दौरान अभिषेक ने 12 गेंदों में अर्धशतक जमाया। यह पुरुषों के T20 क्रिकेट में समान रूप से तीसरा सबसे तेज़ अर्धशतक है और भारतीय खिलाड़ियों में समान रूप से दूसरा सबसे तेज़ भी है।
प्रभसिमरन सिंह के साथ ओपनिंग करते हुए अभिषेक ने मोहम्मद शमी और आकाश दीप की गेंदबाज़ी के ख़िलाफ़ काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज़ी की। दोनों गेंदबाज़ों के ख़िलाफ़ 15 से अधिक रनों की दर रन बनाए गए। सक्षम चौधरी और ऋतिक के ख़िलाफ़ दोनों बल्लेबाज़ों ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए। अर्धशतक तक पहुंचने के लिए अभिषेक ने पांच चौके और पांच छक्के मारे। पहली 12 गेंदों में उन्होंने सिर्फ़ एक ही डॉट बॉल खेला।
हालांकि वे पुरुषों के T20 में सबसे तेज़ शतकों के रिकॉर्ड को वह नहीं तोड़ पाए। सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड 27 गेंदों में दर्ज है लेकिन अभिषेक 32 गेंदों में शतक तक पहुंचे और अंततः 52 गेंदों में 148 रनों की धमाकेदार पारी खेली जिसमें आठ चौके और 16 छक्के शामिल थे। अभिषेक के नाम पहले से ही समान रूप से दूसरा सबसे तेज़ T20 शतक का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने पिछली सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफी में गुजरात के ख़िलाफ़ 28 गेंदों में शतक लगाया था। उस रिकॉर्ड को उर्विल पटेल ने भी हासिल किया था।
पंजाब ने अपने 20 ओवरों में पांच विकेट के नुक़सान पर 310 रन बनाए। प्रभसिमरन ने 35 गेंदों में 70 रन मारे लेकिन उनकी पारी अपने साथी की धुआंधार पारी के सामने छिप सी गई। पंजाब का यह कुल सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। बड़ौदा ने पिछले साल सिक्किम के ख़िलाफ़ पांच विकेट के नुक़सान पर 349 रन बनाए थे।
पुरुषों के T20 में सबसे तेज़ अर्धशतक नेपाल के दिपेन्द्र सिंह ऐरी ने मंगोलिया ख़िलाफ़ सितंबर 2023 में बनाया था। भारत के आशुतोष शर्मा 11 गेंदों के अर्धशतक के साथ सूची में दूसरे स्थान पर हैं जो उन्होंने 2023-24 सत्र में रेलवे के लिए अरुणाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ बनाया था।
अभिषेक अब इस फॉर्मेट में 12 गेंदों का अर्धशतक बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज़ बन गए हैं। युवराज सिंह पहली बार यह उपलब्धि हासिल करने वाले थे। क्रिस गेल ने जनवरी 2016 में BBL में मेलबर्न रेनेगेड्स की ओर से यह किया था। अक्तूबर 2018 में अफ़ग़ानिस्तान के हज़रतुल्लाह ज़ज़ई ने भी शारजाह में अफ़ग़ानिस्तान प्रीमियर लीग में यह रिकॉर्ड बनाया था।

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback