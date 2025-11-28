मैच (34)
ख़बरें

मोर्केल: अच्छी तरह रिकवर हो रहे गिल, श्रेयस का रिहैब शुरू

साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ की हार से उबरने के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदगी को मोर्केल ने बताया अच्छा

ESPNcricinfo स्टाफ़
28-Nov-2025 • 1 hr ago
Shubman Gill grimaces as he walks off holding the back of his neck, India vs South Africa, 1st Test, Kolkata, 2nd day, November 15, 2025

Shubman Gill को गले में लगी थी चोट  •  Getty Images

भारत के गेंदबाज़ी कोच मोर्ने मोर्केल के मुताबिक शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर दोनों की रिकवरी काफ़ी अच्छी चल रही है और दोनों काफ़ी जल्दी फिर से टीम से जुड़ सकते हैं। दो सप्ताह पहले कोलकाता टेस्ट के दौरान गिल को गले में चोट लगी थी तो वहीं श्रेयस पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगी गंभीर चोट के बाद से ही बाहर चल रहे हैं।
मोर्केल ने शुक्रवार को रांची में कहा, "मेरे हिसाब से मेडिकल टीम का इस पर अपडेट देना उचित होगा। मैंने दो दिन पहले शुभमन से बात की थी और वह अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। ये सुनना अच्छा है।"
"श्रेयस ने भी रिहैब शुरू कर दिया है जो शानदार है। हम टीम में उनका फिर से स्वागत करने को देख रहे हैं। अच्छी बात ये है कि वे स्वस्थ हैं और वे टीम में वापसी के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं।"
वनडे टीम में गिल की जगह यशस्वी जायसवाल को मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन चार नंबर पर श्रेयस की जगह कौन लेगा ये साफ़ नहीं हो सका है। ऋषभ पंत और तिलक वर्मा दोनों ही दावेदारी पेश कर रहे हैं।
वनडे सीरीज़ की शुरुआत से पहले पिछले सात में पांच घरेलू टेस्ट गंवा चुकी भारतीय टीम दबाव में है। मोर्केल ने कहा कि टीम को यह सोचने-समझने का समय मिला है कि कहां ग़लती हुई और उन्होंने ज़ोर दिया कि सफेद गेंद फ़ॉर्मेट में स्विच करने से टीम दोबारा फ़ोकस कर पाएगी।
उन्होंने कहा, "देखिए, यह कपड़ों के रंग और गेंद का भी बदलाव है, जो हमेशा एक अलग ऊर्जा लेकर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि साउथ अफ़्रीकी टीम अपने साथ मोमेंटम लेकर चल रही है और एक आत्मविश्वासी प्रोटिया टीम हमेशा ख़तरनाक होती है। हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम अच्छी शुरुआत करें, अगले एक-दो हफ़्तों में अच्छा क्रिकेट खेलें, क्योंकि वे यहां जीतने आए हैं।"
"अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास टीम में काफ़ी अनुभव है। हमारे लिए अगले दो दिन फ़ोकस करने के हैं। ख़ुद को बेहतरीन तैयारी का मौक़ा देना है, बाहर जाकर पिछले कुछ हफ़्तों को पीछे छोड़ना है और मज़बूत क्रिकेट खेलने पर पूरा ध्यान लगाना है।"
मोर्केल जिस अनुभव की बात कर रहे थे, वह विराट कोहली और रोहित शर्मा से आता है, जो इस साल टेस्ट से रिटायर होने के बाद पहली बार भारत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे। अब उनका लक्ष्य 2027 ODI वर्ल्ड कप में खेलना नज़र आता है।
मोर्केल ने कहा, "मुझे लगता है कि उनकी बॉडी अभी भी यह कर सकती है। बेशक विश्व कप अभी काफ़ी दूर है। मैंने उनके ख़िलाफ़ बहुत मैच खेले हैं। उन्हें गेंदबाज़ी करते हुए मेरी कई रातों की नींद उड़ी है। इसलिए मैं जानता हूं कि एक गेंदबाज़ के तौर पर उनकी तैयारी कैसी होती है। मैं इस विचार के पूरी तरह साथ हूं।"
Morne MorkelShubman GillShreyas IyerYashasvi JaiswalIndiaSouth Africa

