इशान किशन ने 50 गेंदों में बनाए नाबाद 113 रन
झारखंड ने 2025-26 सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी में लगातार तीसरी जीत दर्ज की
इशान किशन ने त्रिपुरा के ख़िलाफ़ अपना पांचवां T20 शतक लगाया। उन्होंने नाबाद 50 गेंदों में 113 रन बनाये। झारखंड की टीम को अहमदाबाद में त्रिपुरा ने 182 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे उन्होंने आसानी से 17.3 ओवरों में पांच विकेट रहते हुए हासिल कर लिया।
यह 2025-26 सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी में उनकी लगातार तीसरी जीत थी।
किशन झारखंड के कप्तान भी हैं। उन्होंने अपनी 113 रनों की पारी में दस चौके और आठ छक्के मारे। इसके अलावा उन्होंने विराट सिंह के साथ तीसरे विकेट के लिए 153 रनों की साझेदारी की, जिसके कारण उन्हें आसानी से जीत मिल गई। विराट ने 40 गेंद में नाबाद 53 रनों की पारी खेली।
त्रिपुरा की तरफ़ से विजय शंकर (41 गेंद में नाबाद 59) और मणिशंकर मूरासिंह (21 गेंद में 42) ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। दो दिन पहले कर्नाटक के ख़िलाफ़ नाबाद 95 रनों की अच्छी पारी खेलने वाले अनुकुल रॉय ने इस बार भी अपनी ऑलराउंड क्षमता दिखाई और 29 रन देकर दे विकेट लिए।
पाटीदार की शानदार वापसी
वहीं कोलकाता में मध्य प्रदेश (MP) बनाम उत्तर प्रदेश (UP) मैच में रजत पाटीदार ने एक महीने के बाद मैदान पर शानदार अंदाज़ में वापसी करते हुए 20 गेंदों में 43 रनों की दमदार पारी खेली। उनकी इस पारी ने MP की 37 रनों की जीत की नींव रखी। तीन मैचों में यह उनकी दूसरी जीत थी।
नंबर चार पर आते ही पाटीदार ने आक्रमकता के साथ बल्लेबाज़ी करते हुए पांच चौके और दो छक्के लगाए। उन्होंने हर्ष गवली के साथ 60 रनों की साझेदारी की। इस साझेदारी के कारण MP सात विकेट पर 184 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बना पाया।
जवाब में UP की शुरुआत अच्छी नहीं रही। MP के शिवम शुक्ला ने शुरुआती ओवरों में शानदार गेंदबाज़ी की। रिंकू सिंह ने 65 रनों की जवाबी पारी खेलकर यूपी को मैच में बनाए रखा। वह आख़िरी विकेट के तौर पर आउट हुए।
नागरकोटी ने राजस्थान को दिलाई रोमांचक जीत
कमलेश नागरकोटी के तीन विकेटों की मदद से राजस्थान ने अंतिम ओवर तक चले रोमांचक मुक़ाबले में कर्नाटक पर एक रन से जीत दर्ज की। यह कर्नाटक की लगातार दूसरी हार है और इससे उनके सुपर-फ़ोर में पहुंचने की संभावनाओं पर बड़ा झटका लगा है। वहीं राजस्थान की यह लगातार तीसरी जीत है।
दीपक हुड्डा (28 गेंदों में 43 रन), कार्तिक शर्मा (31 गेंदों में 46 रन) और महिपाल लोमरोर (30 गेंदों में 48 रन) की मदद से राजस्थान ने निर्धारित 10 ओवरों में पांच विकेट पर 201 रनों का स्कोर खड़ा किया था।
202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कर्नाटक का स्कोर एक समय सातवें ओवर में तीन विकेट पर 51 रन था। हालांकि इसके बाद करूण नायर (32 गेंदों में 51) और आर स्मरण (31 गेंदों में 48) ने पारी को संभाला।
अंतिम छह ओवरों में कर्नाटक को 10 के ऊपर के रन रेट से रन बनाने थे, लेकिन नागरकोटी ने अभिनव मनोहर और प्रवीण दुबे का विकेट लेकर कर्नाटक को बड़ा झटका दिया। इसके बाद कर्नाटक इन झटकों से कभी उबर नहीं सकी। स्मरण नाबाद रहे।
शशांक किशोर ESPNcrcinfo में वरिष्ठ संवाददाता हैं