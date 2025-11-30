इशान किशन ने 50 गेंदों में बनाए नाबाद 113 रन

किशन झारखंड के कप्तान भी हैं। उन्होंने अपनी 113 रनों की पारी में दस चौके और आठ छक्के मारे। इसके अलावा उन्होंने विराट सिंह के साथ तीसरे विकेट के लिए 153 रनों की साझेदारी की, जिसके कारण उन्हें आसानी से जीत मिल गई। विराट ने 40 गेंद में नाबाद 53 रनों की पारी खेली।

पाटीदार की शानदार वापसी

नंबर चार पर आते ही पाटीदार ने आक्रमकता के साथ बल्लेबाज़ी करते हुए पांच चौके और दो छक्के लगाए। उन्होंने हर्ष गवली के साथ 60 रनों की साझेदारी की। इस साझेदारी के कारण MP सात विकेट पर 184 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बना पाया।

जवाब में UP की शुरुआत अच्छी नहीं रही। MP के शिवम शुक्ला ने शुरुआती ओवरों में शानदार गेंदबाज़ी की। रिंकू सिंह ने 65 रनों की जवाबी पारी खेलकर यूपी को मैच में बनाए रखा। वह आख़िरी विकेट के तौर पर आउट हुए।

नागरकोटी ने राजस्थान को दिलाई रोमांचक जीत

दीपक हुड्डा (28 गेंदों में 43 रन), कार्तिक शर्मा (31 गेंदों में 46 रन) और महिपाल लोमरोर (30 गेंदों में 48 रन) की मदद से राजस्थान ने निर्धारित 10 ओवरों में पांच विकेट पर 201 रनों का स्कोर खड़ा किया था।

202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कर्नाटक का स्कोर एक समय सातवें ओवर में तीन विकेट पर 51 रन था। हालांकि इसके बाद करूण नायर (32 गेंदों में 51) और आर स्मरण (31 गेंदों में 48) ने पारी को संभाला।