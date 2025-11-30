12 गेंदो में 50 और 32 गेंदों में शतक - अभिषेक शर्मा ने खेली ताबड़तोड़ पारी

प्रभसिमरन सिंह के साथ ओपनिंग करते हुए अभिषेक ने मोहम्मद शमी और आकाश दीप की गेंदबाज़ी के ख़िलाफ़ काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज़ी की। दोनों गेंदबाज़ों के ख़िलाफ़ 15 से अधिक रनों की दर रन बनाए गए। सक्षम चौधरी और ऋतिक के ख़िलाफ़ दोनों बल्लेबाज़ों ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए। अर्धशतक तक पहुंचने के लिए अभिषेक ने पांच चौके और पांच छक्के मारे। पहली 12 गेंदों में उन्होंने सिर्फ़ एक ही डॉट बॉल खेला।

हालांकि वे पुरुषों के T20 में सबसे तेज़ शतकों के रिकॉर्ड को वह नहीं तोड़ पाए। सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड 27 गेंदों में दर्ज है लेकिन अभिषेक 32 गेंदों में शतक तक पहुंचे और अंततः 52 गेंदों में 148 रनों की धमाकेदार पारी खेली जिसमें आठ चौके और 16 छक्के शामिल थे। अभिषेक के नाम पहले से ही समान रूप से दूसरा सबसे तेज़ T20 शतक का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने पिछली सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफी में गुजरात के ख़िलाफ़ 28 गेंदों में शतक लगाया था। उस रिकॉर्ड को उर्विल पटेल ने भी हासिल किया था।