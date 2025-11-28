मोर्केल: अच्छी तरह रिकवर हो रहे गिल, श्रेयस का रिहैब शुरू

मोर्केल ने शुक्रवार को रांची में कहा, "मेरे हिसाब से मेडिकल टीम का इस पर अपडेट देना उचित होगा। मैंने दो दिन पहले शुभमन से बात की थी और वह अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। ये सुनना अच्छा है।"

"श्रेयस ने भी रिहैब शुरू कर दिया है जो शानदार है। हम टीम में उनका फिर से स्वागत करने को देख रहे हैं। अच्छी बात ये है कि वे स्वस्थ हैं और वे टीम में वापसी के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं।"

वनडे सीरीज़ की शुरुआत से पहले पिछले सात में पांच घरेलू टेस्ट गंवा चुकी भारतीय टीम दबाव में है। मोर्केल ने कहा कि टीम को यह सोचने-समझने का समय मिला है कि कहां ग़लती हुई और उन्होंने ज़ोर दिया कि सफेद गेंद फ़ॉर्मेट में स्विच करने से टीम दोबारा फ़ोकस कर पाएगी।

उन्होंने कहा, "देखिए, यह कपड़ों के रंग और गेंद का भी बदलाव है, जो हमेशा एक अलग ऊर्जा लेकर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि साउथ अफ़्रीकी टीम अपने साथ मोमेंटम लेकर चल रही है और एक आत्मविश्वासी प्रोटिया टीम हमेशा ख़तरनाक होती है। हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम अच्छी शुरुआत करें, अगले एक-दो हफ़्तों में अच्छा क्रिकेट खेलें, क्योंकि वे यहां जीतने आए हैं।"

"अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास टीम में काफ़ी अनुभव है। हमारे लिए अगले दो दिन फ़ोकस करने के हैं। ख़ुद को बेहतरीन तैयारी का मौक़ा देना है, बाहर जाकर पिछले कुछ हफ़्तों को पीछे छोड़ना है और मज़बूत क्रिकेट खेलने पर पूरा ध्यान लगाना है।"

नेट सेशन के लिए तैयार Virat Kohli • PTI

मोर्केल जिस अनुभव की बात कर रहे थे, वह विराट कोहली और रोहित शर्मा से आता है, जो इस साल टेस्ट से रिटायर होने के बाद पहली बार भारत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे। अब उनका लक्ष्य 2027 ODI वर्ल्ड कप में खेलना नज़र आता है।